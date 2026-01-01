Ámbito de la plataforma Coste de la cadena de herramientas El análisis de seguridad, la IA y la CI/CD avanzada de GitHub son nativos, pero se venden como complementos que se deben pagar aparte de la plataforma. El análisis del flujo de valor, las métricas DORA, las DAST y la automatización del cumplimiento no están disponibles en ningún nivel de GitHub y requieren herramientas de terceros. Sin coste de la cadena de herramientas GitLab reúne la planificación, el código fuente, CI/CD, la seguridad y la implementación en una aplicación única con un solo modelo de permisos, un único registro de auditoría y analítica compartida. Eso implica menos herramientas que administrar, menos integraciones que mantener y un único lugar donde aplicar políticas e IA a lo largo de todo el ciclo de vida.

IA y agentes Ejecución en la nube GitHub Copilot siempre se ejecuta en nubes de proveedores (Azure/OpenAI, Anthropic a través de Bedrock/GCP, Google Gemini y xAI), incluso cuando proporcionas tus propias claves API o utilizas GitHub Enterprise Server. No hay forma de ejecutar los modelos o agentes de Copilot de forma totalmente in situ o en espacio de aire. Autoalojado GitLab Duo autoalojado y Agent Platform de GitLab Duo autoalojado te permiten ejecutar modelos y agentes en tu propia infraestructura (in situ o en nube privada) a través de una puerta de enlace de IA autoalojada, incluidas configuraciones totalmente sin conexión y de espacio de aire.

Seguridad y cumplimiento Complemento GitHub Advanced Security ofrece análisis de código basado en CodeQL, análisis de secretos y revisión de dependencias sobre GitHub, y se compra por separado de los planes básicos. No proporciona pruebas nativas de seguridad de las API ni DAST en ningún nivel y se basa en acciones del marketplace y herramientas de socios para el análisis de imágenes del contenedor. Incorporado GitLab Premium incluye SAST, detección de secretos y análisis de contenedores de forma nativa, sin necesidad de complementos adicionales de pago. Las organizaciones que necesitan una mayor cobertura pueden obtener GitLab Ultimate, que aporta análisis de dependencias, DAST, pruebas de seguridad de las API, aplicación centralizada de políticas de seguridad y mucho más.

Opciones de implementación Dependiente de Azure GitHub.com está migrando activamente su infraestructura a Microsoft Azure. A marzo de 2026, el 12,5 % del tráfico se ha trasladado, con un objetivo del 50 % para julio. GitHub Enterprise Server sigue estando disponible para implementaciones autogestionadas. GitHub Copilot se ofrece exclusivamente como un servicio alojado en la nube, sin opción de autoalojamiento. Flexible GitLab autogestionado se ejecuta en AWS, GCP o Azure, o en infraestructura in situ. GitLab Dedicated proporciona SaaS aislado de inquilino único alojado en AWS en la región que elijas. El plan de desarrollo de GitLab es independiente de cualquier proveedor de servicios en la nube, por lo que tu plataforma de DevSecOps se alinea con tu estrategia de nube, no con la de otros.

Economía de CI/CD Incierto Por el momento, las tarifas de orquestación se posponen. GitHub anunció tarifas de orquestación de USD 0,002 por minuto para los runners autoalojados y, luego, pospuso indefinidamente la implementación tras la reacción de las empresas. Previsible GitLab no cobra tarifas de orquestación a los runners de CI/CD autoalojados. Y asunto terminado.