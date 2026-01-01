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Migración GitHub + Azure
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Lo que está en juego
El CTO de GitHub indicó a los equipos que pausaran el desarrollo de nuevas funcionalidades para centrarse en la migración a Azure. Las nuevas funcionalidades para tus flujos de trabajo podrían tardar más en llegar.
GitHub informó más de 30 incidentes de servicio a lo largo de 2025, incluidos cortes que afectaron a operaciones de Git, Actions, búsqueda y Copilot. En marzo de 2026, su CTO publicó una respuesta en la que reconoció el patrón.
La residencia de datos de GitHub Enterprise Cloud está limitada a cuatro regiones y funciona exclusivamente en Azure, y algunos datos aún pueden transferirse fuera de la región elegida sin notificación. GitHub Copilot presenta advertencias adicionales en cuanto a la residencia de datos.
GitHub + Azure vs GitLab:
Lo que hay que saber
GitHub + Azure
GitLab
|Ámbito de la plataforma
Coste de la cadena de herramientas
El análisis de seguridad, la IA y la CI/CD avanzada de GitHub son nativos, pero se venden como complementos que se deben pagar aparte de la plataforma. El análisis del flujo de valor, las métricas DORA, las DAST y la automatización del cumplimiento no están disponibles en ningún nivel de GitHub y requieren herramientas de terceros.
Sin coste de la cadena de herramientas
GitLab reúne la planificación, el código fuente, CI/CD, la seguridad y la implementación en una aplicación única con un solo modelo de permisos, un único registro de auditoría y analítica compartida. Eso implica menos herramientas que administrar, menos integraciones que mantener y un único lugar donde aplicar políticas e IA a lo largo de todo el ciclo de vida.
|IA y agentes
Ejecución en la nube
GitHub Copilot siempre se ejecuta en nubes de proveedores (Azure/OpenAI, Anthropic a través de Bedrock/GCP, Google Gemini y xAI), incluso cuando proporcionas tus propias claves API o utilizas GitHub Enterprise Server. No hay forma de ejecutar los modelos o agentes de Copilot de forma totalmente in situ o en espacio de aire.
Autoalojado
GitLab Duo autoalojado y Agent Platform de GitLab Duo autoalojado te permiten ejecutar modelos y agentes en tu propia infraestructura (in situ o en nube privada) a través de una puerta de enlace de IA autoalojada, incluidas configuraciones totalmente sin conexión y de espacio de aire.
|Seguridad y cumplimiento
Complemento
GitHub Advanced Security ofrece análisis de código basado en CodeQL, análisis de secretos y revisión de dependencias sobre GitHub, y se compra por separado de los planes básicos. No proporciona pruebas nativas de seguridad de las API ni DAST en ningún nivel y se basa en acciones del marketplace y herramientas de socios para el análisis de imágenes del contenedor.
Incorporado
GitLab Premium incluye SAST, detección de secretos y análisis de contenedores de forma nativa, sin necesidad de complementos adicionales de pago. Las organizaciones que necesitan una mayor cobertura pueden obtener GitLab Ultimate, que aporta análisis de dependencias, DAST, pruebas de seguridad de las API, aplicación centralizada de políticas de seguridad y mucho más.
|Opciones de implementación
Dependiente de Azure
GitHub.com está migrando activamente su infraestructura a Microsoft Azure. A marzo de 2026, el 12,5 % del tráfico se ha trasladado, con un objetivo del 50 % para julio. GitHub Enterprise Server sigue estando disponible para implementaciones autogestionadas. GitHub Copilot se ofrece exclusivamente como un servicio alojado en la nube, sin opción de autoalojamiento.
Flexible
GitLab autogestionado se ejecuta en AWS, GCP o Azure, o en infraestructura in situ. GitLab Dedicated proporciona SaaS aislado de inquilino único alojado en AWS en la región que elijas. El plan de desarrollo de GitLab es independiente de cualquier proveedor de servicios en la nube, por lo que tu plataforma de DevSecOps se alinea con tu estrategia de nube, no con la de otros.
|Economía de CI/CD
Incierto
Por el momento, las tarifas de orquestación se posponen. GitHub anunció tarifas de orquestación de USD 0,002 por minuto para los runners autoalojados y, luego, pospuso indefinidamente la implementación tras la reacción de las empresas.
Previsible
GitLab no cobra tarifas de orquestación a los runners de CI/CD autoalojados. Y asunto terminado.
|Residencia y soberanía de los datos
Solo regiones de Azure
GitHub Enterprise Cloud con residencia de datos está basado en Microsoft Azure y disponible en regiones seleccionadas vinculadas a la infraestructura de Azure. GitHub.com almacena datos en la infraestructura de Azure sin que el cliente controle la selección de la región.
Los datos permanecen donde los alojas
GitLab Dedicated se implementa en tu región de AWS preferida con aislamiento total de datos, cifrado de tipo «Bring Your Own Key» y redes privadas. GitLab autogestionado proporciona un control total sobre dónde residen tus datos, en cualquier infraestructura que elijas, cumpliendo incluso los requisitos de soberanía más estrictos.
Hablemos de
tus opciones
En la sesión
Revisión de cómo usas GitHub hoy: SaaS, Enterprise Server, Actions y Advanced Security.
Qué implica la migración de infraestructura para tu fiabilidad, cumplimiento y estrategia en la nube.
Qué opciones realistas tienes si decides avanzar: desde usar CI/CD de GitLab junto con GitHub hasta una consolidación más amplia.
Qué suelen hacer bien y mal los equipos en situaciones similares en cuanto al momento y la secuencia de la migración.
Una visión más clara de cómo el movimiento de GitHub a Azure afecta a tu pila.
Contexto sobre lo que están haciendo equipos en situaciones similares y qué les está funcionando.
Un siguiente paso recomendado que se ajusta a tu situación, ya sea una conversación técnica más profunda, recursos para compartir con tu equipo o simplemente mantenerte informado.
Una idea clara de si esto amerita actuar ahora o más adelante, o no actuar.
Ahora es el momento de evaluar tus opciones
antes de que cambios no planificados fuercen
la conversación.
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