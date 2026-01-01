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Migrazione GitHub + Azure
Per:
Riceverai anche la nostra guida alla migrazione di GitLab GRATUITAMENTE.
La posta in gioco
Il CTO di GitHub ha chiesto ai team di sospendere il lavoro sulle funzionalità per concentrarsi sulla migrazione ad Azure. Le nuove funzionalità per i tuoi flussi di lavoro potrebbero richiedere più tempo.
GitHub ha segnalato oltre 30 incidenti di servizio nel 2025, tra cui interruzioni del servizio che hanno interessato le operazioni Git, le Actions, la ricerca e Copilot. Nel marzo 2026, il CTO ha inviato una risposta pubblica riconoscendo il problema.
La residenza dei dati di GitHub Enterprise Cloud è limitata a quattro regioni, funziona solo su Azure e alcuni dati potrebbero essere trasferiti senza preavviso al di fuori della regione scelta. GitHub Copilot necessita di ulteriori precisazioni sulla residenza.
GitHub + Azure a confronto con GitLab:
cosa serve sapere
GitHub + Azure
GitLab
|Ambito della piattaforma
Costo extra della toolchain
L'analisi di sicurezza, l'IA e la CI/CD avanzata di GitHub sono strumenti nativi ma venduti come componenti aggiuntivi a pagamento addizionali al prezzo della piattaforma di base. L'analisi del flusso del valore, le metriche DORA, il DAST e l'automazione della conformità non sono funzionalità disponibili su GitHub a nessun livello di abbonamento e richiedono strumenti di terzi.
Nessun costo extra della toolchain
GitLab inserisce la pianificazione, il codice sorgente, la CI/CD, la sicurezza e il deployment in un'applicazione singola con un unico modello di autorizzazioni, un solo audit trail e analisi condivise. Ciò significa meno strumenti da eseguire, meno integrazioni da mantenere e un unico posto in cui applicare i criteri e l'IA per l'intero ciclo di vita.
|IA e agenti
Esecuzione solo su cloud
GitHub Copilot funziona sempre nei cloud dei provider (Azure/OpenAI, Anthropic tramite Bedrock/GCP, Google Gemini e xAI), anche quando fornisci le tue stesse chiavi API o utilizzi il server GitHub Enterprise. Non vi è possibilità di eseguire modelli o agenti Copilot in ambienti completamente on-premise o con air gap.
Self-hosting
GitLab Duo Self-Hosted e GitLab Duo Agent Platform in self-hosting ti consentono di eseguire modelli e agenti nella tua infrastruttura (on-premise o cloud privato) tramite un gateway per l'accesso alle funzionalità di IA in self-hosting, che comprende le configurazioni completamente offline e con air gap.
|Sicurezza e conformità
Componente aggiuntivo
La sicurezza avanzata di GitHub aggiunge a GitHub l'analisi del codice basata su CodeQL, l'analisi dei segreti e la revisione delle dipendenze, ed è acquistabile separatamente dai piani base. Non fornisce test DAST o di sicurezza delle API nativi a nessun livello e si affida alle azioni del marketplace e agli strumenti dei partner per la scansione delle immagini dei container.
Funzionalità integrata
GitLab Premium include SAST, il rilevamento dei segreti e la scansione dei container in modo nativo e non sono necessari componenti aggiuntivi a pagamento. Le organizzazioni che necessitano di una copertura più approfondita possono passare a GitLab Ultimate, che aggiunge l'analisi delle dipendenze, il DAST, il test di sicurezza delle API, l'applicazione centralizzata dei criteri di sicurezza e altro ancora.
|Opzioni di deployment
Dipendenza da Azure
GitHub.com sta eseguendo attivamente la migrazione della sua infrastruttura verso Microsoft Azure. A marzo 2026, è stato spostato il 12,5% del traffico, con l'obiettivo di spostarne il 50% entro luglio. Il server GitHub Enterprise rimane disponibile per i deployment autogestiti. GitHub Copilot viene fornito esclusivamente come servizio con hosting su cloud, senza alcuna opzione di self-hosting.
Flessibilità
GitLab Self-Managed funziona su AWS, GCP, Azure o su un'infrastruttura on-premise. GitLab Dedicated fornisce un SaaS single-tenant isolato in hosting su AWS nella regione scelta. La roadmap di GitLab è indipendente da qualsiasi singolo provider di servizi cloud, in modo che la tua piattaforma DevSecOps si allinei alla tua strategia cloud, non a quella di qualcun altro.
|Economia della CI/CD
Indecisione
Per ora, le spese di orchestrazione sono state rinviate. GitHub ha annunciato tariffe di orchestrazione di 0,002 dollari al minuto per i runner in self-hosting, ma ha poi posticipato indefinitamente l'implementazione dopo le reazioni delle aziende.
Prevedibilità
GitLab non applica alcun costo di orchestrazione per i runner CI/CD autogestiti. La questione finisce qui.
|Residenza e sovranità dei dati
Solo regioni Azure
GitHub Enterprise Cloud con residenza dei dati con tecnologia Microsoft Azure è disponibile in regioni selezionate legate all'impronta di Azure. GitHub.com archivia i dati sull'infrastruttura Azure senza alcun controllo da parte del cliente sulla selezione della regione.
I dati rimangono dove li hai posizionati
Il deployment di GitLab Dedicated avviene nella regione AWS preferita con isolamento dei dati completo, crittografia BYOK e networking privato. GitLab Self-Managed offre un controllo completo su dove risiedono i dati, su qualsiasi infrastruttura scelta, soddisfacendo anche i requisiti di sovranità più severi.
Parliamo delle tue
opzioni
Nella sessione
Esamina come utilizzi GitHub oggi: SaaS, Enterprise Server, Actions e Sicurezza avanzata.
Significato della migrazione dell'infrastruttura per l'affidabilità, la conformità e la strategia cloud.
Quali opzioni realistiche hai se decidi di agire: dall'utilizzo di CI/CD di GitLab insieme a GitHub, a un consolidamento più ampio.
Cosa fanno bene e cosa sbagliano solitamente i team che si trovano in situazioni simili in merito a tempi ed esecuzione in sequenza della migrazione.
Una lettura più chiara di come il passaggio ad Azure di GitHub influisce sul tuo stack.
Informazioni di contesto su ciò che fanno i team in situazioni simili e su quali opzioni funzionano per loro.
Un passo successivo consigliato che inquadra la tua situazione: una conversazione tecnica più approfondita, risorse da condividere con il team o semplicemente il desiderio di un aggiornamento continuo.
Un'idea per capire se questo approccio giustifica un'azione ora, più tardi, o se non la giustifica affatto.
È il momento di valutare le opzioni,
prima che modifiche non pianificate ti costringano
a intrattenere questa conversazione.
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