Ambito della piattaforma

Costo extra della toolchain L'analisi di sicurezza, l'IA e la CI/CD avanzata di GitHub sono strumenti nativi ma venduti come componenti aggiuntivi a pagamento addizionali al prezzo della piattaforma di base. L'analisi del flusso del valore, le metriche DORA, il DAST e l'automazione della conformità non sono funzionalità disponibili su GitHub a nessun livello di abbonamento e richiedono strumenti di terzi.