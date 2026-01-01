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Migration von GitHub zu Azure
An:
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Was auf dem Spiel steht
Der CTO von GitHub hat die Teams angewiesen, die Arbeit an den Funktionen auf Eis zu legen und sich auf die Azure-Migration zu konzentrieren. Daher kann es sein, dass neue Funktionen für die Workflows erst mit Verzögerung veröffentlicht werden.
GitHub meldete im Jahr 2025 über 30 Servicevorfälle, darunter Ausfälle in den Bereichen Git, Actions, Search und Copilot. Im März 2026 veröffentlichte der CTO eine öffentliche Antwort, in der er die Vorfälle prinzipiell bestätigte.
Die Datenresidenz der GitHub Enterprise Cloud ist auf vier Regionen beschränkt und funktioniert nur auf Azure. Dennoch kann es vorkommen, dass einige Daten ohne Benachrichtigung außerhalb der von dir gewählten Region übertragen werden. Bei GitHub Copilot gibt es zusätzliche Einschränkungen bezüglich der Residenz.
GitHub + Azure im Vergleich zu GitLab:
Wissenswertes
GitHub + Azure
GitLab
|Umfang der Plattform
Toolchain-Steuer
Sicherheitsscans, KI und erweitertes CI/CD von GitHub sind nativ, werden aber als separate, kostenpflichtige Erweiterungen zusätzlich zum Basispreis der Plattform verkauft. Wertstromanalysen, DORA-Metriken, DAST und Compliance-Automatisierung sind in GitHub in keinem Tarif verfügbar und erfordern Tools von Drittanbietern.
Keine Toolchain-Steuer
GitLab fasst Planung, Quellcode, CI/CD, Sicherheit und Bereitstellung in einer einzigen Anwendung zusammen, die über ein einziges Berechtigungsmodell, einen Audit-Trail und gemeinsame Analysen verfügt. Das bedeutet weniger auszuführende Tools, weniger zu pflegende Integrationen und einen zentralen Ort für die Anwendung von Richtlinien und KI während des gesamten Lebenszyklus.
|KI und Agenten
Ausführung nur über die Cloud
GitHub Copilot läuft immer in Anbieter-Clouds (Azure/OpenAI, Anthropic via Bedrock/GCP, Google Gemini, xAI), auch wenn du eigene API-Schlüssel bereitstellst oder GitHub Enterprise Server verwendest. Es gibt keine Möglichkeit, Copilot-Modelle oder -Agenten vollständig lokal oder air-gapped zu betreiben.
Selbstgehostet
Mit GitLab Duo Self-Hosted und GitLab Duo Agent Platform Self-Hosted kannst du Modelle und Agenten über ein selbstgehostetes KI-Gateway in deiner eigenen Infrastruktur (lokal oder in einer privaten Cloud) ausführen, einschließlich Offline- und Air-Gapped-Setups.
|Sicherheit und Compliance
Erweiterung
GitHub Advanced Security erweitert GitHub um CodeQL-basiertes Scannen von Code, Geheimnissuche und Überprüfung von Abhängigkeiten und kann separat zum Basistarif erworben werden. Es bietet in keinem der Tarife native DAST oder API-Sicherheitstests und verlässt sich beim Scannen von Container-Images auf Marketplace-Aktionen und Partner-Tools.
Integriert
GitLab Premium umfasst nativ SAST, die Erkennung von Geheimnissen und Container-Scanning – es sind keine separaten kostenpflichtigen Erweiterungen erforderlich. Unternehmen, die eine umfassendere Abdeckung benötigen, können auf GitLab Ultimate upgraden, das Dependency Scanning, DAST, API-Sicherheitstests, zentralisierte Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien und vieles mehr bietet.
|Bereitstellungsoptionen
Azure-abhängig
GitHub.com migriert seine Infrastruktur aktiv zu Microsoft Azure. Bis März 2026 sind 12,5 % des Verkehrs verlagert worden, und bis Juli sollen es 50 % sein. GitHub Enterprise Server bleibt für selbstverwaltete Bereitstellungen verfügbar. GitHub Copilot wird ausschließlich als in der Cloud gehosteter Dienst bereitgestellt, es gibt keine selbstgehostete Option.
Flexibel
GitLab Self-Managed läuft auf AWS, GCP, Azure oder in einer lokalen Infrastruktur. GitLab Dedicated bietet isoliertes Single-Tenant-SaaS, das auf AWS in der von dir gewählten Region gehostet wird. Die Roadmap von GitLab ist unabhängig von einem einzelnen Cloud-Anbieter, sodass deine DevSecOps-Plattform zu deiner Cloud-Strategie und nicht zu der eines anderen Anbieters passt.
|Effekte von CI/CD
Unsicher
Orchestrierungsgebühren vorerst aufgeschoben. GitHub kündigte Orchestrierungsgebühren in Höhe von 0,002 USD/Min. für selbstgehostete Runner an, verschob dann aber nach Reaktionen von Unternehmen die Einführung auf unbestimmte Zeit.
Vorhersehbar
GitLab berechnet keine Orchestrierungsgebühren für selbstgehostete CI/CD-Runner. Das steht fest.
|Datenresidenz und Souveränität
Nur Azure-Regionen
GitHub Enterprise Cloud mit Datenresidenz läuft auf Microsoft Azure und ist abhängig von der regionalen Verfügbarkeit von Azure nur in ausgewählten Regionen verfügbar. GitHub.com speichert Daten in der Azure-Infrastruktur. Die Kund(inn)en haben dabei keine Kontrolle über die Auswahl der Region.
Daten bleiben dort, wo du sie abgelegt hast
GitLab Dedicated wird in deiner bevorzugten AWS-Region mit vollständiger Datenisolierung, Bring Your Own Key und privatem Netzwerk bereitgestellt. Mit GitLab Self-Managed hast du die vollständige Kontrolle darüber, wo deine Daten gespeichert sind, und zwar auf einer Infrastruktur deiner Wahl, die selbst die strengsten Souveränitätsanforderungen erfüllt.
Sprechen wir über
deine Optionen
Im Gespräch
Wirf einen Blick darauf, wie du GitHub heute nutzt: SaaS, Enterprise Server, Actions und Advanced Security.
Bedeutung der Migration der Infrastruktur für deine Zuverlässigkeit, Compliance und Cloud-Strategie.
Realistische Optionen, wenn du dich zum Handeln entschließt – von der Verwendung von GitLab CI/CD parallel zu GitHub bis hin zu einer umfassenderen Konsolidierung.
Was Teams in vergleichbaren Situationen beim Timing und bei der Abfolge richtig und falsch machen.
Auswirkungen des Umstiegs von GitHub auf Azure auf deinen Stack.
Kontextinformationen zu erfolgreichen Maßnahmen von Teams in ähnlichen Situationen.
Empfehlung für den nächsten Schritt in deiner konkreten Situation (z. B. tiefergehende technische Gespräche, Ressourcen zur Weitergabe an dein Team oder einfach nur Schritte, um informiert zu bleiben).
Eine ehrliche Einschätzung, ob jetzt, später oder gar nicht gehandelt werden sollte.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deine Optionen abzuwägen – bevor ungeplante Veränderungen dich dazu zwingen.
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