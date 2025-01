Entenda e resolva vulnerabilidades com o GitLab Duo com tecnologia de IA

No cenário de constante evolução do desenvolvimento de software, as empresas se dedicam a disponibilizar inovações rápidas e eficientes, além de reconhecerem a importância de garantir a entrega de aplicações seguras. O GitLab, a plataforma DevSecOps com tecnologia de IA mais abrangente do mercado, já apresenta análises integradas no pipeline de CI para disponibilizar relatórios de análise detalhados que destacam possíveis problemas no código. No entanto, nem todo desenvolvedor tem conhecimento aprofundado em cibersegurança ou já encontrou todos os tipos de vulnerabilidades. Esta lacuna no conhecimento pode causar confusão e atrasos na resolução de questões de segurança.

Um exemplo de vulnerabilidade detectada por testes estáticos de segurança de aplicações

Como resolver vulnerabilidades com o GitLab Duo (IA)

O GitLab Duo usa a IA para ajudar os desenvolvedores a resolver vulnerabilidades. Saiba como.

Compreensão das vulnerabilidades

Vulnerabilidades críticas detectadas no código dos desenvolvedores podem atrasar o merge do código, o que frequentemente exige a assistência de especialistas em segurança para resolver os problemas rapidamente. Isso leva a longos períodos de solicitações de merge abertas e atrasos no lançamento de recursos. O GitLab identifica a lacuna no conhecimento e ajuda os desenvolvedores a compreender vulnerabilidades de segurança identificadas por meio de análises usando o recurso explicação de vulnerabilidades, que oferece insights claros sobre vulnerabilidades detectadas, possíveis riscos com exemplos de ataques e soluções práticas para resolução, incluindo trechos de código de exemplo.

O recurso de explicação de vulnerabilidades oferece uma visão detalhada de cada uma delas. Para acessar esta visão geral, clique no botão "explicar esta vulnerabilidade" em cada relatório de vulnerabilidade.

Exemplo de explicação de vulnerabilidades

Os desenvolvedores podem seguir todas as seções na explicação para resolver rapidamente as vulnerabilidades, promovendo uma cultura de participação na mitigação de ameaças. Essa participação aumenta a confiança dos desenvolvedores no tratamento de questões de segurança, promovendo um ambiente de desenvolvimento mais proativo e seguro.

Correção das vulnerabilidades

O GitLab vai além de apenas explicar as vulnerabilidades detectadas: agora, com o poder da IA, a plataforma pode rapidamente sugerir uma resolução com apenas um clique. Esse recurso gera automaticamente solicitações de merge detalhadas, contendo todas as informações pertinentes sobre a vulnerabilidade e sua correção proposta. Além disso, ele ainda sugere o código necessário para resolver a vulnerabilidade. Isso economiza muito tempo para os desenvolvedores. O que sobra para o desenvolvedor é revisar a correção, fazer os ajustes necessários e executar o merge.

A imagem acima mostra uma solicitação de merge, gerada automaticamente pela IA, incluindo detalhes da vulnerabilidade e o código sugerido para sua resolução.

Demonstração do produto

Preparamos uma breve demonstração do produto para que você possa descobrir rapidamente a funcionalidade e saber como ela funciona (clique na imagem e no botão "Avançar" para continuar com a demonstração).