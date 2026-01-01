Claude Code, Cursor, VS Code, OpenCode, Codex ou qualquer ferramenta que carregue skills em markdown.

Qualquer base de código, hospedada em qualquer lugar. O agente lê o seu diretório de trabalho local e rascunha um pipeline sugerido automaticamente.

Para que o glci consiga validar e executar jobs em contêineres reais.

Um projeto no GitLab (quando você estiver pronto para rodar a CI a cada push)

A skill e o glci validam localmente sem ele; você vai precisar de um quando quiser que os pipelines rodem na nuvem.