Rascunhe e valide pipelines do GitLab CI sem sair do seu editor.
Rascunhe e valide pipelines do GitLab CI sem sair do seu editor.
Uma skill de IA gratuita que rascunha e valida seu
.gitlab-ci.yml no seu editor local. Funciona com Cursor, VS Code, Claude Code e qualquer agente que você já usa.
Novidade! Melhorias chegando constantemente, compartilhe seu feedback com a gente.
De commit-para-validar, para validar-para-commitar
Pipelines são a única parte do stack de desenvolvimento moderno que você ainda não consegue validar localmente. A skill rascunha o YAML no seu editor. O
glci (um projeto experimental do GitLab) roda o pipeline no runner real antes de você fazer push. Você deixa de usar seu pipeline remoto como debugger e seu histórico do git como log de erros de digitação.
Commit. Push. Esperar. Falhar. Repetir.
- Escrever o YAML à mão, de memória ou da documentação
- Fazer commit e push em uma branch para descobrir se funciona
- Esperar de 8 a 12 minutos por um runner remoto
- Falhar em um erro de digitação, uma variável que falta ou um job mal nomeado
- Editar, fazer push, repetir de 3 a 4 vezes
- Deixar um rastro de commits "fix CI" no seu histórico
Rascunhar. Validar. Fazer push quando estiver verde.
- Pedir ao agente para rascunhar um pipeline a partir do seu repo
- Rodar
glci showpara inspecionar o grafo de jobs
- Rodar
glci runpara executar cada job em Docker real
- Corrigir o que falha — em segundos, não em minutos
- Fazer push uma vez, com um pipeline que você já viu passar
- Mantenha o histórico do git sobre o seu código, não sobre o seu YAML
A virada não é um pipeline mais rápido. É uma relação diferente com seu pipeline. A mesma que você já tem com o código da sua aplicação.
Dois passos. Cerca de cinco minutos
Nenhuma conta do GitLab é necessária para validar localmente. Você só envia algo quando decidir enviar.
Adicione a skill ao seu editor
Coloque a skill no Claude Code, Cursor, VS Code, OpenCode ou Codex. O agente passa a conhecer o GitLab CI/CD — sintaxe, melhores práticas, sua stack.
Peça, rode, faça push
"Write a CI pipeline for this project." Revise o YAML que o agente rascunha. Rode
glci run. Faça push quando estiver verde.
O que você precisa
- Um editor ou agente compatívelClaude Code, Cursor, VS Code, OpenCode, Codex ou qualquer ferramenta que carregue skills em markdown.
- Um projetoQualquer base de código, hospedada em qualquer lugar. O agente lê o seu diretório de trabalho local e rascunha um pipeline sugerido automaticamente.
- Docker rodando localmentePara que o glci consiga validar e executar jobs em contêineres reais.
- Um projeto no GitLab(quando você estiver pronto para rodar a CI a cada push)A skill e o glci validam localmente sem ele; você vai precisar de um quando quiser que os pipelines rodem na nuvem.
Funciona com os agentes de IA que você já usa
Uma CLI para rodar pipelines localmente e uma skill para rascunhá-los no seu editor. Instale na ordem que preferir.
Escolha seu agente
Baixe a skill e veja onde colocar os arquivos que o Cursor reconhece.
Recarregue o Cursor. O agente usa a skill automaticamente quando solicitado:
"Write a CI pipeline for this project."
Mais do que um runner. Mais do que esta skill
Você não quer entrar na interface para escrever um pipeline. Esta skill mantém você no editor pelo maior tempo possível. Mas às vezes você precisa voltar, seja por um pipeline quebrado, uma revisão de MR ou um deploy que deu errado. Quando isso acontece, a plataforma já está conectada. Código, pipelines, registry, segredos e implantes vivem no mesmo lugar. Qualquer editor ou agente que você use se integra. As mesmas verificações de segurança rodam no código escrito por IA e no seu.
Um modelo de dados único. Aberto nas bordas.
Código, pipelines, pacotes, achados de segurança, implantes, releases — tudo no mesmo sistema, conectado em vez de sincronizado. Qualquer editor, agente ou modelo que você trouxer se integra via MCP e trabalha a partir da mesma visão autoritativa. Aberto nas bordas, governado no centro.
Contexto é o que separa IA rápida de IA confiável.
Agentes sem contexto escrevem código que parece certo e quebra em produção, porque não conseguem ver o que depende de uma mudança ou o que já existe. O grafo de conhecimento do GitLab mantém um mapa vivo de como seu código, pipelines, implantes e achados de segurança se conectam, e perguntas sobre raio de impacto ou efeitos a jusante são respondidas em segundos, não dias. Qualquer agente pode consultá-lo.
Governança estrutural, não anexada.
Código escrito por IA passa pelas mesmas varreduras de segurança, pelas mesmas aprovações e pela mesma trilha de auditoria que o código que você escreveu. Agentes têm identidades com escopo, políticas de comportamento e cadeia de custódia completa. Traga seu próprio modelo, sua própria nuvem, seu próprio agente — tudo governado pela mesma malha.
Do tradicional ao autônomo, na mesma plataforma.
Algumas das suas equipes vão continuar escrevendo código manualmente. Outras vão orientar agentes em tarefas específicas. Algumas poucas vão rodar agentes de forma autônoma em trabalhos de menor risco. Os três modos vivem no mesmo modelo de dados e governança, e as equipes avançam no próprio ritmo, sem reformulação de plataforma conforme a maturidade em IA muda.
Estamos construindo essa skill ativamente, e a equipe por trás dela quer que ela se encaixe no jeito que você realmente trabalha. Conte para a gente o que está funcionando e o que está atrapalhando. Compartilhe seu feedback com a gente.
Mais dois lugares onde a IA do GitLab encontra sua CI
A GitLab CI Skill foi feita para rascunhar e validar novos pipelines no seu editor. Quando seu trabalho de CI/CD mudar de forma, o GitLab tem produtos complementares para os outros momentos.
Vindo do GitHub Actions?
A skill de migração do GitHub Actions lê seu
.github/workflows/ e converte para o GitLab CI/CD idiomático, sinalizando qualquer ponto que exija uma decisão manual. Mesmos editores, mesmo fluxo de trabalho.
Pipeline ficando complexo?
O CI Expert Agent vive dentro do GitLab Duo Agent Platform com contexto completo do projeto: ele lê logs de jobs em tempo real, otimiza tempos de build, depura jobs instáveis e atua em pipelines multiprojeto. Para quando seus pipelines deixam de ser algo que você escreve e passam a ser algo que você opera.
Pare de depurar em produção
Pare de depurar em produção
Rascunhe o pipeline. Rode localmente. Faça push quando estiver verde.