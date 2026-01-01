Claude Code、Cursor、VS Code、OpenCode、Codex、またはmarkdown形式のスキルを読み込めるツールであれば何でも対応しています。

ホスティング先を問わず、あらゆるコードベースに対応しています。エージェントはローカルの作業ディレクトリを読み取り、最適なパイプラインを自動で提案します。

glciが実際のコンテナでジョブを検証・実行するために必要です。

GitLabプロジェクト (プッシュするごとにCIを実行する準備ができたら)

スキルとglciはこれがなくてもローカルで検証できますが、パイプラインをクラウドで実行する段階になると必要になります。