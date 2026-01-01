AIは、プラットフォームチームが追いつけないほどの速さでCIを通じたコードを提供しています。GitHub Actionsモデルは、デザイン上再利用可能であるため、日常的なワークフローであっても、チェックアウト、セットアップ、スキャン、デプロイなどの外部アクションを組み合わせる必要があります。それぞれが、固定すべきバージョンであり、追跡すべきアップストリームであり、不具合が発生したときにプラットフォームチームが対応すべき別の課題となります。

GitLab CI/CDは基本機能をプラットフォームにネイティブに組み込みます。チームは、機能をつなぎ合わせるのではなく、ゴールデンパスの定義に時間を費やします。