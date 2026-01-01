✦無料AIスキル

GitHub ActionsワークフローをGitLab CI/CDに変換。ドキュメントは不要

既存のエージェントやAIツール（Cursor、VS Code、Claude、またはMCP互換のクライアント）に無料のAIスキルを追加し、GitHub Actionsワークフローを数秒でGitLab CI/CDに変換します。移行手順の最難関が解決しました。

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数秒インストールにかかる時間
0変換に必要なGitLabアカウント
6+対応AIツール
GitLab CI/CD

組み合わせ作業を減らして、パイプラインを増やす。

AIは、プラットフォームチームが追いつけないほどの速さでCIを通じたコードを提供しています。GitHub Actionsモデルは、デザイン上再利用可能であるため、日常的なワークフローであっても、チェックアウト、セットアップ、スキャン、デプロイなどの外部アクションを組み合わせる必要があります。それぞれが、固定すべきバージョンであり、追跡すべきアップストリームであり、不具合が発生したときにプラットフォームチームが対応すべき別の課題となります。

GitLab CI/CDは基本機能をプラットフォームにネイティブに組み込みます。チームは、機能をつなぎ合わせるのではなく、ゴールデンパスの定義に時間を費やします。

.github/workflows/deploy.yml
1# GitHub Actions
2name:本番環境へのデプロイ
3
4on:
5  push:
6    branches:\[main]
7
8jobs:
9  deploy:
10    runs-on: ubuntu-latest
11    steps:
12      - uses: actions/checkout@v3
13      - uses: actions/setup-node@v3
14        with:
15          node-version: '18'
16      - run: npm ci
17      - run: npm test
18      - run: npm run build
19      - uses: aws-actions/configure-aws-v2
20        with:
21          aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_KEY }}
.gitlab-ci.yml
1# GitLab CI/CD - 移行スキルによる生成
2
3default:
4  image: node:18
5
6stages:
7  - test
8  - build
9  - deploy
10
11test:
12  stage: test
13  rules:
14    - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"
15  script:
16    - npm ci && npm test
17
18deploy:
19  stage: deploy
20  script:
21    - npm run build
22    - # ⚠ AWS action needs manual config
23    - # docs.gitlab.com/ci/cloud-deployment
注意が必要自動変換できないものがありますか？スキルが明示的にフラグを立てます。パイプラインの破損もサイレントエラーもありません。
ご利用を開始

最初の変換パイプラインへの3つの手順

手順1と2ではGitLabアカウントは必要ありません。すでに使っているツールで、今すぐ変換を始めましょう。

1

スキルをインストールする

お気に入りのAIツール（Cursor、VS Code、Claude Code、OpenCode、Codex、またはスキルをサポートするあらゆるツール）上のエージェントにGitLab CI移行スキルを追加します。URL1つとワンクリックのみです。

約30秒
2

エージェントを有効にする

GitHub ActionsのワークフローをGitLabに変換するようエージェントに依頼します。スキルはそれを有効なGitLab CI YAMLに変換し、手動による判断が必要なものにはフラグを立てます。

即時
3

GitLabに持ち込む

変換したパイプラインを実行する準備ができたら、GitLabでコードを管理する必要があります。無料アカウントを作成し、リポジトリをインポートして、生成された.gitlab-ci.ymlをドロップします。CI、セキュリティスキャンなどが、初めから組み込まれています。

無料で開始
インストール

既存のAIエージェントと連携。

すでに作業しているAI環境でGitLab CI移行スキルを使用します。

スキルをダウンロードして、OpenCodeが検出したファイルの配置場所を見つけます。

git clone https://gitlab.com/gitlab-org/ci-cd/github-actions-to-gitlab-ci.git ~/.opencode/skills/github-actions-to-gitlab-ci

その後、OpenCodeはプロンプト: "Convert my .github/workflows/deploy.yml to GitLab CI"で自動的にスキルを使用します。

GitLabが選ばれる理由

GitLabがリードしている分野。

GitLabはCI/CDにとどまりません。完全なDevSecOpsプラットフォームです。

AIはパイプラインにコードを増殖させています。マーケットプレイスへの依存が、サプライチェーンのリスクとなっています。規制当局は実証可能なガバナンスを求めています。GitLabはプラットフォームチームにライフサイクル全体をネイティブに提供します。複数の場所ではなく、一元的に管理できます。

スケールするパイプラインオーケストレーション

GitLab CI/CDは、親子パイプライン、マルチプロジェクトパイプライン、並列投機的検証によるマージトレイン、包括的なプライベートおよびパブリックカタログによってスケールします。GitHub Actionsには再利用可能なワークフローとマージキューがありますが、親子/マルチプロジェクトはなく、累積マージ結果に対する投機的な並列パイプラインはありません。可視化機能も単一のワークフローに限定されます。

オーケストレーション料金不要のセルフホスト型Runner

GitLabはセルフホスト型Runnerのオーケストレーションには課金しません。GitHubがセルフホスト型ランナーのオーケストレーション料金を0.002ドル/分と発表しましたが、反発を受けて無期限に延期しました。

パイプラインにネイティブなセキュリティスキャン

SAST、シークレット検出、コンテナスキャンはGitLab Premiumに含まれ、依存関係スキャンはGitLab Ultimateで利用可能です。GitHub Advanced Securityは2025年に2つの有料アドオン（Code SecurityとSecret Protection）にバンドル解除され、GitHubはネイティブのDASTを提供していません。

ライフサイクル全体が1つの製品に

SCM、CI/CD、セキュリティ、プランニング、デプロイメント、これらすべてを1つの認証・権限モデルで同じ製品に統合されました。GitHubは個別のサービスやアドオン（Advanced Security、Projects、サードパーティのデプロイツール）に依存しており、顧客自身がそれらをつなぎ合わせる必要があります。

GitLab Duo Agent Platformは、プランニングからコード、CI/CD、セキュリティ、デプロイまで、ライフサイクル全体にわたってAIを拡張するため、つなぎ合わせたインテグレーションではなく、単一のデータモデルから統一されたコンテキストをエージェントに与えます。

最初のワークフローを変換する。

スキルのインストールには1分もかかりません。ワークフローを1つ変換してみましょう。移行の最も難しい部分が、今では最も簡単になっていることをご確認ください。ソースコードを持ち込む準備ができたら、インポーターが待っています。完了したら、フィードバックを共有してください

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