GitHub ActionsワークフローをGitLab CI/CDに変換。ドキュメントは不要
GitHub ActionsワークフローをGitLab CI/CDに変換。ドキュメントは不要
既存のエージェントやAIツール（Cursor、VS Code、Claude、またはMCP互換のクライアント）に無料のAIスキルを追加し、GitHub Actionsワークフローを数秒でGitLab CI/CDに変換します。移行手順の最難関が解決しました。
組み合わせ作業を減らして、パイプラインを増やす。
AIは、プラットフォームチームが追いつけないほどの速さでCIを通じたコードを提供しています。GitHub Actionsモデルは、デザイン上再利用可能であるため、日常的なワークフローであっても、チェックアウト、セットアップ、スキャン、デプロイなどの外部アクションを組み合わせる必要があります。それぞれが、固定すべきバージョンであり、追跡すべきアップストリームであり、不具合が発生したときにプラットフォームチームが対応すべき別の課題となります。
GitLab CI/CDは基本機能をプラットフォームにネイティブに組み込みます。チームは、機能をつなぎ合わせるのではなく、ゴールデンパスの定義に時間を費やします。
1# GitHub Actions2name:本番環境へのデプロイ34on:5 push:6 branches:\[main]78jobs:9 deploy:10 runs-on: ubuntu-latest11 steps:12 - uses: actions/checkout@v313 - uses: actions/setup-node@v314 with:15 node-version: '18'16 - run: npm ci17 - run: npm test18 - run: npm run build19 - uses: aws-actions/configure-aws-v220 with:21 aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_KEY }}
1# GitLab CI/CD - 移行スキルによる生成23default:4 image: node:1856stages:7 - test8 - build9 - deploy1011test:12 stage: test13 rules:14 - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"15 script:16 - npm ci && npm test1718deploy:19 stage: deploy20 script:21 - npm run build22 - # ⚠ AWS action needs manual config23 - # docs.gitlab.com/ci/cloud-deployment
最初の変換パイプラインへの3つの手順
手順1と2ではGitLabアカウントは必要ありません。すでに使っているツールで、今すぐ変換を始めましょう。
スキルをインストールする
お気に入りのAIツール（Cursor、VS Code、Claude Code、OpenCode、Codex、またはスキルをサポートするあらゆるツール）上のエージェントにGitLab CI移行スキルを追加します。URL1つとワンクリックのみです。
エージェントを有効にする
GitHub ActionsのワークフローをGitLabに変換するようエージェントに依頼します。スキルはそれを有効なGitLab CI YAMLに変換し、手動による判断が必要なものにはフラグを立てます。
GitLabに持ち込む
変換したパイプラインを実行する準備ができたら、GitLabでコードを管理する必要があります。無料アカウントを作成し、リポジトリをインポートして、生成された.gitlab-ci.ymlをドロップします。CI、セキュリティスキャンなどが、初めから組み込まれています。
既存のAIエージェントと連携。
すでに作業しているAI環境でGitLab CI移行スキルを使用します。
スキルをダウンロードして、OpenCodeが検出したファイルの配置場所を見つけます。
その後、OpenCodeはプロンプト:
"Convert my .github/workflows/deploy.yml to GitLab CI"で自動的にスキルを使用します。
GitLabがリードしている分野。
GitLabはCI/CDにとどまりません。完全なDevSecOpsプラットフォームです。
AIはパイプラインにコードを増殖させています。マーケットプレイスへの依存が、サプライチェーンのリスクとなっています。規制当局は実証可能なガバナンスを求めています。GitLabはプラットフォームチームにライフサイクル全体をネイティブに提供します。複数の場所ではなく、一元的に管理できます。
スケールするパイプラインオーケストレーション
GitLab CI/CDは、親子パイプライン、マルチプロジェクトパイプライン、並列投機的検証によるマージトレイン、包括的なプライベートおよびパブリックカタログによってスケールします。GitHub Actionsには再利用可能なワークフローとマージキューがありますが、親子/マルチプロジェクトはなく、累積マージ結果に対する投機的な並列パイプラインはありません。可視化機能も単一のワークフローに限定されます。
オーケストレーション料金不要のセルフホスト型Runner
GitLabはセルフホスト型Runnerのオーケストレーションには課金しません。GitHubがセルフホスト型ランナーのオーケストレーション料金を0.002ドル/分と発表しましたが、反発を受けて無期限に延期しました。
パイプラインにネイティブなセキュリティスキャン
SAST、シークレット検出、コンテナスキャンはGitLab Premiumに含まれ、依存関係スキャンはGitLab Ultimateで利用可能です。GitHub Advanced Securityは2025年に2つの有料アドオン（Code SecurityとSecret Protection）にバンドル解除され、GitHubはネイティブのDASTを提供していません。
ライフサイクル全体が1つの製品に
SCM、CI/CD、セキュリティ、プランニング、デプロイメント、これらすべてを1つの認証・権限モデルで同じ製品に統合されました。GitHubは個別のサービスやアドオン（Advanced Security、Projects、サードパーティのデプロイツール）に依存しており、顧客自身がそれらをつなぎ合わせる必要があります。
GitLab Duo Agent Platformは、プランニングからコード、CI/CD、セキュリティ、デプロイまで、ライフサイクル全体にわたってAIを拡張するため、つなぎ合わせたインテグレーションではなく、単一のデータモデルから統一されたコンテキストをエージェントに与えます。
最初のワークフローを変換する。
スキルのインストールには1分もかかりません。ワークフローを1つ変換してみましょう。移行の最も難しい部分が、今では最も簡単になっていることをご確認ください。ソースコードを持ち込む準備ができたら、インポーターが待っています。完了したら、フィードバックを共有してください。
今すぐ開発をスピードアップ
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