✦ Compétence en IA gratuite

Convertissez vos workflows GitHub Actions vers GitLab CI/CD. Aucune documentation requise.

Ajoutez une compétence en IA gratuite à votre agent ou outil d’IA existant (Cursor, VS Code, Claude ou tout autre client compatible avec MCP) et convertissez des workflows GitHub Actions vers GitLab CI/CD en quelques secondes. L’étape la plus difficile de toute migration est désormais résolue.

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Plus de 6outils d’IA pris en charge
GitLab CI/CD

Moins d’association. Plus de pipeline.

L’IA envoie plus rapidement du code par l’intermédiaire de la CI que les équipes de la plateforme DevOps. La conception du modèle GitHub Actions lui permet d’être composable. Même les workflows de routine associent des actions externes pour le checkout, la configuration, le scanning et le déploiement. Chacune d’entre elles est une version à épingler, une version upstream à suivre, ou autre, dont l’équipe de plateforme DevOps est responsable en cas de panne.

GitLab CI/CD compile de manière native les éléments de base dans la plateforme. Votre équipe consacre son temps à définir des golden paths et non à faire en sorte que tous les éléments restent en place.

.github/workflows/deploy.yml
1# GitHub Actions
2name: Du déploiement à la production
3
4on:
5  push:
6    branches: \[main]
7
8jobs:
9  deploy:
10    runs-on: ubuntu-latest
11    steps:
12      - uses: actions/checkout@v3
13      - uses: actions/setup-node@v3
14        with:
15          node-version: '18'
16      - run: npm ci
17      - run: npm test
18      - run: npm run build
19      - uses: aws-actions/configure-aws-v2
20        with:
21          aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_KEY }}
.gitlab-ci.yml
1# GitLab CI/CD — generated by Migration Skill
2
3default:
4  image: node:18
5
6stages:
7  - test
8  - build
9  - deploy
10
11test:
12  stage: test
13  rules:
14    - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"
15  script:
16    - npm ci && npm test
17
18deploy:
19  stage: deploy
20  script:
21    - npm run build
22    - # ⚠ AWS action needs manual config
23    - # docs.gitlab.com/ci/cloud-deployment
Attention requiseImpossible de convertir automatiquement un élément ? La compétence le signale explicitement — pas de pipelines défaillants, pas d'échecs silencieux.
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Trois étapes à suivre pour convertir votre premier pipeline

Aucun compte GitLab n’est requis pour les étapes 1 et 2. Commencez vos conversions dès maintenant à l’aide des outils que vous utilisez déjà.

1

Installer la compétence

Ajoutez la compétence de migration de GitLab CI à votre agent dans votre outil d’IA préféré (Cursor, VS Code, Claude Code, OpenCode, Codex ou tout autre outil prenant en charge des compétences). Une seule URL, un seul clic.

~30 secondes
2

Activer votre agent

Demandez à votre agent de convertir le workflow GitHub Actions vers GitLab. La compétence le traduit en langage YAML valide pour GitLab CI et signale tout élément nécessitant une décision manuelle.

Instantané
3

Transférer vers GitLab

Une fois prêt à exécuter votre pipeline converti, vous devrez gérer votre code dans GitLab. Créez un compte gratuit, importez votre dépôt et insérez-y le fichier .gitlab-ci.yml généré. La CI, le scanning de sécurité, etc., tous sont intégrés dès le départ.

Démarrage gratuit
Installation

Compatibilité avec vos agents d’IA existants

Utilisez la compétence de migration de GitLab CI dans l’environnement IA que vous utilisez déjà.

Téléchargez la compétence et apprenez à placer les fichiers découverts par OpenCode.

git clone https://gitlab.com/gitlab-org/ci-cd/github-actions-to-gitlab-ci.git ~/.opencode/skills/github-actions-to-gitlab-ci

OpenCode utilisera automatiquement la compétence lorsqu’il y sera invité plus tard : "Convert my .github/workflows/deploy.yml to GitLab CI".

Pourquoi GitLab ?

Comment GitLab tire son épingle du jeu

GitLab n’est pas qu’un simple pipeline CI/CD, mais une plateforme DevSecOps complète.

L’IA multiplie les codes dans vos pipelines. Les dépendances de la marketplace sont devenues risquées pour la chaîne d’approvisionnement. Les régulateurs souhaitent une gouvernance démontrable. GitLab met l’ensemble du cycle de développement logiciel à la disposition des équipes de plateforme DevOps de façon native : un emplacement de gouvernance unique, au lieu de plusieurs dizaines.

Évolutivité de l’orchestration de pipelines

GitLab CI/CD évolue avec les pipelines parent-enfant, les pipelines multi-projets, les merge trains à validation parallèle spéculative, ainsi qu’avec un catalogue privé et public complet. GitHub Actions dispose de workflows réutilisables et d’une file d’attente de merge, mais ne dispose d’aucun pipeline parent-enfant/multi-projets ni de pipelines parallèles spéculatifs pour les résultats de merges cumulés et seuls des workflows uniques peuvent être visualisés.

Runners auto-hébergés, aucuns frais d’orchestration

GitLab ne facture pas l’orchestration des runners auto-hébergés. GitHub a annoncé des frais d’orchestration de 0,002 $/min pour les runners auto-hébergés, puis les a reportés indéfiniment suite au mécontentement des entreprises.

Scanning de sécurité, natif dans le pipeline

Le SAST, la détection des secrets et l’analyse des conteneurs sont inclus dans GitLab Premium. L’analyse des dépendances est disponible dans GitLab Ultimate. GitHub Advanced Security a été dissocié en 2025 en deux modules d’extension payants (Code Security et Secret Protection) et aucune édition de GitHub ne dispose d’un DAST natif.

Un seul produit pour tout le cycle de développement logiciel

SCM, CI/CD, sécurité, planification, déploiement : tous sont inclus dans le même produit avec un seul modèle d’authentification et d’autorisation. GitHub s’appuie sur des services et modules d’extension distincts (Advanced Security, Projects, outils de déploiement tiers) que les clients doivent assembler eux-mêmes.

GitLab Duo Agent Platform étend l’IA à l’ensemble du cycle de développement logiciel, de la planification au déploiement en passant par le code, la CI/CD et la sécurité, offrant ainsi aux agents un contexte unifié depuis un modèle de données unique, plutôt que des intégrations assemblées entre elles.

Convertissez votre premier workflow

Installez la compétence en moins d’une minute. Convertissez un workflow. Découvrez la facilité déconcertante avec laquelle se déroule désormais la partie la plus difficile de la migration. Lorsque vous êtes prêt à transférer votre code source, utilisez l’outil d’importation. Une fois le transfert terminé, faites-nous part de vos commentaires.

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