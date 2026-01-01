Convertissez vos workflows GitHub Actions vers GitLab CI/CD. Aucune documentation requise.
Convertissez vos workflows GitHub Actions vers GitLab CI/CD. Aucune documentation requise.
Ajoutez une compétence en IA gratuite à votre agent ou outil d’IA existant (Cursor, VS Code, Claude ou tout autre client compatible avec MCP) et convertissez des workflows GitHub Actions vers GitLab CI/CD en quelques secondes. L’étape la plus difficile de toute migration est désormais résolue.
Moins d’association. Plus de pipeline.
L’IA envoie plus rapidement du code par l’intermédiaire de la CI que les équipes de la plateforme DevOps. La conception du modèle GitHub Actions lui permet d’être composable. Même les workflows de routine associent des actions externes pour le checkout, la configuration, le scanning et le déploiement. Chacune d’entre elles est une version à épingler, une version upstream à suivre, ou autre, dont l’équipe de plateforme DevOps est responsable en cas de panne.
GitLab CI/CD compile de manière native les éléments de base dans la plateforme. Votre équipe consacre son temps à définir des golden paths et non à faire en sorte que tous les éléments restent en place.
1# GitHub Actions2name: Du déploiement à la production34on:5 push:6 branches: \[main]78jobs:9 deploy:10 runs-on: ubuntu-latest11 steps:12 - uses: actions/checkout@v313 - uses: actions/setup-node@v314 with:15 node-version: '18'16 - run: npm ci17 - run: npm test18 - run: npm run build19 - uses: aws-actions/configure-aws-v220 with:21 aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_KEY }}
1# GitLab CI/CD — generated by Migration Skill23default:4 image: node:1856stages:7 - test8 - build9 - deploy1011test:12 stage: test13 rules:14 - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"15 script:16 - npm ci && npm test1718deploy:19 stage: deploy20 script:21 - npm run build22 - # ⚠ AWS action needs manual config23 - # docs.gitlab.com/ci/cloud-deployment
Trois étapes à suivre pour convertir votre premier pipeline
Aucun compte GitLab n’est requis pour les étapes 1 et 2. Commencez vos conversions dès maintenant à l’aide des outils que vous utilisez déjà.
Installer la compétence
Ajoutez la compétence de migration de GitLab CI à votre agent dans votre outil d’IA préféré (Cursor, VS Code, Claude Code, OpenCode, Codex ou tout autre outil prenant en charge des compétences). Une seule URL, un seul clic.
Activer votre agent
Demandez à votre agent de convertir le workflow GitHub Actions vers GitLab. La compétence le traduit en langage YAML valide pour GitLab CI et signale tout élément nécessitant une décision manuelle.
Transférer vers GitLab
Une fois prêt à exécuter votre pipeline converti, vous devrez gérer votre code dans GitLab. Créez un compte gratuit, importez votre dépôt et insérez-y le fichier .gitlab-ci.yml généré. La CI, le scanning de sécurité, etc., tous sont intégrés dès le départ.
Compatibilité avec vos agents d’IA existants
Utilisez la compétence de migration de GitLab CI dans l’environnement IA que vous utilisez déjà.
Téléchargez la compétence et apprenez à placer les fichiers découverts par OpenCode.
OpenCode utilisera automatiquement la compétence lorsqu’il y sera invité plus tard :
"Convert my .github/workflows/deploy.yml to GitLab CI".
Comment GitLab tire son épingle du jeu
GitLab n’est pas qu’un simple pipeline CI/CD, mais une plateforme DevSecOps complète.
L’IA multiplie les codes dans vos pipelines. Les dépendances de la marketplace sont devenues risquées pour la chaîne d’approvisionnement. Les régulateurs souhaitent une gouvernance démontrable. GitLab met l’ensemble du cycle de développement logiciel à la disposition des équipes de plateforme DevOps de façon native : un emplacement de gouvernance unique, au lieu de plusieurs dizaines.
Évolutivité de l’orchestration de pipelines
GitLab CI/CD évolue avec les pipelines parent-enfant, les pipelines multi-projets, les merge trains à validation parallèle spéculative, ainsi qu’avec un catalogue privé et public complet. GitHub Actions dispose de workflows réutilisables et d’une file d’attente de merge, mais ne dispose d’aucun pipeline parent-enfant/multi-projets ni de pipelines parallèles spéculatifs pour les résultats de merges cumulés et seuls des workflows uniques peuvent être visualisés.
Runners auto-hébergés, aucuns frais d’orchestration
GitLab ne facture pas l’orchestration des runners auto-hébergés. GitHub a annoncé des frais d’orchestration de 0,002 $/min pour les runners auto-hébergés, puis les a reportés indéfiniment suite au mécontentement des entreprises.
Scanning de sécurité, natif dans le pipeline
Le SAST, la détection des secrets et l’analyse des conteneurs sont inclus dans GitLab Premium. L’analyse des dépendances est disponible dans GitLab Ultimate. GitHub Advanced Security a été dissocié en 2025 en deux modules d’extension payants (Code Security et Secret Protection) et aucune édition de GitHub ne dispose d’un DAST natif.
Un seul produit pour tout le cycle de développement logiciel
SCM, CI/CD, sécurité, planification, déploiement : tous sont inclus dans le même produit avec un seul modèle d’authentification et d’autorisation. GitHub s’appuie sur des services et modules d’extension distincts (Advanced Security, Projects, outils de déploiement tiers) que les clients doivent assembler eux-mêmes.
GitLab Duo Agent Platform étend l’IA à l’ensemble du cycle de développement logiciel, de la planification au déploiement en passant par le code, la CI/CD et la sécurité, offrant ainsi aux agents un contexte unifié depuis un modèle de données unique, plutôt que des intégrations assemblées entre elles.
Convertissez votre premier workflow
Installez la compétence en moins d’une minute. Convertissez un workflow. Découvrez la facilité déconcertante avec laquelle se déroule désormais la partie la plus difficile de la migration. Lorsque vous êtes prêt à transférer votre code source, utilisez l’outil d’importation. Une fois le transfert terminé, faites-nous part de vos commentaires.
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