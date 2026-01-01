L’IA envoie plus rapidement du code par l’intermédiaire de la CI que les équipes de la plateforme DevOps. La conception du modèle GitHub Actions lui permet d’être composable. Même les workflows de routine associent des actions externes pour le checkout, la configuration, le scanning et le déploiement. Chacune d’entre elles est une version à épingler, une version upstream à suivre, ou autre, dont l’équipe de plateforme DevOps est responsable en cas de panne.

GitLab CI/CD compile de manière native les éléments de base dans la plateforme. Votre équipe consacre son temps à définir des golden paths et non à faire en sorte que tous les éléments restent en place.