Converti i flussi di lavoro di GitHub Actions in CI/CD di GitLab. Non è richiesta documentazione
Converti i flussi di lavoro di GitHub Actions in CI/CD di GitLab. Non è richiesta documentazione
Aggiungi una competenza IA gratuita al tuo agente o strumento IA esistente (Cursor, VS Code, Claude o qualsiasi client compatibile con MCP) e converti i flussi di lavoro di GitHub Actions in CI/CD di GitLab in pochi secondi. La parte più difficile di ogni migrazione, gestita al meglio.
Meno assemblaggio. Più pipeline.
L'IA distribuisce codice grazie alla CI più velocemente di quanto i team della piattaforma riescano a fare. Il modello di GitHub Actions è componibile sin dalla progettazione: anche i flussi di lavoro di routine assemblano azioni esterne per il checkout, la configurazione, l'analisi e il deployment. Una versione da aggiungere, un upstream da monitorare e un elemento di cui il team della piattaforma si occupa quando si verificano problemi.
La CI/CD di GitLab integra le basi nella piattaforma in modo nativo. Il tuo team dedica il tempo a definire i Golden Path, non a mantenere tutti gli elementi assieme.
1# GitHub Actions2nome: Dal deployment alla produzione34su:5 push:6 branches: \[principale]78job:9 deployment:10 runs-on: ubuntu-latest11 steps:12 - uses: actions/checkout@v313 - uses: actions/setup-node@v314 with:15 node-version: "18"16 - run: npm ci17 - run: npm test18 - run: npm run build19 - uses: aws-actions/configure-aws-v220 with:21 aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_KEY }}
1# CI/CD di GitLab generata da Migration Skill23predefinito:4 immagine: nodo:1856fasi:7 - test8 - build9 - deployment1011test:12 fase: test13 regole:14 - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "principale"15 script:16 - npm ci && npm test1718deployment:19 fase: deployment20 script:21 - npm run build22 - # ⚠ AWS action needs manual config23 - # docs.gitlab.com/ci/cloud-deployment
Tre passaggi per la tua prima pipeline convertita
Per i passaggi 1 e 2 non è necessario un account GitLab. Inizia subito a convertire negli strumenti che già usi.
Installa la competenza
Aggiungi la competenza Migrazione di CI di GitLab al tuo agente nel tuo strumento di IA preferito (Cursor, VS Code, Claude Code, OpenCode, Codex o qualsiasi strumento che supporti le competenze). Un URL e un clic.
Attiva l'agente
Chiedi al tuo agente di convertire il flusso di lavoro di GitHub Actions in GitLab. La Competenza traduce il codice in un file YAML valido per CI di GitLab e segnala tutto ciò che richiede una decisione manuale.
Gestisci in GitLab
Quando potrai eseguire la pipeline convertita, dovrai gestire il codice in GitLab. Crea un account gratuito, importa il tuo repository e inserisci il file .gitlab-ci.yml generato. CI, analisi di sicurezza e molto altro ancora, integrati fin dal primo giorno.
Funziona con gli agenti IA esistenti.
Utilizza la competenza Migrazione di CI di GitLab nell'ambiente IA in cui già lavori.
Scarica la competenza e apprendi dove collocare i file che OpenCode individua.
In seguito OpenCode utilizzerà automaticamente la competenza quando richiesto tramite prompt:
"Convert my .github/workflows/deploy.yml to GitLab CI".
Ambiti in cui GitLab è in vantaggio rispetto alla concorrenza.
GitLab va oltre la CI/CD. È una piattaforma DevSecOps completa.
L'IA sta moltiplicando il codice nelle tue pipeline. Le dipendenze del marketplace sono diventate un rischio per la catena di fornitura. Gli enti regolatori esigono una governance dimostrabile. GitLab offre ai team della piattaforma l'intero ciclo di vita in modo nativo: un unico posto, non una dozzina, di cui gestire la governance.
Orchestrazione di pipeline scalabili
La CI/CD di GitLab è scalabile con pipeline gerarchiche, pipeline multi-progetto, code di merge con validazione speculativa parallela e un catalogo privato e pubblico completo. GitHub Actions dispone di flussi di lavoro riutilizzabili e di una coda di merge, ma non di pipeline gerarchiche/multi-progetto, né di pipeline parallele speculative sui risultati del merge cumulativo e la visualizzazione è limitata a singoli flussi di lavoro.
Runner in self-hosting, senza alcuna spesa di l'orchestrazione
GitLab non addebita alcun costo per l'orchestrazione di runner in self-hosting. GitHub ha annunciato tariffe di orchestrazione di 0,002 dollari al minuto per i runner in self-hosting, ma ha poi posticipato indefinitamente questo piano dopo le reazioni generali.
Analisi di sicurezza nativa della pipeline
SAST, rilevamento dei segreti e scansione dei container sono funzionalità incluse in GitLab Premium; l'analisi delle dipendenze è disponibile in GitLab Ultimate. La funzionalità GitHub Advanced Security è stata scorporata dal pacchetto nel 2025 diventando due componenti aggiuntivi a pagamento (Sicurezza del codice e Protezione dei segreti) e GitHub non offre DAST nativo a nessun livello.
L'intero ciclo di vita, un unico prodotto
SCM, CI/CD, sicurezza, pianificazione, deployment, tutto nello stesso prodotto con un unico modello di autenticazione e autorizzazione. GitHub si basa su servizi e componenti aggiuntivi separati (Advanced Security, Progetti, strumenti di deployment di terzi) che i clienti devono mettere insieme da soli.
La GitLab Duo Agent Platform estende l'IA all'intero ciclo di vita, dalla pianificazione, alla programmazione, alla CI/CD, alla sicurezza e al deployment, fornendo agli agenti un contesto unificato da un unico modello di dati, anziché integrazioni accorpate.
Converti il tuo primo flusso di lavoro.
Installa la competenza in meno di un minuto. Converti un flusso di lavoro. Osserva come la parte più difficile della migrazione sia ora la più facile. Quando è tutto pronto, puoi inserire il tuo codice sorgente che verrà gestito dall'utilità di importazione in attesa. Al termine, condividi con noi il tuo feedback.
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