Orchestrazione di pipeline scalabili

La CI/CD di GitLab è scalabile con pipeline gerarchiche, pipeline multi-progetto, code di merge con validazione speculativa parallela e un catalogo privato e pubblico completo. GitHub Actions dispone di flussi di lavoro riutilizzabili e di una coda di merge, ma non di pipeline gerarchiche/multi-progetto, né di pipeline parallele speculative sui risultati del merge cumulativo e la visualizzazione è limitata a singoli flussi di lavoro.