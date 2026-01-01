KI pusht Code schneller durch die CI, als Plattformteams mithalten können. Das Modell von GitHub Actions ist von Haus aus zusammensetzbar – selbst bei Standard-Workflows musst du externe Actions für Checkout, Setup, Scans und Bereitstellungen zusammenstückeln. Jede einzelne davon bedeutet: eine Version, die gepinnt werden muss, ein Upstream, den man im Auge behalten muss – und ein weiteres Problem für das Plattformteam, wenn mal etwas nicht mehr funktioniert.

Bei GitLab CI/CD sind diese Basics nativ in die Plattform integriert. So kann sich dein Team darauf konzentrieren, „Golden Paths“ zu definieren, anstatt sich mit der Wartung von zusammengeklebtem Code herumzuschlagen.