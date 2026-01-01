Mach aus deinen GitHub Actions-Workflows im Handumdrehen GitLab CI/CD. Keine Dokumentation nötig
Mach aus deinen GitHub Actions-Workflows im Handumdrehen GitLab CI/CD. Keine Dokumentation nötig
Erweitere deinen bestehenden Agenten oder dein KI-Tool – egal ob Cursor, VS Code, Claude oder ein anderer MCP-kompatibler Client – um einen kostenlosen KI-Skill und konvertiere GitHub Actions-Workflows in Sekunden zu GitLab CI/CD. Die größte Hürde jeder Migration – einfach gelöst.
Weniger Bastelarbeit. Mehr Pipeline.
KI pusht Code schneller durch die CI, als Plattformteams mithalten können. Das Modell von GitHub Actions ist von Haus aus zusammensetzbar – selbst bei Standard-Workflows musst du externe Actions für Checkout, Setup, Scans und Bereitstellungen zusammenstückeln. Jede einzelne davon bedeutet: eine Version, die gepinnt werden muss, ein Upstream, den man im Auge behalten muss – und ein weiteres Problem für das Plattformteam, wenn mal etwas nicht mehr funktioniert.
Bei GitLab CI/CD sind diese Basics nativ in die Plattform integriert. So kann sich dein Team darauf konzentrieren, „Golden Paths“ zu definieren, anstatt sich mit der Wartung von zusammengeklebtem Code herumzuschlagen.
1# GitHub Actions2name: Deploy to Production34on:5 push:6 branches: \[main]78jobs:9 deploy:10 runs-on: ubuntu-latest11 steps:12 - uses: actions/checkout@v313 - uses: actions/setup-node@v314 with:15 node-version: '18'16 - run: npm ci17 - run: npm test18 - run: npm run build19 - uses: aws-actions/configure-aws-v220 with:21 aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_KEY }}
1# GitLab CI/CD – generiert durch den Migration-Skill23default:4 image: node:1856stages:7 - test8 - build9 - deploy1011test:12 stage: test13 rules:14 - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"15 script:16 - npm ci && npm test1718deploy:19 stage: deploy20 script:21 - npm run build22 - # ⚠ AWS action needs manual config23 - # docs.gitlab.com/ci/cloud-deployment
In drei Schritten zu deiner ersten konvertierten Pipeline
Für die Schritte 1 und 2 brauchst du nicht einmal ein GitLab-Konto. Leg direkt los – in genau den Tools, die du sowieso schon nutzt.
Skill installieren
Füge den GitLab CI Migration-Skill zu deinem Agenten in deinem bevorzugten KI-Tool hinzu (Cursor, VS Code, Claude Code, OpenCode, Codex oder jedes andere Tool mit Skill-Support). Eine URL, ein Klick.
Agent aktivieren
Bitte deinen Agenten, den GitHub Actions-Workflow für GitLab umzuwandeln. Der Skill übersetzt ihn in valides GitLab CI-YAML und markiert alles, was eine manuelle Entscheidung erfordert.
Ab zu GitLab damit
Wenn du bereit bist, deine konvertierte Pipeline auszuführen, musst du deinen Code in GitLab verwalten. Erstelle ein kostenloses Konto, importiere dein Repo und füge die generierte .gitlab-ci.yml ein. CI, Sicherheitsscans und vieles mehr – vom ersten Tag an voll integriert.
Kompatibel mit deinen bestehenden KI-Agenten.
Nutze den GitLab CI Migration-Skill einfach in der KI-Umgebung, in der du ohnehin arbeitest.
Lade den Skill herunter und erfahre, wo du Dateien ablegen musst, damit OpenCode sie findet.
Danach nutzt OpenCode den Skill bei einem Prompt automatisch:
"Convert my .github/workflows/deploy.yml to GitLab CI".
Wo GitLab die Nase vorn hat.
GitLab ist weit mehr als nur CI/CD. Es ist eine komplette DevSecOps-Plattform.
KI lässt die Menge an Code in deinen Pipelines explodieren. Marketplace-Abhängigkeiten sind zu einem echten Lieferkettenrisiko geworden. Regulierungsbehörden fordern nachweisbare Governance. GitLab bietet Plattformteams den gesamten Software-Lebenszyklus nativ: Ein einziger Ort für Governance, nicht ein ganzes Dutzend.
Skalierbare Pipeline-Orchestrierung
GitLab CI/CD skaliert mit über- und untergeordneten Pipelines, projektübergreifenden Pipelines, Merge-Zügen mit paralleler spekulativer Validierung sowie einem umfassenden privaten und öffentlichen CI/CD-Katalog. GitHub Actions bietet zwar wiederverwendbare Workflows und eine Merge-Warteschlange, aber keine über- und untergeordneten oder projektübergreifenden Pipelines, keine spekulativen parallelen Pipelines basierend auf kumulierten Merge-Ergebnissen – und die Visualisierung ist strikt auf einzelne Workflows beschränkt.
Selbst gehostete Runner ohne Orchestrierungsgebühren
Bei GitLab ist die Orchestrierung von selbst gehosteten Runnern komplett kostenlos. GitHub kündigte Orchestrierungsgebühren in Höhe von 0,002 USD/Min. für selbst gehostete Runner an, ruderte aber nach massiver Kritik zurück und verschob dies auf unbestimmte Zeit.
Sicherheitsscans, nativ in der Pipeline
SAST, Erkennung von Geheimnissen und Container-Scanning sind bereits in GitLab Premium enthalten; Abhängigkeitssuche ist in GitLab Ultimate verfügbar. GitHub Advanced Security wurde 2025 in zwei kostenpflichtige Add-ons aufgespalten (Code Security und Secret Protection), und GitHub bietet in keinem seiner Tarife natives DAST an.
Der gesamte Lebenszyklus in einem einzigen Produkt
SCM, CI/CD, Sicherheit, Planung und Bereitstellung vereint in einem Produkt – mit einem einheitlichen Auth- und Berechtigungsmodell. GitHub verlässt sich auf separate Dienste und Add-ons (Advanced Security, Projects, Drittanbieter-Tools für die Bereitstellung), die sich Kund(inn)en mühsam selbst zusammenbauen müssen.
Die GitLab Duo Agent Platform weitet KI auf den gesamten Lebenszyklus aus – von der Planung über Code, CI/CD und Sicherheit bis hin zur Bereitstellung. So erhalten Agenten gebündelten Kontext aus einem einzigen Datenmodell, statt aus einem Flickenteppich von Integrationen.
Konvertiere deinen ersten Workflow.
Installiere den Skill in unter einer Minute. Konvertiere einen Workflow. Erlebe selbst, wie der schwerste Teil der Migration plötzlich zum leichtesten wird. Wenn du bereit bist, deinen Quellcode umzuziehen, steht der Importer schon für dich bereit. Wenn du fertig bist, teil gerne dein Feedback mit uns.
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.