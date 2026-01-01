La IA está enviando código mediante CI más rápido de lo que los equipos de plataforma pueden seguir el ritmo. El modelo de GitHub Actions es componible por diseño: incluso los flujos de trabajo rutinarios integran acciones externas para checkout, configuración, análisis e implementación. Cada una implica una versión que fijar, un upstream que seguir y otro elemento del que el equipo de la plataforma debe hacerse cargo cuando falla.

CI/CD de GitLab incorpora las funcionalidades básicas directamente en la plataforma de forma nativa. Tu equipo dedica su tiempo a definir flujos recomendados, no a mantener parches e integraciones improvisadas.