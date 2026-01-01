✦ Habilidad AI gratuita

Convierte tus flujos de trabajo de GitHub Actions a GitLab CI/CD. No se requieren documentos

Agrega una habilidad de IA gratuita a tu agente o herramienta de IA actual (Cursor, Visual Studio Code, Claude o cualquier cliente compatible con MCP) y convierte flujos de trabajo de GitHub Actions en GitLab CI/CD en segundos. El paso más difícil de cualquier migración, resuelto.

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Más de 6herramientas de IA compatibles
CI/CD de GitLab

Menos montaje. Más pipelines.

La IA está enviando código mediante CI más rápido de lo que los equipos de plataforma pueden seguir el ritmo. El modelo de GitHub Actions es componible por diseño: incluso los flujos de trabajo rutinarios integran acciones externas para checkout, configuración, análisis e implementación. Cada una implica una versión que fijar, un upstream que seguir y otro elemento del que el equipo de la plataforma debe hacerse cargo cuando falla.

CI/CD de GitLab incorpora las funcionalidades básicas directamente en la plataforma de forma nativa. Tu equipo dedica su tiempo a definir flujos recomendados, no a mantener parches e integraciones improvisadas.

.github/workflows/deploy.yml
1# GitHub Actions
2nombre: Implementación en producción
3
4on:
5  push:
6    branches: \[main]
7
8jobs:
9  deploy:
10    runs-on: ubuntu-latest
11    steps:
12      - uses: actions/checkout@v3
13      - uses: actions/setup-node@v3
14        with:
15          node-version: '18'
16      - run: npm ci
17      - run: npm test
18      - run: npm run build
19      - uses: aws-actions/configure-aws-v2
20        with:
21          aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_KEY }}
.gitlab-ci.yml
1# CI/CD de GitLab: generado por Migration Skill
2
3default:
4  image: node:18
5
6stages:
7  - test
8  - build
9  - deploy
10
11test:
12  stage: test
13  rules:
14    - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"
15  script:
16    - npm ci && npm test
17
18deploy:
19  stage: deploy
20  script:
21    - npm run build
22    - # ⚠ AWS action needs manual config
23    - # docs.gitlab.com/ci/cloud-deployment
Atención necesaria¿No se puede convertir algo automáticamente? La habilidad lo señala de forma explícita: sin pipelines rotos ni fallos silenciosos.
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Tres pasos para obtener tu primer pipeline convertido

No necesitas una cuenta de GitLab para los pasos 1 y 2. Empieza a convertir ahora mismo en las herramientas que ya utilizas.

1

Instalar la habilidad

Agrega la habilidad de migración a GitLab CI a tu agente en tu herramienta de IA favorita (Cursor, Visual Studio Code, Claude Code, OpenCode, Codex o cualquier herramienta compatible con habilidades). Una URL, un clic.

~30 segundos
2

Activa tu agente

Pídele a tu agente que convierta el flujo de trabajo de GitHub Actions a GitLab. La habilidad lo traduce a un YAML válido de GitLab CI y marca cualquier elemento que requiera una decisión manual.

Instantáneo
3

Llévalo a GitLab

Cuando estés listo para ejecutar tu pipeline convertido, tendrás que administrar tu código en GitLab. Crea una cuenta gratuita, importa tu repositorioe incorpora el archivo .gitlab-ci.yml generado. CI, análisis de seguridad y mucho más: todo integrado desde el primer día.

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Funciona con tus agentes de IA existentes.

Usa la habilidad de migración a CI de GitLab en el entorno de IA con el que ya trabajas.

Descarga la habilidad y aprende dónde colocar los archivos que OpenCode descubre.

git clone https://gitlab.com/gitlab-org/ci-cd/github-actions-to-gitlab-ci.git ~/.opencode/skills/github-actions-to-gitlab-ci

Después, OpenCode usará la habilidad automáticamente cuando se lo solicites: "Convert my .github/workflows/deploy.yml to GitLab CI".

¿Por qué elegir GitLab?

La ventaja de GitLab.

GitLab es más que CI/CD. Es una plataforma de DevSecOps completa.

La IA está multiplicando el código dentro de tus pipelines. Las dependencias de marketplaces se convirtieron en un riesgo para la cadena de suministro. Los reguladores quieren una gobernanza demostrable. GitLab les brinda a los equipos de plataforma todo el ciclo de vida de forma nativa: un solo lugar para gobernarlo todo, no una docena.

Orquestación de pipelines a escala

CI/CD de GitLab escala con pipelines primario-secundario, pipelines multi-proyecto, trenes de fusión con validación especulativa en paralelo y un catálogo integral, tanto privado como público. GitHub Actions tiene flujos de trabajo reutilizables y cola de fusión, pero no cuenta con pipelines padre-hijo o multi-proyecto, ni con pipelines paralelos especulativos sobre resultados acumulados de fusiones. Además, la visualización se limita a flujos de trabajo individuales.

Runners autoalojados, sin gastos de orquestación

GitLab no cobra nada por la orquestación del runner autoalojado. GitHub anunció tarifas de orquestación de 0,002 $/min para los runners autoalojados, y luego las pospuso indefinidamente tras las reacciones.

Análisis de seguridad nativo en el pipeline

SAST, detección de secretos y análisis de contenedores están incluidos en GitLab Premium; el análisis de dependencias está disponible en GitLab Ultimate. GitHub Advanced Security se separó en 2025 en dos complementos pagos (Code Security y Secret Protection), y GitHub no ofrece DAST nativo en ningún nivel.

Todo el ciclo de vida en un producto

SCM, CI/CD, seguridad, planificación, implementación, todo en el mismo producto con un modelo de autenticación y permisos. GitHub depende de servicios y complementos separados (Advanced Security, Projects y herramientas de implementación de terceros) que les clientes deben integrar por su cuenta.

Agent Platform de GitLab Duo extiende la IA a todo el ciclo de vida: planificación, código, CI/CD, seguridad e implementación, brindando a los agentes un contexto unificado a partir de un único modelo de datos, en lugar de integraciones ensambladas entre sí.

Convierte tu primer flujo de trabajo.

Instala la habilidad en menos de un minuto. Convierte un flujo de trabajo. Descubre cómo la parte más difícil de la migración ahora es la más fácil. Cuando estés listo para migrar tu código fuente, el importador estará listo para ayudarte. Cuando hayas terminado, comparte tus comentarios con nosotros.

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Desarrolla más rápido, empieza ahora

Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.

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