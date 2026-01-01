✦ Habilidade de IA gratuita

Migre seus fluxos de trabalho do GitHub Actions para o GitLab CI/CD. Nenhuma documentação necessária.

Adicione uma habilidade de IA gratuita ao seu agente ou à sua ferramenta de IA atual, como Cursor, VS Code, Claude ou outro cliente compatível com MCP, e converta fluxos de trabalho do GitHub Actions em GitLab CI/CD em apenas alguns segundos. Resolva a etapa mais difícil de qualquer migração.

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Mais de 6ferramentas de IA compatíveis
GitLab CI/CD

Menos trabalho manual. Mais pipeline.

A IA está entregando código por meio de integração contínua mais rápido do que as equipes de plataforma conseguem acompanhar. O modelo do GitHub Actions é modular por padrão – até mesmo os fluxos de trabalho de rotina reúnem ações externas para check-out, configuração, digitalização e implantação. Cada uma delas é uma versão para fixar, uma dependência upstream para acompanhar e mais um componente que a equipe de plataforma precisa manter quando algo dá errado.

O GitLab CI/CD incorpora os conceitos básicos à plataforma de maneira nativa. Sua equipe foca em definir os caminhos otimizados – não em manter remendos de integração.

.github/workflows/deploy.yml
1# GitHub Actions
2name: Deploy to Production
3
4on:
5  push:
6    branches: \[main]
7
8jobs:
9  deploy:
10    runs-on: ubuntu-latest
11    steps:
12      - uses: actions/checkout@v3
13      - uses: actions/setup-node@v3
14        with:
15          node-version: '18'
16      - run: npm ci
17      - run: npm test
18      - run: npm run build
19      - uses: aws-actions/configure-aws-v2
20        with:
21          aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_KEY }}
.gitlab-ci.yml
1# GitLab CI/CD — generated by Migration Skill
2
3default:
4  image: node:18
5
6stages:
7  - test
8  - build
9  - deploy
10
11test:
12  stage: test
13  rules:
14    - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"
15  script:
16    - npm ci && npm test
17
18deploy:
19  stage: deploy
20  script:
21    - npm run build
22    - # ⚠ AWS action needs manual config
23    - # docs.gitlab.com/ci/cloud-deployment
Atenção necessáriaNão é possível converter algo automaticamente? A habilidade sinaliza de forma explícita — sem pipelines com falha, sem erros silenciosos.
Comece agora

Três etapas para seu primeiro pipeline convertido

Não é necessário ter uma conta do GitLab para as etapas 1 e 2. Converta agora mesmo com as ferramentas que você já usa.

1

Instale a habilidade

Adicione a habilidade de migração para o GitLab CI ao agente na sua ferramenta de IA favorita (Cursor, VS Code, Claude Code, OpenCode, Codex ou outra opção compatível). Um URL, um clique.

~30 segundos
2

Ative seu agente

Peça ao seu agente para migrar o fluxo de trabalho do GitHub Actions para o GitLab. A habilidade traduz o fluxo para um YAML válido do GitLab CI e destaca tudo o que requer uma decisão manual.

Instantâneo
3

Traga o código para o GitLab

Quando estiver tudo pronto para executar o pipeline convertido, você precisará gerenciar seu código no GitLab. Crie uma conta gratuita, importe seu repositório e insira o arquivo .gitlab-ci.yml gerado. Conte com CI, análise de segurança e muito mais – tudo integrado desde o primeiro dia.

Comece de graça
Instalação

Funciona com seus agentes de IA existentes.

Use a habilidade de migração do GitLab CI no ambiente de IA em que você já trabalha.

Baixe a habilidade e saiba onde colocar os arquivos identificados pelo OpenCode.

git clone https://gitlab.com/gitlab-org/ci-cd/github-actions-to-gitlab-ci.git ~/.opencode/skills/github-actions-to-gitlab-ci

Depois disso, o OpenCode usará a habilidade automaticamente quando solicitado: "Convert my .github/workflows/deploy.yml to GitLab CI".

Por que escolher o GitLab?

Descubra o diferencial do GitLab.

O GitLab é mais do que CI/CD. É uma plataforma DevSecOps completa.

A IA está multiplicando o código nos seus pipelines. As dependências de marketplace viraram um risco para a cadeia de suprimentos. Os órgãos reguladores querem uma governança comprovada. O GitLab oferece às equipes de plataforma todo o ciclo de vida de forma nativa: um único lugar para governar, não uma dúzia.

Orquestração de pipeline dimensionável

O GitLab CI/CD é dimensionado com pipelines primário-secundário, pipelines multiprojeto, trens de merge com validação especulativa paralela e um catálogo completo, público e privado. O GitHub Actions oferece fluxos de trabalho reutilizáveis e uma fila de merge, mas não tem pipelines primário-secundário nem multiprojeto, não tem validação especulativa paralela com resultados cumulativos de merges, e a visualização se limita a fluxos individuais.

Runners auto-hospedados, sem taxas de orquestração

O GitLab não cobra nada pela orquestração de runners auto-hospedados. O GitHub anunciou uma taxa de orquestração de US$ 0,002 por minuto para runners auto-hospedados, mas acabou adiando a cobrança indefinidamente após a reação negativa.

Análise de segurança nativa no pipeline

SAST, detecção de segredos e análise de contêiner estão incluídos no GitLab Premium; Dependency Scanning está disponível no GitLab Ultimate. O GitHub Advanced Security foi desmembrado em 2025 em dois complementos pagos (Code Security e Secret Protection), e o GitHub não oferece DAST nativo em nenhuma das suas versões.

Um único produto para todo o ciclo de vida

SCM, CI/CD, segurança, planejamento e implantação – tudo no mesmo produto, com um único modelo de autenticação e permissões. O GitHub depende de serviços e complementos separados (Advanced Security, Projects e ferramentas de implantação de terceiros) que os clientes precisam integrar por conta própria.

A Plataforma de Agente do GitLab Duo estende a IA por todo o ciclo de vida – incluindo planejamento, código, CI/CD, segurança e implantação – e oferece aos agentes um contexto unificado com um único modelo de dados, em vez de integrações fragmentadas.

Converta seu primeiro fluxo de trabalho.

Instale a habilidade em menos de um minuto. Converta um fluxo de trabalho. Veja como a etapa mais difícil da migração agora é a mais fácil. Quando chegar a hora de trazer seu código-fonte, o importador já estará pronto. Depois de concluir, envie seu feedback para nossa equipe.

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