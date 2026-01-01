Migre seus fluxos de trabalho do GitHub Actions para o GitLab CI/CD. Nenhuma documentação necessária.
Migre seus fluxos de trabalho do GitHub Actions para o GitLab CI/CD. Nenhuma documentação necessária.
Adicione uma habilidade de IA gratuita ao seu agente ou à sua ferramenta de IA atual, como Cursor, VS Code, Claude ou outro cliente compatível com MCP, e converta fluxos de trabalho do GitHub Actions em GitLab CI/CD em apenas alguns segundos. Resolva a etapa mais difícil de qualquer migração.
Menos trabalho manual. Mais pipeline.
A IA está entregando código por meio de integração contínua mais rápido do que as equipes de plataforma conseguem acompanhar. O modelo do GitHub Actions é modular por padrão – até mesmo os fluxos de trabalho de rotina reúnem ações externas para check-out, configuração, digitalização e implantação. Cada uma delas é uma versão para fixar, uma dependência upstream para acompanhar e mais um componente que a equipe de plataforma precisa manter quando algo dá errado.
O GitLab CI/CD incorpora os conceitos básicos à plataforma de maneira nativa. Sua equipe foca em definir os caminhos otimizados – não em manter remendos de integração.
1# GitHub Actions2name: Deploy to Production34on:5 push:6 branches: \[main]78jobs:9 deploy:10 runs-on: ubuntu-latest11 steps:12 - uses: actions/checkout@v313 - uses: actions/setup-node@v314 with:15 node-version: '18'16 - run: npm ci17 - run: npm test18 - run: npm run build19 - uses: aws-actions/configure-aws-v220 with:21 aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_KEY }}
1# GitLab CI/CD — generated by Migration Skill23default:4 image: node:1856stages:7 - test8 - build9 - deploy1011test:12 stage: test13 rules:14 - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"15 script:16 - npm ci && npm test1718deploy:19 stage: deploy20 script:21 - npm run build22 - # ⚠ AWS action needs manual config23 - # docs.gitlab.com/ci/cloud-deployment
Três etapas para seu primeiro pipeline convertido
Não é necessário ter uma conta do GitLab para as etapas 1 e 2. Converta agora mesmo com as ferramentas que você já usa.
Instale a habilidade
Adicione a habilidade de migração para o GitLab CI ao agente na sua ferramenta de IA favorita (Cursor, VS Code, Claude Code, OpenCode, Codex ou outra opção compatível). Um URL, um clique.
Ative seu agente
Peça ao seu agente para migrar o fluxo de trabalho do GitHub Actions para o GitLab. A habilidade traduz o fluxo para um YAML válido do GitLab CI e destaca tudo o que requer uma decisão manual.
Traga o código para o GitLab
Quando estiver tudo pronto para executar o pipeline convertido, você precisará gerenciar seu código no GitLab. Crie uma conta gratuita, importe seu repositório e insira o arquivo .gitlab-ci.yml gerado. Conte com CI, análise de segurança e muito mais – tudo integrado desde o primeiro dia.
Funciona com seus agentes de IA existentes.
Use a habilidade de migração do GitLab CI no ambiente de IA em que você já trabalha.
Baixe a habilidade e saiba onde colocar os arquivos identificados pelo OpenCode.
Depois disso, o OpenCode usará a habilidade automaticamente quando solicitado:
"Convert my .github/workflows/deploy.yml to GitLab CI".
Descubra o diferencial do GitLab.
O GitLab é mais do que CI/CD. É uma plataforma DevSecOps completa.
A IA está multiplicando o código nos seus pipelines. As dependências de marketplace viraram um risco para a cadeia de suprimentos. Os órgãos reguladores querem uma governança comprovada. O GitLab oferece às equipes de plataforma todo o ciclo de vida de forma nativa: um único lugar para governar, não uma dúzia.
Orquestração de pipeline dimensionável
O GitLab CI/CD é dimensionado com pipelines primário-secundário, pipelines multiprojeto, trens de merge com validação especulativa paralela e um catálogo completo, público e privado. O GitHub Actions oferece fluxos de trabalho reutilizáveis e uma fila de merge, mas não tem pipelines primário-secundário nem multiprojeto, não tem validação especulativa paralela com resultados cumulativos de merges, e a visualização se limita a fluxos individuais.
Runners auto-hospedados, sem taxas de orquestração
O GitLab não cobra nada pela orquestração de runners auto-hospedados. O GitHub anunciou uma taxa de orquestração de US$ 0,002 por minuto para runners auto-hospedados, mas acabou adiando a cobrança indefinidamente após a reação negativa.
Análise de segurança nativa no pipeline
SAST, detecção de segredos e análise de contêiner estão incluídos no GitLab Premium; Dependency Scanning está disponível no GitLab Ultimate. O GitHub Advanced Security foi desmembrado em 2025 em dois complementos pagos (Code Security e Secret Protection), e o GitHub não oferece DAST nativo em nenhuma das suas versões.
Um único produto para todo o ciclo de vida
SCM, CI/CD, segurança, planejamento e implantação – tudo no mesmo produto, com um único modelo de autenticação e permissões. O GitHub depende de serviços e complementos separados (Advanced Security, Projects e ferramentas de implantação de terceiros) que os clientes precisam integrar por conta própria.
A Plataforma de Agente do GitLab Duo estende a IA por todo o ciclo de vida – incluindo planejamento, código, CI/CD, segurança e implantação – e oferece aos agentes um contexto unificado com um único modelo de dados, em vez de integrações fragmentadas.
Converta seu primeiro fluxo de trabalho.
Instale a habilidade em menos de um minuto. Converta um fluxo de trabalho. Veja como a etapa mais difícil da migração agora é a mais fácil. Quando chegar a hora de trazer seu código-fonte, o importador já estará pronto. Depois de concluir, envie seu feedback para nossa equipe.
Comece a desenvolver mais rápido hoje
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Veja o que sua equipe pode fazer com a plataforma de orquestração inteligente para DevSecOps.