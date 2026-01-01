A IA está entregando código por meio de integração contínua mais rápido do que as equipes de plataforma conseguem acompanhar. O modelo do GitHub Actions é modular por padrão – até mesmo os fluxos de trabalho de rotina reúnem ações externas para check-out, configuração, digitalização e implantação. Cada uma delas é uma versão para fixar, uma dependência upstream para acompanhar e mais um componente que a equipe de plataforma precisa manter quando algo dá errado.

O GitLab CI/CD incorpora os conceitos básicos à plataforma de maneira nativa. Sua equipe foca em definir os caminhos otimizados – não em manter remendos de integração.