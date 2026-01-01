Claude Code, Cursor, VS Code, OpenCode, Codex oder alles, was Markdown-Skills lädt.

Eine beliebige Codebase, die du irgendwo entwickeln und hosten kannst. Der Agent liest aus deinem lokalen Arbeitsverzeichnis und entwirft automatisch eine passende Pipeline.

Damit glci Jobs in echten Containern validieren und ausführen kann.

Ein GitLab-Projekt (wenn du bereit bist, CI bei jedem Push laufen zu lassen)

Die Skill und glci validieren auch ohne lokal; ein Projekt brauchst du erst, wenn die Pipelines in der Cloud laufen sollen.