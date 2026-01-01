Claude Code, Cursor, VS Code, OpenCode, Codex o cualquier herramienta que cargue skills en markdown.

Cualquier base de código, alojada donde sea. El agente lee tu directorio de trabajo local y crea automáticamente un pipeline sugerido.

Para que glci pueda validar y ejecutar jobs en contenedores reales.

Un proyecto de GitLab (cuando estés listo para ejecutar CI en cada push)

La skill y glci validan en local sin él; lo necesitarás cuando quieras que los pipelines se ejecuten en la nube.