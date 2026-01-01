Claude Code, Cursor, VS Code, OpenCode, Codex, ou tout outil qui charge des skills en markdown.

Un éditeur ou un agent compatible

Un éditeur ou un agent compatible

N'importe quelle base de code, hébergée n'importe où. L'agent lit votre dossier de travail local et rédige automatiquement un pipeline suggéré.

Pour que glci puisse valider et exécuter les jobs dans de véritables conteneurs.

Un projet GitLab (lorsque vous êtes prêt à exécuter la CI à chaque push)

La skill et glci valident en local sans cela ; vous en aurez besoin quand vous voudrez exécuter les pipelines dans le cloud.