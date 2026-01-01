Gli agenti senza contesto scrivono codice che sembra corretto e si rompe in produzione, perché non vedono cosa dipende da una modifica o cosa esiste già. Il knowledge graph di GitLab mantiene una mappa viva del modo in cui codice, pipeline, deploy e segnalazioni di sicurezza si collegano, così le domande sul raggio d'impatto o sulle conseguenze a valle ricevono risposta in secondi, non in giorni. Qualsiasi agente può consultarlo.

Una governance strutturale, non aggiunta dopo.

Il codice scritto dall'IA passa per le stesse scansioni di sicurezza, le stesse approvazioni e la stessa traccia di audit del codice scritto da voi. Gli agenti hanno identità con ambito definito, politiche comportamentali e catena di custodia completa. Portate il vostro modello, il vostro cloud, il vostro agente: tutto è governato dallo stesso tessuto.