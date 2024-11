Articles By

Taylor McCaslin Responsabile di gruppo, Prodotto - Data science

Taylor McCaslin svolge il ruolo di Product Lead per l'IA e il ML presso GitLab e dirige un team composto da product manager incaricato di gestire processi, pratiche e strumenti legati all'operatività dei modelli di intelligenza artificiale e machine learning. Inoltre, ha il compito di definire una visione chiara e strategica che permetta agli utenti di GitLab di sfruttare la scienza dei dati nell'ambito dei loro programmi DevOps. Prima di entrare in GitLab ha lavorato per Indeed, Duo Security e WP Engine.