O que é Rust?

O Rust é uma linguagem de programação open source que foi eleita a “linguagem mais amada” na pesquisa anual da comunidade de desenvolvedores Stack Overflow nos últimos quatro anos. Embora seja popular nesse sentido, só uma parcela muito, muito pequena de desenvolvedores usa Rust de fato hoje: um levantamento de julho de 2020 do índice PYPL PopularitY of Programming Languages coloca a linguagem em 18º lugar, com apenas 0,81% de interesse. (Para comparação, o Python está com quase 32% e o Java, com mais de 17%.)

Então, por que tanto amor pela linguagem Rust? Explicando de forma simples: o Rust foi criado para resolver problemas presentes em outras linguagens e, para quem se dedica a desvendar seus segredos (reconhecidamente difíceis), a recompensa é um código mais limpo, mais rápido e, acima de tudo, mais seguro. O Rust resolve problemas que aparecem em inúmeras outras linguagens de programação, com muito menos desvantagens. Com ele, o momento em que a memória deixa de ser necessária é definido em tempo de compilação, o que torna o uso de memória mais eficiente.

Antony Saba, engenheiro de segurança sênior da equipe de Strategic Security do GitLab, falou recentemente sobre o Rust em uma série de reuniões com toda a empresa ( Contribute 2020). Ele fala por experiência própria: seu empregador anterior era uma empresa baseada em Rust. “Certo, então qual é a promessa do Rust?”, perguntou Saba. “A promessa do Rust é que as coisas fiquem mais fáceis e que todo mundo consiga escrever no nível de sistema sem medo, sem ter que se preocupar com segurança de memória ou segurança de threads. Ou, pelo menos, preocupando-se com isso da forma que a linguagem e as ferramentas preveem.”

Vamos entender o que isso significa.

História da linguagem de programação Rust

A comunidade open source do Rust descreve a linguagem como rápida, confiável e produtiva. “Centenas de empresas em todo o mundo usam Rust em produção para criar soluções multiplataforma rápidas e que consomem poucos recursos”, afirma a organização. O Firefox e o Dropbox são dois usuários conhecidos do Rust hoje, e a Mozilla (criadora do Firefox) foi a primeira apoiadora do projeto.

Quem criou o Rust?

O Rust nasceu como um projeto open source do desenvolvedor de software Graydon Hoare, em 2006, quando ele trabalhava na Mozilla. Desde 2021, a linguagem é mantida pela Rust Foundation, hoje uma das principais forças por trás do seu desenvolvimento.

Pense no Rust como a resposta para um problema com grande volume de dados, que provavelmente vai exigir muitos ciclos de processamento. A documentação do Rust da Mozilla destaca a linguagem como ideal para “engines de jogos, sistemas operacionais, sistemas de arquivos, componentes de navegador e engines de simulação para realidade virtual”.

Benefícios de programar em Rust

O maior benefício do Rust é o gerenciamento de memória eficaz. Embora outras linguagens de programação também priorizem a segurança de memória, o Rust trata o conceito de forma diferente, porque não usa um coletor de lixo, como essas linguagens fazem. Em vez disso, o Rust usa um verificador de empréstimos para acompanhar o escopo das variáveis e o tempo de vida dos objetos, garantindo, ao mesmo tempo, uma segurança de memória de alta qualidade e impedindo condições de corrida de dados em código concorrente.

Para quem deseja saber como programar em Rust, os benefícios não param no gerenciamento de memória. A linguagem é rápida e confiável para criar aplicações web e aplicações multiplataforma, e pode ser integrada a código já existente.

Outro grande benefício do Rust é ser muito adequado a projetos que exigem desempenho extremamente alto. Sua capacidade de processar grandes volumes de dados e operações que exigem muito da CPU faz dele um forte concorrente no universo do desenvolvimento.

Há ainda outras características que diferenciam o Rust de outras linguagens de programação. Entre elas:

É mais fácil de usar. Há documentação de alta qualidade sobre a linguagem. Trata erros de memória e programas concorrentes melhor do que as linguagens C e C++. É incrivelmente rápido e muito seguro em comparação com outras linguagens.

O ecossistema do Rust

O Relatório Developer Ecosystem 2021 da JetBrains constatou que a maioria das pessoas que programam em Rust usava a linguagem havia menos de seis meses e que muitas recorriam a ela por “hobby” ou em projetos pessoais. E o que se escreve principalmente com Rust? Segundo o relatório, ferramentas de linha de comando, programação de sistemas e desenvolvimento web foram as opções mais populares.

Ainda assim, muitas empresas começaram a usar o Rust. Em 2020, o Discord trocou o Go pelo Rust, e Shopify, Dropbox, AWS e muitas outras também usam a linguagem.

Fundamentos da linguagem de programação Rust

Segundo a documentação do Rust da Mozilla, a linguagem é uma espécie de híbrido: ela oferece as vantagens de sintaxe das linguagens de alto nível, com o “controle e o desempenho de uma linguagem de baixo nível”.

O Rust é uma linguagem de tipagem estática, e não dinâmica. Embora desenvolvedores adorem discutir os méritos de cada uma, o Rust, assim como o popular TypeScript, elimina a frustração da “tipagem dinâmica”. Os dados são restringidos e verificados por um compilador, o que reduz a confusão. Programar em Rust também torna muito difícil ignorar erros: Steve Donovan, autor de “A Gentle Introduction to Rust”, brinca que, quando se comete um erro, é difícil não achar que o compilador está gritando com você.

Segundo Donovan, os princípios fundamentais para programar em Rust são:

Impor rigorosamente o empréstimo seguro de dados

Funções, métodos e closures para operar sobre os dados

Tuplas, structs e enums para agregar dados

Pattern matching para selecionar e desestruturar dados

Traits para definir comportamento sobre os dados

Tipos de dados no Rust

O Rust trata os valores dividindo-os em “tipos”, para lidar com os dados da forma adequada. Segundo o guia de Rust do MIT, há vários tipos, que podem ser divididos em escalares ou compostos. Os tipos escalares provavelmente serão familiares para quem trabalha com outras linguagens de programação: caracteres, booleanos, números de ponto flutuante e inteiros. Todos eles representam um único valor. Os tipos compostos são o que o nome indica: vários tipos juntos.

Quem usa o Rust?

Todas essas proteções resultam em uma linguagem capaz de gerar código rápido, com poucos elementos que o deixem mais lento. Não há runtime nem coleta de lixo, o que torna o Rust ideal para aplicações em que a memória é um recurso escasso (como dispositivos embarcados). Mas, se existe uma área em que o Rust se destaca de verdade, é a segurança. Donovan observa que o Rust é “seguro por padrão”, ao contrário do C ou do C++. Por padrão, ninguém consegue corromper a memória, escreve ele.

A linguagem de programação Rust e a produtividade

Depois de três anos programando em Rust, Antony não hesita em dizer que provavelmente é mais produtivo com essa linguagem do que com qualquer outra.

“Sinto de verdade que o Rust foi a linguagem mais produtiva que já usei”, diz ele. “Quando você passa a fazer tudo naquele estilo funcional, escreve menos código, e ele ainda fica mais claro, porque não há variáveis temporárias. Elas acabam não sendo usadas quando se escreve código desse jeito. Então, para mim, são essas pequenas coisas que me dão produtividade.”

O Rust pode ser exigente, mas compensa

Produtivo, sem dúvida, mas o Rust tem uma curva de aprendizado.

“É verdade que o verificador de empréstimos é a parte mais difícil”, diz Antony. “Mas o fato é que, depois que você supera isso, vem uma bela descarga de dopamina quando o programa compila, porque significa que agora só sobraram os seus próprios erros de lógica para resolver. Parte desse sofrimento vem justamente de algumas coisas que você pressupõe e de algumas mentirinhas que conta para si mesmo quando está começando, principalmente com um programa em C. Porque, quando você começa seu programa em C, pensa: ‘tudo bem, tenho alguns parâmetros de linha de comando, não quero escrever todas as minhas funções só para passá-los, então vou declarar algumas variáveis globais, jogar tudo lá dentro e arrumo depois.’ Certo? É uma dessas mentirinhas que a gente se conta. Mas no Rust não dá para ter variáveis globais mutáveis. A linguagem simplesmente não deixa. Você precisa encapsulá-las, então é melhor fazer as funções direito logo de uma vez, já que elas vão usar os argumentos de linha de comando. O mesmo vale para a segurança de threads. Você meio que precisa resolver isso desde o início e não pode partir desse pressuposto.”

O futuro da linguagem de programação Rust

O Rust tem um futuro promissor, mesmo que não chegue a ser tão difundido quanto outras linguagens, explica Antony. “Não acho que ele vá ser tão popular quanto o Go, simplesmente porque o Google é o Google e há muitos lugares em que o Go funciona muito bem”, diz. “Mas, nos casos em que se quer mesmo aquele desenvolvimento sem medo, acho que ele vai continuar forte.”

Assista à demonstração completa de Rust apresentada por Antony:

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Imagem de capa por Zsolt Palatinus no Unsplash