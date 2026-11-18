Código de terceiros predomina na maioria das bases de código, e quatro incidentes recentes na cadeia de suprimentos (em inglês) mostram como um único pacote comprometido pode se propagar para todos os projetos que dependem dele. A IA agrava esse problema: pesquisas indicam que quase metade do código gerado por IA contém vulnerabilidades (em inglês).

Os scanners de dependências tradicionais, incluindo o analisador Gemnasium do GitLab, foram projetados para responder a uma única pergunta: quais dos meus pacotes declarados têm CVEs conhecidas? Quando as árvores de dependências eram menos profundas e os ciclos de release, menos rápidos, essa abordagem funcionava.

Hoje, as equipes de segurança de aplicações precisam responder a perguntas mais difíceis: como um pacote vulnerável foi parar no projeto? O que mais veio junto com ele? E quais dependências o código de fato alcança? Com o GitLab 19.0, a varredura de dependências baseada em uma lista de materiais de software (SBOM) entra em disponibilidade geral para ajudar a responder a essas perguntas. O recurso faz o inventário de todas as dependências diretas e transitivas do projeto e mostra quais pacotes vulneráveis a aplicação de fato usa.

Como o GitLab revela dependências vulneráveis

A varredura de dependências baseada em SBOM usa um analisador leve que detecta vulnerabilidades nas bibliotecas e nos pacotes de terceiros do projeto. Ele cataloga as dependências em um SBOM e compara esses componentes com a GitLab Advisory Database para sinalizar problemas conhecidos.

O GitLab mostra os achados onde as pessoas já trabalham. As vulnerabilidades introduzidas por uma mudança aparecem na merge request, para que quem desenvolve possa corrigi-las antes da entrega. Os achados também aparecem nos painéis e relatórios de vulnerabilidades, para que as equipes de segurança vejam os resultados de todos os projetos em um só lugar.

Relatório de varredura de dependências mostrando a lista de materiais de software

O analisador gera tanto um SBOM no formato CycloneDX quanto um relatório de varredura de dependências: resultados legíveis por máquina que podem ser usados no próprio GitLab, em relatórios de conformidade ou em ferramentas mais amplas de cadeia de suprimentos.

O que é possível fazer com a varredura de dependências baseada em SBOM

A varredura de dependências baseada em SBOM traz recursos que vão além do nosso analisador baseado no Gemnasium:

Rastreie as dependências transitivas até a origem. O analisador rastreia as dependências transitivas, por mais aninhadas que estejam. Quando ele sinaliza um pacote vulnerável, mostra a cadeia que o trouxe para o projeto. Se a library-a depende da library-b , que depende da library-c , vulnerável, é possível rastrear esse caminho e saber onde intervir.

Concentre-se nas vulnerabilidades que o código de fato usa. Nem toda dependência incluída nos arquivos de manifesto e de build é executada na aplicação. Em projetos Java, JavaScript/TypeScript e Python, o analisador verifica se o código importa ou requer diretamente os pacotes vulneráveis, distinguindo as dependências alcançáveis das que entram de forma transitiva, mas nunca são referenciadas pela aplicação. O GitLab mostra o status de alcançabilidade (reachability) em cada achado; assim, as equipes podem despriorizar vulnerabilidades em pacotes que o código nunca importa e concentrar o esforço de correção onde a exposição é plausível.

Faça a varredura contínua de novas vulnerabilidades. Execute o analisador quando novos boletins de segurança forem publicados e a cada MR e execução de pipeline. Isso é ainda mais importante em projetos cujo desenvolvimento ativo desacelerou, mas cujo código continua em produção.

Veja a varredura de dependências baseada em SBOM em ação

Linguagens e formatos de arquivo compatíveis

Esta versão é compatível com mais de 24 ecossistemas de pacotes, e outros estão previstos para as próximas versões. Ficou mais simples adicionar novas linguagens e formatos de arquivo, porque o analisador lê os arquivos de bloqueio (lockfiles) e os grafos de dependências diretamente, em vez de reproduzir a cadeia de ferramentas de build de cada gerenciador de pacotes.

Quando não há um arquivo de bloqueio ou grafo de dependências compatível, o analisador passa a ler arquivos de manifesto, como pom.xml , requirements.txt e arquivos de build do Gradle. Assim, as dependências diretas aparecem, mas as transitivas não; por isso, a cobertura é menos completa do que em uma varredura baseada em arquivos de bloqueio. Os arquivos de bloqueio continuam sendo a abordagem recomendada, mas a leitura dos manifestos oferece um ponto de partida para projetos que não têm um.

Configure a varredura de dependências uma vez e aplique em todos os projetos

À medida que o número de projetos cresce, configurar scanners manualmente em cada um deles se torna um peso operacional significativo. Projetos ficam de fora, as configurações se desalinham e as auditorias revelam lacunas que ninguém sabia que existiam.

O GitLab 19.0 traz um perfil de configuração de segurança para a varredura de dependências. As equipes de segurança e de plataforma configuram a varredura uma única vez e a aplicam a centenas de projetos, em vez de editar cada pipeline manualmente.

Esses padrões de segurança podem se tornar obrigatórios com políticas de execução de varredura e políticas de execução de pipelines. Elas permitem que as equipes exijam a varredura de dependências em vários projetos sem mexer em nenhum arquivo .gitlab-ci.yml . Quando o requisito é definido uma vez no grupo ou na instância, a política passa a valer automaticamente em todos os projetos.

Comece agora com o GitLab

A varredura de dependências baseada em SBOM está disponível para clientes do GitLab Ultimate. O recurso já está ativo no GitLab.com e chega aos clientes do GitLab Dedicated e do GitLab Self-Managed no ciclo padrão de releases.

Equipes que estão migrando do scanner de dependências Gemnasium podem executar os dois analisadores lado a lado durante a transição. O guia de migração explica a mudança passo a passo, incluindo como comparar os resultados dos dois.

Para começar do zero, siga as instruções passo a passo do nosso tutorial de configuração. A documentação técnica cobre configuração, linguagens compatíveis e opções avançadas.

Compartilhe seus pedidos e ideias para a varredura de dependências no nosso épico de feedback.

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