Os backlogs de vulnerabilidades estão crescendo mais rápido do que as equipes conseguem resolvê-los. A IA escreve mais código e encontra mais falhas, enquanto as correções continuam avançando no ritmo humano. A National Vulnerability Database do NIST já publicou em 2026 o dobro de CVEs de todo o ano de 2025 e, em abril deste ano, deixou de complementar a maioria deles com dados de análise.

Para piorar, um achado que parece poder ser adiado sem risco talvez não continue assim. Os invasores agora usam IA para encontrar e explorar falhas em horas, até mesmo as que por muito tempo foram consideradas apenas teóricas. Em outubro, modelos de fronteira descobriram a PHP2Shell, um par de bugs de execução remota de código sem autenticação no PHP que tinham sido descartados como inexploráveis em 2012.

A descoberta e a exploração agora acontecem na velocidade das máquinas. Para acompanhar esse ritmo, quem defende precisa de ferramentas de segurança agênticas que detectem e corrijam vulnerabilidades com o mínimo de esforço manual, mantendo as equipes no controle total.

O GitLab 19.6 ajuda as equipes a reduzir o backlog de achados de segurança. Agora, os gerentes de segurança podem ativar a triagem e a correção agênticas em grupos inteiros de projetos sem precisar criar scripts para a API. Um novo flow agêntico acrescenta contexto de explorabilidade aos achados dos testes estáticos de segurança de aplicações ( SAST), para que as equipes priorizem os que representam risco real. Depois, as lideranças de segurança podem acompanhar os resultados em um novo gráfico de tempo médio de correção (MTTR).

Encontre e corrija mais rápido com a segurança agêntica

O GitLab 19.6 se apoia em uma plataforma que encontra e corrige vulnerabilidades com segurança agêntica. Os agentes de segurança do GitLab Duo usam o raciocínio de IA de fronteira para examinar a base de código e cada merge request em busca das falhas de lógica que os scanners não detectam, enquanto os scanners integrados encontram vulnerabilidades conhecidas, do código-fonte ao tempo de execução. Os agentes filtram os falsos positivos antes que cheguem à fila de quem desenvolve e depois ajudam as equipes a priorizar o restante por severidade, explorabilidade, alcançabilidade (reachability) e raio de impacto (blast radius). O GitLab Orbit, o nosso grafo de conhecimento nativo, fundamenta esse raciocínio no estado do sistema em tempo real.

Para os achados confirmados, um agente escreve uma correção, abre uma merge request e aciona a pipeline para executar de novo os testes e as varreduras. Se algo falhar, o agente lê os logs, ajusta a correção e testa outra vez. Quem desenvolve revisa uma correção pronta para o merge, com a justificativa do agente e uma pontuação de confiança. Essa correção passa pelas mesmas aprovações que qualquer outra mudança, e nem as pessoas nem os agentes podem contorná-las. A correção acompanha o ritmo da descoberta, e o backlog diminui.

O GitLab 19.6 avança na correção agêntica

O GitLab 19.6 coloca os agentes para trabalhar em uma parte maior desse backlog. A versão estende a triagem e a correção agênticas a mais projetos, acrescenta contexto de explorabilidade aos achados de SAST e mostra o MTTR em um gráfico.

Ative agentes em muitos projetos

Os agentes só reduzem o backlog onde estão em execução, e ativá-los projeto por projeto não escala para milhares de projetos. Os perfis de triagem e correção automatizadas (ATR) permitem que os gerentes de segurança ativem flows agênticos em muitos projetos de uma só vez. Na primeira semana depois que os perfis de ATR ficaram acessíveis pela API, um cliente os aplicou a 136 projetos, com uma economia de tempo significativa.

Um único perfil ativa flows como detecção de falsos positivos, contextualização de risco e resolução de vulnerabilidades. Os gerentes de segurança escolhem uma de três predefinições (Conservative, Standard ou Proactive) para definir quais níveis de severidade cada flow trata e se ele é executado automaticamente ou apenas sob demanda.

Até agora, aplicar um perfil de ATR exigia escrever um script. No 19.6, os gerentes de segurança selecionam os projetos por grupo ou atributo no Security Inventory ou na página de configuração de segurança, escolhem um perfil e o aplicam. Depois, o Security Inventory mostra quais projetos têm um flow ativado, ao lado da cobertura de scanners de cada um.

Os perfis de ATR estão disponíveis para clientes do GitLab Ultimate em todas as modalidades do GitLab. Para usá-los, siga as etapas de configuração do perfil de ATR.

Avalie a explorabilidade dos achados de SAST com o Vulnerability Context Flow

Sem contexto de exposição, um achado de SAST em um serviço interno isolado parece tão urgente quanto o mesmo achado em um serviço público que lida com dados sensíveis.

O Vulnerability Context Flow identifica e analisa o serviço afetado, mesmo em um monorepo, e acrescenta uma tabela de risco ao achado de SAST. A tabela mostra se explorar a falha exige autenticação ou autorização elevada, se o serviço lida com dados sensíveis e se ele está exposto a entradas não confiáveis. Assim, as equipes podem priorizar o backlog pela explorabilidade, além da severidade.

O Vulnerability Context Flow está em beta para clientes do GitLab Ultimate em todas as modalidades do GitLab no 19.6. Para ativá-lo, siga a configuração do Vulnerability Context Flow.

Veja o tempo médio de correção de relance

As lideranças de segurança acompanham o MTTR para entender quanto tempo as vulnerabilidades ficam abertas e se esse intervalo está diminuindo. O painel de segurança agora mostra em um gráfico o MTTR semanal dos achados em código próprio e em dependências de terceiros, nos níveis de projeto, grupo e organização. O gráfico mostra o MTTR ao lado do número de vulnerabilidades corrigidas a cada semana. É possível agrupar os resultados por severidade ou tipo de varredura e filtrar por projeto.

O gráfico inclui as vulnerabilidades resolvidas ou que não são mais detectadas e exclui as dispensadas. Para que achados antigos não distorçam a tendência, cada semana conta apenas as vulnerabilidades detectadas nos 90 dias anteriores ao início daquela semana.

O gráfico de MTTR vem ativado por padrão para clientes do GitLab Ultimate no 19.6. Para conferir os pré-requisitos, consulte a documentação do painel de segurança.

Ative o Business Logic Security Analyzer, com o Claude Mythos 5.2 sob solicitação

Os clientes do GitLab Ultimate no GitLab.com agora podem ativar por conta própria o Business Logic Security Analyzer (BLSA). O BLSA faz a varredura do repositório como um engenheiro de segurança faria, revelando falhas na lógica de propriedade, verificações de autorização ausentes e caminhos de abuso em várias etapas.

O BLSA está em beta para clientes do GitLab Ultimate no 19.6. No GitLab.com, ative-o seguindo a configuração da varredura de lógica de negócio. No GitLab Self-Managed e no GitLab Dedicated, entre em contato para ter acesso. Para usar o Claude Mythos 5.2, da Anthropic, com o BLSA, fale com a sua equipe de contas.

Comece a usar a correção agêntica no GitLab 19.6

Aplique um perfil de triagem e correção automatizadas a um projeto com um backlog grande e ative o Vulnerability Context Flow para priorizar os achados de SAST restantes pela explorabilidade. Nas próximas semanas, acompanhe os resultados no gráfico de MTTR. Para encontrar as falhas que os scanners não detectam, ative o Business Logic Security Analyzer, agora disponível em autoatendimento no GitLab.com.

Esses recursos exigem o GitLab Ultimate. Experimente o GitLab Ultimate gratuitamente para testar a segurança agêntica nos seus próprios projetos.