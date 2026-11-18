As credenciais costumam nascer nos ambientes de desenvolvimento locais dos engenheiros e, depois, são copiadas para variáveis de CI/CD sem escopo definido, para manter as pipelines funcionando. Armazenada ali como um valor bruto, e não como uma referência a um segredo com escopo, uma chave de assinatura chega a todos os jobs da pipeline, comprometidos ou não.

Implantar um cofre de segredos independente reduz essa exposição, mas exige espelhar cada mudança nos membros do projeto, nas branches protegidas e nos ambientes de produção. Quando o cofre fica dessincronizado, uma pipeline quebra ou a conta de serviço de um agente mantém um acesso de que não precisa mais.

O GitLab Secrets Manager aumenta a segurança das credenciais sem exigir um segundo modelo de permissões. Ele já está em disponibilidade geral no GitLab 19.5 para Premium e Ultimate no GitLab.com e no GitLab Self-Managed, e a disponibilidade no GitLab Dedicated chega em breve. Construído sobre o OpenBao, ele armazena credenciais de build e de tempo de execução com as mesmas permissões e a mesma trilha de auditoria do código. As equipes de plataforma podem oferecer segredos em autoatendimento para quem desenvolve, e as equipes de segurança recebem credenciais com escopo restrito aos jobs que as usam, além dos IDs da pipeline e do job em cada leitura feita pelo CI/CD.

“O GitLab Secrets Manager permite centralizar segredos de CI/CD, Kubernetes e infraestrutura como código sem implantar vários cofres nem manter pontos de integração separados. Ele também fortalece a segurança da nossa cadeia de suprimentos ao restringir quais usuários e pipelines podem acessar cada credencial.” — Jeremy Nauta, arquiteto de software da OneTrust

Como o Secrets Manager restringe os segredos de build a cada job

Os agentes podem executar ações que ninguém previu; por isso, as equipes de segurança precisam tratar cada job como se os agentes dele fossem usar qualquer credencial ao seu alcance. O Secrets Manager limita o que os agentes conseguem alcançar usando o contexto que o GitLab já tem sobre cada job: o projeto, a branch em que ele roda, se essa branch é protegida e o ambiente de destino.

Quem desenvolve declara o segredo de que um job precisa com a palavra-chave secrets: no .gitlab-ci.yml , e o GitLab injeta o valor apenas nos jobs que o declaram e estão dentro do escopo dele. As condições de escopo aceitam coringas em branch e ambiente e podem ser combinadas: uma única regra pode exigir uma branch protegida e um ambiente production/* antes que o job receba a credencial.

Dentro do job, o GitLab grava o valor em um arquivo temporário e expõe apenas o caminho dele, o que limita a exposição em subprocessos, crash dumps e telemetria. O GitLab mascara o valor nos logs do job e o descarta quando o job termina. Diferentemente de uma variável de CI/CD, um segredo nunca pode ser lido na configuração do projeto.

O OpenBao criptografa os segredos em repouso com AES-256-GCM; assim, uma cópia do banco de dados de segredos contém apenas texto cifrado. Os jobs buscam os valores diretamente no OpenBao com tokens de curta duração vinculados à identidade de cada job, o que mantém os segredos em texto simples fora da aplicação GitLab.

Veja como começar a usar o Secrets Manager:

Revogue e rastreie uma credencial exposta

Quando o pacote npm axios foi comprometido, um alerta do SANS (em inglês) orientou as equipes a “considerar que todas as variáveis de ambiente dos sistemas afetados foram exfiltradas” e a estender as investigações aos runners de CI/CD e à infraestrutura de build. As equipes de resposta precisaram descobrir quais credenciais cada job afetado podia ler, como cortar o acesso e quais execuções as leram.

Com o Secrets Manager, quando um job executa uma dependência envenenada, a exposição fica restrita aos segredos que aquele job declarou e tinha autorização para ler. Para fazer a limpeza, revogue e substitua a credencial vazada, atualize o valor no Secrets Manager e audite apenas aquele job, enquanto as outras pipelines continuam rodando. Ao criar um segredo, o Secrets Manager sugere configurar um lembrete de rotação. As credenciais dinâmicas chegam em breve e vão oferecer acesso efêmero, sem rotação manual.

O GitLab transmite cada evento de criação, leitura, atualização e exclusão de segredos para os destinos de eventos de auditoria configurados e registra as alterações na trilha de auditoria. Cada leitura feita por uma pipeline traz os IDs da pipeline e do job, que se ligam ao commit, ao usuário que disparou a execução e à merge request, quando houver. Equipes de resposta a incidentes e auditores conseguem rastrear uma leitura até a mudança que a originou, sem precisar correlacionar logs de um sistema de CI, de um cofre e de um provedor de identidade. Os eventos de auditoria nunca contêm os valores dos segredos.

Governe os segredos com as mesmas permissões que governam o código

À medida que os agentes passam a executar mais tarefas, as equipes de plataforma recebem mais pedidos de pipelines e contas de serviço que precisam de credenciais. Quando esses pedidos se acumulam, as equipes acabam recorrendo a permissões amplas e segredos compartilhados.

O Secrets Manager usa o namespace do GitLab como limite de isolamento. Os projetos herdam os segredos definidos nos grupos acima deles; assim, uma credencial compartilhada é definida uma única vez. Owners concedem permissões de leitura, escrita e exclusão a usuários específicos ou a papéis padrão, usando o mesmo modelo de membros que governa o código. Ao remover uma pessoa ou a conta de serviço de um agente de um projeto, o acesso dessa identidade aos segredos do projeto termina.

Quem desenvolve referencia os segredos pelo acesso ao projeto que já tem. Quando uma referência a um segredo quebra, a correção é feita na mesma merge request do código, sem um segundo repositório, aprovador ou chamado de acesso. Com uma credencial governada a uma linha de distância, menos segredos vão parar em variáveis de CI/CD com escopo amplo demais, em arquivos locais ou no repositório.

Um único armazenamento para pipelines e cargas de trabalho em tempo de execução

Kubernetes, Terraform e scripts costumam ter armazenamentos de segredos separados, cada um com seu próprio modelo de acesso e seus próprios logs. O Secrets Manager atende às ferramentas usadas em tempo de execução a partir do mesmo armazenamento das pipelines, com as mesmas permissões e a mesma trilha de auditoria:

Kubernetes , pelo External Secrets Operator. O ESO busca o segredo novamente em um intervalo definido e atualiza o Secret do Kubernetes no próprio lugar; assim, um valor rotacionado chega ao cluster sem uma execução de pipeline.

, pelo External Secrets Operator. O ESO busca o segredo novamente em um intervalo definido e atualiza o Secret do Kubernetes no próprio lugar; assim, um valor rotacionado chega ao cluster sem uma execução de pipeline. Terraform e OpenTofu . Eles leem um segredo como data source durante o plan ou o apply e mantêm as credenciais fora dos arquivos .tfvars e das variáveis de CI/CD.

. Eles leem um segredo como data source durante o plan ou o apply e mantêm as credenciais fora dos arquivos e das variáveis de CI/CD. CLIs do OpenBao e do Vault , pela API compatível com o Vault. As equipes mantêm os scripts que já têm e apenas os apontam para o Secrets Manager.

, pela API compatível com o Vault. As equipes mantêm os scripts que já têm e apenas os apontam para o Secrets Manager. Outras ferramentas usadas em tempo de execução, pela API do Secrets Manager.

Cada ferramenta se autentica com uma conta de serviço ou um token de acesso, e essa identidade precisa ser membro do projeto e ter permissão explícita de leitura do segredo. Em seguida, o GitLab emite um token separado, válido por cinco minutos, que a ferramenta usa para buscar o segredo.

Como o Secrets Manager se encaixa nos controles de cadeia de suprimentos do GitLab

A fábrica de software governada do GitLab conecta código, pipelines, pacotes e segredos em uma única plataforma, com um único modelo de identidade e um único registro de como cada mudança chegou à produção. O Dependency Firewall decide quais pacotes entram em uma pipeline, o Secrets Manager limita quais credenciais a pipeline pode alcançar e o Artifact Central governa o que é entregue.

O Secrets Manager atende a duas das cinco etapas do GitLab Security Standard, o framework do GitLab para que os agentes conquistem autonomia: em Authorize , ele vincula cada job aos segredos que a identidade e o escopo dele permitem; em Respond , transmite todos os eventos CRUD.

A proteção contra push de segredos bloqueia commits que contêm credenciais antes que cheguem ao repositório, e a detecção de segredos encontra as que já estão no código e no histórico. A GitLab Duo Agent Platform faz a triagem do que essas varreduras encontram e sinaliza prováveis falsos positivos; assim, a equipe revoga, rotaciona e audita apenas os vazamentos reais.

As integrações que o GitLab já tem com HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, Azure Key Vault e Google Cloud Secret Manager continuam funcionando junto com o Secrets Manager, e a migração pode acontecer no ritmo de cada equipe.

Comece a utilizar agora

O GitLab Secrets Manager é um add-on pago para Premium e Ultimate, cobrado em GitLab Credits: 1 GitLab Credit por segredo armazenado por mês e 1 GitLab Credit a cada 2.500 operações de leitura. Para ambientes air-gapped, há um contrato de licença enterprise disponível.

No GitLab.com, Owners de grupos de nível superior podem testar o GitLab Secrets Manager gratuitamente por 30 dias ou 500 GitLab Credits de avaliação, o que terminar primeiro. Acesse o grupo de nível superior, selecione Secure > Secrets Manager e depois Start 30-day trial .

e depois . No GitLab Self-Managed, um administrador precisa instalar e ativar o Secrets Manager, seguindo as orientações documentadas de dimensionamento e alta disponibilidade.

A disponibilidade no GitLab Dedicated chega em breve.