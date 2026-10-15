Veröffentlicht am: 15. Oktober 2026
7 Minuten Lesezeit
Build-Secrets nur für die Jobs, die sie benötigen, und Laufzeit-Secrets aus demselben Speicher: Der Secrets Manager ist ab GitLab 19.5 allgemein verfügbar.
Zugangsdaten entstehen oft in der lokalen Entwicklungsumgebung und werden dann in CI/CD-Variablen ohne Geltungsbereich kopiert, damit die Pipelines weiterlaufen. Dort als direkter Wert gespeichert statt als Verweis auf ein beschränktes Secret, erreicht ein Signaturschlüssel jeden Job der Pipeline, auch einen kompromittierten.
Ein separater Vault verringert dieses Risiko, verlangt aber, jede Änderung an Projektmitgliedschaften, geschützten Branches und Produktionsumgebungen dort nachzuziehen. Ist der Vault nicht mehr synchron, bricht eine Pipeline ab oder das Servicekonto eines Agenten behält Zugriffe, die es nicht mehr benötigt.
GitLab Secrets Manager verbessert die Sicherheit von Zugangsdaten ohne zweites Berechtigungsmodell. Er ist ab sofort in GitLab 19.5 für Premium und Ultimate auf GitLab.com und GitLab Self-Managed allgemein verfügbar. GitLab Dedicated folgt in Kürze. Der Secrets Manager basiert auf OpenBao und speichert Zugangsdaten für Build und Laufzeit unter denselben Berechtigungen und mit demselben Audit-Trail wie der Code. Plattform-Teams können Entwicklungsteams Secrets im Self-Service anbieten. Sicherheitsteams erhalten Zugangsdaten, die auf die Jobs beschränkt sind, die sie nutzen, und bei jedem Lesezugriff aus CI/CD zusätzlich die Pipeline- und Job-ID.
"Der GitLab Secrets Manager erlaubt uns, Secrets über CI/CD, Kubernetes und Infrastructure as Code hinweg zu zentralisieren, ohne mehrere Vaults aufzusetzen oder separate Integrationspunkte zu pflegen. Er stärkt zudem unsere Lieferkettensicherheit, weil er eingrenzt, welche Nutzer(innen) und Pipelines auf bestimmte Zugangsdaten zugreifen können." – Jeremy Nauta, Software Architect bei OneTrust
Agenten können Aktionen ausführen, mit denen niemand gerechnet hat. Sicherheitsteams müssen deshalb bei jedem Job davon ausgehen, dass seine Agenten alle Zugangsdaten nutzen, die sie erreichen können. Der Secrets Manager schränkt ein, was Agenten erreichen, und nutzt dafür den Kontext, den GitLab zu jedem Job bereits hat: das Projekt, den Branch, auf dem der Job läuft, ob dieser Branch geschützt ist, und die Zielumgebung.
Das Entwicklungsteam deklariert das Secret, das ein Job benötigt, mit dem Schlüsselwort
secrets: in der
.gitlab-ci.yml. GitLab stellt den Wert nur Jobs bereit, die ihn deklarieren und in seinen Geltungsbereich fallen. Bedingungen für den Geltungsbereich akzeptieren Wildcards für Branch und Umgebung und lassen sich kombinieren. So kann eine einzige Regel einen geschützten Branch und eine Umgebung
production/* voraussetzen, bevor ein Job die Zugangsdaten erhält.
Im Job schreibt GitLab den Wert in eine temporäre Datei und gibt nur deren Pfad weiter. Das senkt das Risiko, dass der Wert in Unterprozessen, Crash-Dumps oder Telemetriedaten auftaucht. In Job-Logs maskiert GitLab den Wert, und sobald der Job endet, wird er verworfen. Anders als eine CI/CD-Variable ist ein Secret in der Projektkonfiguration nie lesbar. OpenBao verschlüsselt Secrets im Ruhezustand mit AES-256-GCM, sodass eine Kopie der Secrets-Datenbank nur Chiffretext enthält. Jobs rufen Werte direkt aus OpenBao ab, mit kurzlebigen Tokens, die an die Identität des jeweiligen Jobs gebunden sind. Secrets im Klartext gelangen so nicht in die GitLab-Anwendung.
So gelingt der Einstieg in den Secrets Manager:
Als das npm-Paket axios kompromittiert wurde, riet eine Sicherheitswarnung von SANS Teams, davon auszugehen, dass alle Umgebungsvariablen auf betroffenen Systemen exfiltriert wurden, und die Untersuchung auf CI/CD-Runner und Build-Infrastruktur auszuweiten. Incident-Response-Teams mussten herausfinden, welche Zugangsdaten jeder betroffene Job lesen konnte, wie sich der Zugriff unterbinden ließ und welche Ausführungen sie gelesen hatten.
Führt ein Job eine manipulierte Abhängigkeit aus, beschränkt sich die Offenlegung mit dem Secrets Manager auf die Secrets, die dieser Job deklariert hat und lesen durfte. Für die Bereinigung werden die offengelegten Zugangsdaten widerrufen und ersetzt, der Wert im Secrets Manager aktualisiert und genau dieser eine Job geprüft, während andere Pipelines weiterlaufen. Beim Anlegen eines Secrets schlägt der Secrets Manager vor, eine Erinnerung für die Rotation einzurichten. Dynamische Zugangsdaten folgen in Kürze und ermöglichen dann kurzlebigen Zugriff ohne manuelle Rotation.
GitLab streamt jedes Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen eines Secrets an die konfigurierten Ziele für Audit-Events und hält Änderungen im Audit-Trail fest. Jeder Lesezugriff aus einer Pipeline enthält die Pipeline- und Job-ID. Diese lassen sich dem Commit, der auslösenden Person und, sofern vorhanden, dem Merge Request zuordnen. Incident-Response- und Audit-Teams können einen Lesezugriff so auf die zugrunde liegende Änderung zurückführen, ohne Logs aus CI-System, Vault und Identity Provider abgleichen zu müssen. Audit-Events enthalten nie Secret-Werte.
Je mehr Arbeit Agenten übernehmen, desto mehr Anfragen nach Pipelines und Servicekonten mit Zugangsdaten landen bei Plattform-Teams. Stauen sich diese Anfragen, greifen Teams auf weit gefasste Berechtigungen und gemeinsam genutzte Secrets zurück.
Der Secrets Manager nutzt den GitLab-Namespace als Isolationsgrenze. Projekte erben die Secrets der übergeordneten Gruppen, sodass gemeinsame Zugangsdaten nur einmal definiert werden. Owner vergeben Lese-, Schreib- und Löschrechte an bestimmte Personen oder Standardrollen, mit demselben Mitgliedschaftsmodell, das auch für den Code gilt. Wird eine Person oder das Servicekonto eines Agenten aus einem Projekt entfernt, endet auch der Zugriff dieser Identität auf die Secrets des Projekts.
Entwicklungsteams greifen über ihren bestehenden Projektzugriff auf Secrets zu. Funktioniert ein Verweis auf ein Secret nicht mehr, beheben sie ihn im selben Merge Request wie den Code, ohne zweites Repository, weitere Freigabe oder Zugriffsticket. Sind verwaltete Zugangsdaten nur eine Zeile entfernt, landen weniger Secrets in zu weit gefassten CI/CD-Variablen, lokalen Dateien oder im Repository.
Kubernetes, Terraform und Skripte erhalten oft eigene Secret-Speicher, jeweils mit eigenem Zugriffsmodell und eigenen Logs. Der Secrets Manager versorgt Laufzeit-Tools aus demselben Speicher wie die Pipelines, unter denselben Berechtigungen und mit demselben Audit-Trail:
.tfvars-Dateien und CI/CD-Variablen heraus.
Jedes Laufzeit-Tool authentifiziert sich mit einem Servicekonto oder einem Zugriffstoken. Diese Identität benötigt eine Projektmitgliedschaft und eine explizite Leseberechtigung für das Secret. GitLab stellt dann ein separates, fünf Minuten gültiges Token aus, mit dem das Tool das Secret abruft.
Die Governed Software Factory von GitLab verbindet Code, Pipelines, Pakete und Secrets auf einer Plattform, mit einem Identitätsmodell und einer durchgängigen Aufzeichnung darüber, wie eine Änderung in die Produktion gelangt ist. Dependency Firewall entscheidet, welche Pakete in eine Pipeline aufgenommen werden, der Secrets Manager begrenzt, welche Zugangsdaten die Pipeline erreichen kann, und Artifact Central steuert, was ausgeliefert wird.
Im GitLab Security Standard, dem Framework von GitLab, mit dem Agenten schrittweise mehr Autonomie erhalten, unterstützt der Secrets Manager zwei der fünf Stufen. Bei Authorize bindet er jeden Job an die Secrets, die seine Identität und sein Geltungsbereich zulassen. Bei Respond streamt er jedes CRUD-Event.
Secret Push Protection blockiert Commits mit Zugangsdaten, bevor sie das Repository erreichen, und Secret Detection findet die Zugangsdaten, die bereits im Code und in der Historie liegen. Die GitLab Duo Agent Platform sichtet die Funde dieser Scans vorab und markiert wahrscheinliche False Positives. So muss das Team nur bei tatsächlich offengelegten Zugangsdaten widerrufen, rotieren und prüfen.
Die bestehenden GitLab-Integrationen für HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager, Azure Key Vault und Google Cloud Secret Manager funktionieren weiterhin parallel zum Secrets Manager. Die Migration kann daher im eigenen Tempo erfolgen.
GitLab Secrets Manager ist ein kostenpflichtiges Add-on für Premium und Ultimate und wird über GitLab Credits abgerechnet: 1 Credit pro gespeichertem Secret und Monat sowie 1 Credit pro 2.500 Lesevorgängen. Für Air-Gapped-Umgebungen ist eine Enterprise-Lizenzvereinbarung verfügbar.
Welche Zugangsdaten zuerst umziehen sollten, zeigt das Secret-Audit-Tool für CI/CD-Variablen: Es markiert Variablen, die wahrscheinlich Zugangsdaten enthalten. Ein Migrations-Workflow für CI/CD-Variablen ist in Entwicklung.
Vorschläge oder Feedback? Gerne im Feedback-Issue zum Secrets Manager.
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