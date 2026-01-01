GitLab e GitHub

Hierarquia de tíquetes e visibilidade entre grupos
GitHub
Inclui subtíquetes com aninhamento de até oito níveis e indicadores de progresso no GitHub Projects. Não oferece visibilidade de épicos entre grupos, status da verificação de integridade dos itens principais além da porcentagem de conclusão nem conexão nativa com métricas de entrega como DORA ou duração do ciclo.
Inclui épicos como itens de trabalho primários com status da verificação de integridade, datas de início/fim, épicos secundários aninhados e visibilidade de itens de trabalho vinculados entre grupos.