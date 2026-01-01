GitLab e GitHub

O GitHub Actions fornece fluxos de trabalho de implantação e CI/CD nativos com fluxos reutilizáveis e ações compostas, mas não inclui pipelines multiprojeto/primário-secundário nem chaves de merge. A visualização de pipelines é limitada a fluxos de trabalho individuais, sem visões consolidadas de diferentes fluxos ou repositórios.

O GitHub Actions Runner oferece suporte a menos ambientes (sem suporte nativo a Alpine/FreeBSD/Podman nativo ou à execução do próprio runner em Docker), e o dimensionamento automático requer Kubernetes ou ferramentas personalizadas de ajuste de conjuntos.