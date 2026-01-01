GitLab e GitHub

A era da IA exige mais da sua pilha de entrega de software

Quais são as diferenças fundamentais entre o GitLab e o GitHub?

GitHub

compare.github

GitLab

compare.gitlab

GitHub

Necessidade de complementos, sem eliminação de lacunas

A análise de segurança, a IA e a CI/CD avançada do GitHub são nativas, mas vendidas como complementos pagos separados, além do preço básico da plataforma. A análise de fluxo de valor, as métricas DORA, os Testes Dinâmicos de Segurança de Aplicações e a automação de conformidade não estão disponíveis no GitHub em nenhum plano, sendo necessário recorrer a ferramentas de terceiros para suprir essas lacunas.

O GitLab é uma plataforma unificada

O GitLab combina planejamento, código-fonte, CI/CD, segurança e implantação em uma aplicação única com um modelo de permissão, uma trilha de auditoria e análises compartilhadas. Isso significa menos ferramentas para executar, menos integrações para manter e um local para aplicar políticas e IA em todo o ciclo de vida.

Apenas uma plataforma.

Sem "custo" de uma cadeia de ferramentas.

Experimente a diferença

O GitLab é a plataforma unificada de DevSecOps que substitui cadeias de ferramentas fragmentadas por um sistema integrado, projetado para velocidade da era da IA, segurança corporativa, planejamento avançado e implantação em qualquer ambiente.

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O problema era que a maior parte do tempo dos desenvolvedores era consumida na integração e conexão de ferramentas fragmentadas entre si. E, quando surgia um problema, era difícil descobrir qual ferramenta era a origem da falha. No entanto, com uma única plataforma, tudo já está conectado e integrado por padrão.
25%
de economia no orçamento de tecnologia
40%
de redução no tempo de implantação

André Nita

Diretor de Tecnologia, Serviços de Inteligência McKenzie

Confira o estudo de caso
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Comparação entre os recursos do GitLab e do GitHub

GitHub

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GitLab

compare.gitlab

CI/CD integrado

O GitHub Actions fornece fluxos de trabalho de implantação e CI/CD nativos com fluxos reutilizáveis e ações compostas, mas não inclui pipelines multiprojeto/primário-secundário nem chaves de merge. A visualização de pipelines é limitada a fluxos de trabalho individuais, sem visões consolidadas de diferentes fluxos ou repositórios.

O GitHub Actions Runner oferece suporte a menos ambientes (sem suporte nativo a Alpine/FreeBSD/Podman nativo ou à execução do próprio runner em Docker), e o dimensionamento automático requer Kubernetes ou ferramentas personalizadas de ajuste de conjuntos.

O GitLab oferece CI/CD nativo e totalmente integrado com pipelines primário-secundário e multiprojeto, dependências YAML reutilizáveis (extends, !reference, anchors), CI/CD templates and Catalog components, and pipeline graphs that show stages, ) baseadas em necessidades e pipelines downstream/secundários.

O GitLab Runner é de código aberto e executado em um amplo conjunto de plataformas (Linux, incluindo Alpine, FreeBSD, Windows, macOS, Docker, Kubernetes, Podman) com opções de dimensionamento automático integradas, facilitando a padronização da CI/CD em ambientes heterogêneos.

Trens de merge

A fila de merge permite o processamento em lote de até 100 PRs, mas não executa pipelines paralelos especulativos em resultados de merge cumulativos.

Inclui trens de merge nativos com até 20 pipelines em paralelo, cada um validando o resultado cumulativo de todas as solicitações de merge em fila. As MRs com falha são removidas automaticamente, e somente os pipelines afetados são reconstruídos.

Apps de revisão

O GitHub pode exibir links de visualização de implantação em solicitações de pull via Environments, mas não provisiona nem desativa automaticamente os ambientes de visualização. As equipes precisam criar e manter fluxos de trabalho personalizados no GitHub Actions para garantir a experiência completa de apps de revisão.

Há um link de visualização dinâmica integrado, criado automaticamente para cada branch ou solicitação de merge.

Pipelines avançados

Não há orquestração nativa de pipelines primário-secundário ou multiprojeto com rastreamento de status unificado em todos os repositórios.

Oferece suporte nativo para pipelines primário-secundário e multiprojeto.

Taxas de orquestração

Taxas de orquestração adiadas – por enquanto. O GitHub anunciou taxas de orquestração de US$ 0,002/min para runners auto-hospedados, mas adiou indefinidamente a implementação após reações negativas de empresas.

O GitLab não cobra taxas de orquestração para runners de CI/CD auto-hospedados. Ponto final.

Como migrar do GitHub para o GitLab?

Você não precisa fazer tudo no primeiro dia. É possível manter seus repositórios no GitHub e usar o GitLab para CI/CD, ou migrar completamente com o importador nativo. A decisão é sua.

Caminhos de migração flexíveis

1

Mantenha os repositórios do GitHub e adicione o GitLab CI/CD

Lowest lift — mirror repos and run pipelines in GitLab.

2

Migração completa com o importador do GitHub

Bring your existing work into GitLab with a simple migration tool that handles repos, issues, and PRs, so teams can fully consolidate on one platform. Learn more

3

Implantação em fases?

Pilot GitLab with a few teams, run both platforms in parallel for a limited time, then migrate remaining projects on a planned schedule.

Leia o guia de migração

Perguntas frequentes

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