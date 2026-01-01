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GitLabとGitHubの比較

AI時代にはソフトウェアデリバリースタックからより多く要求されます

GitLabとGitHubの根本的な違いは何ですか？

GitHub

GitLab

GitHub

アドオンが必要で、ギャップが残る

GitHubのセキュリティスキャン、AI、高度なCI/CDはネイティブですが、プラットフォームの基本料金とは別に有料のアドオンとして販売されています。バリューストリーム分析、DORAメトリクス、DAST、コンプライアンス自動化は、どのプランでもGitHubからは利用できず、ギャップを満たすにはサードパーティのツールが必要です。

GitLabは統一されたプラットフォーム

GitLabは、プランニング、ソースコード、CI/CD、セキュリティ、デプロイを単一のアプリケーションに統合し、単一の権限モデル、単一の監査証跡、共有アナリティクスを提供します。つまり、運用するツールや維持すべきインテグレーションの数が減り、ライフサイクル全体にわたってポリシーとAIを一元的に適用できるようになります。

ひとつのプラットフォーム。

ツールチェーン税なし。

GitHubからGitLabへの移行ワークショップ

2026年4月30日午前9時～午後12時（太平洋標準時）

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問題は、デベロッパーの時間の大半が、異種のツールを統合し、他のツールに連携することに費やされていたことです。そして、もし問題があれば、どのツールが原因となっているのかを突き止めることにも時間がかかります。しかし、単一プラットフォームでは、設計上、すべてが連携され統合されています。
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デプロイ時間の削減率

Andre Nita

CTO, McKenzie Intelligence Services

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GitLabとGitHubの機能比較

GitHub

GitLab

組み込みCI/CD

GitHub Actionsは、再利用可能なワークフローと複合アクションを備えたネイティブなCI/CDとデプロイワークフローを提供しますが、マルチプロジェクト/親子パイプラインとマージキーがありません。パイプラインの可視化は単一のワークフローに限られ、マルチワークフローやリポジトリのパイプラインビューはありません。

GitHub Actions Runnerはサポートする環境が少なく（ネイティブのAlpine/FreeBSD/PodmanやDockerでランナー自体を実行することはできません）、オートスケールにはKubernetesやカスタムスケールセットツールが必要です。

GitLabはネイティブで完全に統合されたCI/CDを提供し、親子パイプラインやマルチプロジェクトパイプライン、再利用可能な YAML (extends!referenceanchors)、CI/CDテンプレートとカタログコンポーネント、さらに、ステージ、needs-based依存関係、ダウンストリーム/子パイプラインを表示するパイプライングラフを提供します。

GitLab Runnerはオープンソースであり、幅広いプラットフォーム（Alpineを含むLinux、FreeBSD、Windows、macOS、Docker、Kubernetes、Podman）で動作し、自動スケーリングオプションが組み込まれているため、異種環境間でのCI/CDの標準化が容易です。

マージトレイン

マージキューは100PRまでのバッチ処理をサポートしますが、累積マージ結果に対して推測的な並列パイプラインを実行することはありません。

最大20の並列パイプラインを持つネイティブマージトレインで、各パイプラインがキューに入ったすべてのMRの累積結果を検証します。失敗したMRは自動的に削除され、影響を受けるパイプラインのみが再構築されます。

レビューアプリ

GitHubは、環境機能を使ってプルリクエストにデプロイのプレビューリンクを表示することができますが、プレビュー環境を自動的プロビジョニングや自動削除は行われません。チームは、完全なレビューアプリ機能を活用するには、カスタムActionsワークフローを構築し、維持する必要があります。

各ブランチまたはマージリクエストに対して自動的に作成される組み込みのダイナミックプレビューリンク

高度なパイプライン

リポジトリ間で統一されたステータス追跡が可能な、ネイティブな親子パイプラインまたはマルチプロジェクトパイプラインのオーケストレーションなし

親子パイプラインとマルチプロジェクトパイプラインのネイティブサポート

オーケストレーション料金

オーケストレーション料金は今のところ延期されています。GitHubはセルフホスト型ランナー向けのオーケストレーション料金を1分あたり0.002ドルと発表しましたが、企業の反発を受けて導入を無期限に延期しました。

GitLabはセルフホストCI/CDランナーに対してオーケストレーション料金を請求しません決してない

GitHubからGitLabへの移行方法

初日から全力を尽くす必要はありません。GitHubのリポジトリはそのままに、その上でGitLabのCI/CDを実行することも、組み込みのインポーターを使ってすべてを移行することもできます。ご自身で決定してください。

柔軟な移行パス

1

GitHubのリポジトリを維持し、GitLabのCI/CDを追加する

Lowest lift — mirror repos and run pipelines in GitLab.

2

GitHubインポーターによる完全移行

Bring your existing work into GitLab with a simple migration tool that handles repos, issues, and PRs, so teams can fully consolidate on one platform. Learn more

3

段階的なロールアウト

Pilot GitLab with a few teams, run both platforms in parallel for a limited time, then migrate remaining projects on a planned schedule.

移行ガイドを読む

よくある質問

GitHubからGitLabへの

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2026年4月30日午前9時～午後12時（太平洋標準時）

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