GitLabとGitHubの比較

GitHub Actionsは、再利用可能なワークフローと複合アクションを備えたネイティブなCI/CDとデプロイワークフローを提供しますが、マルチプロジェクト/親子パイプラインとマージキーがありません。パイプラインの可視化は単一のワークフローに限られ、マルチワークフローやリポジトリのパイプラインビューはありません。

GitHub Actions Runnerはサポートする環境が少なく（ネイティブのAlpine/FreeBSD/PodmanやDockerでランナー自体を実行することはできません）、オートスケールにはKubernetesやカスタムスケールセットツールが必要です。