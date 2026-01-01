GitLab e GitHub a confronto

Prova la differenza
GitLab è la piattaforma DevSecOps unificata che sostituisce le toolchain frammentati con un sistema integrato costruito per la velocità dell'era dell'IA, la sicurezza aziendale, la pianificazione avanzata e il deployment ovunque.
L'era dell'IA esige di più dal tuo stack di distribuzione software
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GitLab
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L'analisi di sicurezza, l'IA e la CI/CD avanzata di GitHub sono strumenti nativi ma venduti come componenti aggiuntivi a pagamento addizionali al prezzo della piattaforma di base. L'analisi del flusso del valore, le metriche DORA, il DAST e l'automazione della conformità non sono funzionalità disponibili su GitHub a nessun livello di abbonamento e richiedono strumenti di terzi.
GitLab combina pianificazione, codice sorgente, CI/CD, sicurezza e deployment in un'applicazione singola con un unico modello di autorizzazioni, un unico audit trail e analisi condivise. Un tale scenario significa meno strumenti da gestire, meno integrazioni da mantenere e un unico posto in cui applicare i criteri e l'IA per l'intero ciclo di vita.
Una piattaforma.
Nessun costo extra della toolchain.
Prova la differenza
GitLab è la piattaforma DevSecOps unificata che sostituisce le toolchain frammentati con un sistema integrato costruito per la velocità dell'era dell'IA, la sicurezza aziendale, la pianificazione avanzata e il deployment ovunque.
Uno sviluppatore dedicava la maggior parte del suo tempo a integrare e collegare uno strumento diverso a un altro. Nel caso di eventuali problemi, lo stesso sviluppatore aveva il compito di scoprire quale strumento ne fosse la causa. Con un'unica piattaforma, tuttavia, tutto è già collegato e integrato proprio a partire dalla progettazione.
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GitHub Actions fornisce flussi di lavoro CI/CD e di deployment nativi con flussi di lavoro riutilizzabili e azioni composite, ma manca di pipeline multi-progetto/gerarchiche e chiavi di merge. La visualizzazione delle pipeline è limitata ai singoli flussi di lavoro, mentre mancano le visualizzazioni delle pipeline con più flussi di lavoro e dei repository.
Il runner di GitHub Actions supporta un minor numero di ambienti (Alpine/FreeBSD/Podman non nativi o esecuzione autonoma del runner in Docker) e la scalabilità automatica richiede Kubernetes o strumenti con set di scalabilità personalizzati.
GitLab fornisce CI/CD nativa e completamente integrata con pipeline gerarchiche e multi-progetto, YAML riutilizzabile (
extends,
!reference e
anchors), CI/CD templates and Catalog components, and pipeline graphs that show stages, ), dipendenze basate sulle esigenze e pipeline downstream/secondarie.
GitLab Runner è open-source e funziona su un'ampia gamma di piattaforme (Linux, così come Alpine, FreeBSD, Windows, macOS, Docker, Kubernetes e Podman) con opzioni di scalabilità automatica integrate, che rendono più facile standardizzare la CI/CD in ambienti eterogenei.
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La coda di merge supporta la gestione in batch di fino a 100 richieste di pull, ma non esegue pipeline parallele speculative sui risultati del merge cumulativo.
Code di merge native con un massimo di 20 pipeline parallele, ciascuna delle quali convalida il risultato cumulativo di tutte le RM in coda. Le RM non riuscite vengono rimosse automaticamente e vengono ricostruite solo le pipeline interessate.
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La soluzione GitHub può visualizzare i link di anteprima del deployment sulle richieste di pull grazie alla funzionalità Ambienti di cui è dotata, ma non esegue il provisioning degli ambienti di anteprima né elimina automaticamente questo tipo di ambienti. I team devono creare e mantenere flussi di lavoro personalizzati per le Azioni per l'esperienza completa dell'app di revisione.
Link di anteprima dinamico integrato, creato automaticamente per ogni ramo o richiesta di merge.
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Nessuna orchestrazione nativa di pipeline gerarchica o multi-progetto con monitoraggio unificato dello stato tra i repository
Supporto nativo per pipeline gerarchiche e pipeline multi-progetto
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Per ora, le spese di orchestrazione sono state rinviate. GitHub ha annunciato tariffe di orchestrazione di 0,002 dollari al minuto per i runner in self-hosting, ma ha poi posticipato indefinitamente l'implementazione dopo le reazioni delle aziende.
GitLab non applica alcun costo di orchestrazione per i runner CI/CD autogestiti. Punto.
Non è necessario gestire ogni passaggio il primo giorno. Mantieni i tuoi repository GitHub ed esegui la CI/CD di GitLab, oppure migra tutto con la nostra utilità di importazione integrata. A te la scelta.
Lowest lift — mirror repos and run pipelines in GitLab.
Bring your existing work into GitLab with a simple migration tool that handles repos, issues, and PRs, so teams can fully consolidate on one platform. Learn more
Pilot GitLab with a few teams, run both platforms in parallel for a limited time, then migrate remaining projects on a planned schedule.
Domande frequenti
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