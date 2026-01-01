GitLab e GitHub a confronto

La CI/CD di GitLab offre agli sviluppatori un'orchestrazione avanzata delle pipeline (pipeline gerarchiche e multi-progetto), il riutilizzo completo di YAML ( extends e !reference, merge keys), rich pipeline graphs, and ) e controlli allow_failure che aiutano a creare e gestire pipeline complesse in modo efficiente. GitLab Runner è uno strumento open-source, scritto in Go che funziona su più piattaforme (tra cui Docker, Kubernetes, Podman, Alpine e FreeBSD) e non prevede costi di orchestrazione per i runner in self-hosting, mentre il runner di GitHub Actions è scritto in C# ed è legato a tariffe basate sui minuti.