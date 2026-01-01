Gerenciamento de código-fonte para equipes e seus agentes
Ajuste a capacidade segundo a carga de agentes. Passe para o ambiente de produção no GitLab.
Mantenha o Git estável quando ele for inundado por agentes.
Mantenha o Git estável quando ele for inundado por agentes.
Mantenha o Git estável quando ele for inundado por agentes.
Mantenha o Git estável quando ele for inundado por agentes.
As pessoas clonam uma vez e trabalham por horas. Um agente clona por tarefa, por sessão, por pergunta e tenta novamente o mesmo clone quando uma execução falha. Com o gerenciamento de código-fonte (SCM) de última geração, seus agentes de programação leem apenas o que precisam e mantêm a produtividade quando milhares rodam simultaneamente.
Evite o custo adicional da clonagem
Os agentes leem os caminhos que importam no servidor em vez de fazer pull do repositório inteiro a cada nova tentativa.
Mantenha sob carga simultânea
O gerenciamento de código-fonte de última geração é expandido para dar suporte a milhares de sessões de agentes.
Resultados internos iniciais
Até 2x menos tokens, execução 50x mais rápida e 1.000x menos tráfego de rede.
Leve o agente para o ambiente de produção
Leve o agente para o ambiente de produção
Leve o agente para o ambiente de produção
Leve o agente para o ambiente de produção
Reconstruir o back-end do Git é apenas metade do problema. O GitLab absorve um experimento de sucesso no ciclo de vida já construído para entregar software confiável.
Saiba qual agente fez o quê
As ações dos agentes usam os mesmos controles de autorização e supervisão humana que já governam as pessoas.
Isole até estar pronto
Cada sessão tem seu próprio espaço. É possível descartar trabalho com falha. Os branches padrão permanecem limpos.
A entrega acontece no GitLab
Uma mudança de sucesso se torna uma solicitação de merge, um pipeline e uma trilha de auditoria no GitLab.
Colabore e acelere em um só lugar
Colabore e acelere em um só lugar
Colabore e acelere em um só lugar
Colabore e acelere em um só lugar
Gere valor rápido com gerenciamento de código-fonte seguro e escalável onde muitas equipes de software e seus agentes de IA já trabalham, em projetos com os próprios ciclos de lançamento.
Um GitLab para tudo
Os agentes fazem mesclagem, branching e merge nos projetos em que a equipe já trabalha.
Governança na solicitação de merge
Acompanhe, revise e aprove as alterações de agentes com os controles de acesso e trilha de auditoria que já estão em cada projeto.
Execute onde você precisar
Execução em SaaS, nuvem privada ou ambientes air-gapped, mas flexível à sua operação.
Comparação do GitLab para SCM em escala de agente
Comparação do GitLab para SCM em escala de agente
Nem todo gerenciamento de código-fonte é construído para o que está por vir.
Hosts Git alternativos
GitLab
|Modelo de simultaneidade
Host Git autônomo
Resolve a simultaneidade, mas apenas movendo o tráfego Git da sua equipe para fora da plataforma onde você já revisa, testa e governa o código. O resultado é velocidade em troca de um segundo sistema para gerenciar.
Plataforma GitLab
Mesmos ganhos de simultaneidade, sem sair do projeto, política e trilha de auditoria que sua equipe já utiliza.
|Governança e proveniência
Um segundo lar Git
É difícil dizer qual agente fez uma alteração ou com qual aprovação antes de mesclar.
Mesma autorização de projeto de GitLab
Cada ação do agente carrega a mesma atribuição e revisão que qualquer outra mudança. Assim, as entregas carregam a mesma responsabilidade.
|Implantação
O GitHub permanece no comando
Um ambiente, nos próprios termos — normalmente, apenas na nuvem.
O GitLab é flexível
Execução no ambiente que sua conformidade e infraestrutura já exigem: SaaS, Self-managed ou Dedicated — em vez de forçar um novo.
Segurança e governança em grande escala para pessoas e agentes.Migre do GitHub
Comece a desenvolver mais rápido hoje
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Veja o que sua equipe pode fazer com a plataforma de orquestração inteligente para DevSecOps.