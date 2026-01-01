Gerenciamento de código-fonte para equipes e seus agentes

Ajuste a capacidade segundo a carga de agentes. Passe para o ambiente de produção no GitLab.

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Mantenha o Git estável quando ele for inundado por agentes.

Mantenha o Git estável quando ele for inundado por agentes.

As pessoas clonam uma vez e trabalham por horas. Um agente clona por tarefa, por sessão, por pergunta e tenta novamente o mesmo clone quando uma execução falha. Com o gerenciamento de código-fonte (SCM) de última geração, seus agentes de programação leem apenas o que precisam e mantêm a produtividade quando milhares rodam simultaneamente.

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Visualização do produto comparando um clone completo do repositório com uma leitura do lado do servidor de caminhos de arquivo selecionados

Evite o custo adicional da clonagem

Os agentes leem os caminhos que importam no servidor em vez de fazer pull do repositório inteiro a cada nova tentativa.

Mantenha sob carga simultânea

O gerenciamento de código-fonte de última geração é expandido para dar suporte a milhares de sessões de agentes.

Resultados internos iniciais

Até 2x menos tokens, execução 50x mais rápida e 1.000x menos tráfego de rede.

Leve o agente para o ambiente de produção

Leve o agente para o ambiente de produção

Reconstruir o back-end do Git é apenas metade do problema. O GitLab absorve um experimento de sucesso no ciclo de vida já construído para entregar software confiável.

Leia mais sobre o que estamos construindo
Mudança de agente com graduação por meio de aprovações de solicitações de merge, verificações de pipeline e um branch de produção protegido com trilha de auditoria

Saiba qual agente fez o quê

As ações dos agentes usam os mesmos controles de autorização e supervisão humana que já governam as pessoas.

Isole até estar pronto

Cada sessão tem seu próprio espaço. É possível descartar trabalho com falha. Os branches padrão permanecem limpos.

A entrega acontece no GitLab

Uma mudança de sucesso se torna uma solicitação de merge, um pipeline e uma trilha de auditoria no GitLab.

Colabore e acelere em um só lugar

Colabore e acelere em um só lugar

Gere valor rápido com gerenciamento de código-fonte seguro e escalável onde muitas equipes de software e seus agentes de IA já trabalham, em projetos com os próprios ciclos de lançamento.

Explore o gerenciamento de código-fonte
Resumo dos recursos de projeto de GitLab, incluindo repositório, solicitações de merge, controles de segurança e integrações de agentes de programação

Um GitLab para tudo

Os agentes fazem mesclagem, branching e merge nos projetos em que a equipe já trabalha.

Governança na solicitação de merge

Acompanhe, revise e aprove as alterações de agentes com os controles de acesso e trilha de auditoria que já estão em cada projeto.

Execute onde você precisar

Execução em SaaS, nuvem privada ou ambientes air-gapped, mas flexível à sua operação.

Comparação do GitLab para SCM em escala de agente

Nem todo gerenciamento de código-fonte é construído para o que está por vir.

Hosts Git alternativos

GitLab

Modelo de simultaneidade
Host Git autônomo

Resolve a simultaneidade, mas apenas movendo o tráfego Git da sua equipe para fora da plataforma onde você já revisa, testa e governa o código. O resultado é velocidade em troca de um segundo sistema para gerenciar.

Plataforma GitLab

Mesmos ganhos de simultaneidade, sem sair do projeto, política e trilha de auditoria que sua equipe já utiliza.

Governança e proveniência
Um segundo lar Git

É difícil dizer qual agente fez uma alteração ou com qual aprovação antes de mesclar.

Mesma autorização de projeto de GitLab

Cada ação do agente carrega a mesma atribuição e revisão que qualquer outra mudança. Assim, as entregas carregam a mesma responsabilidade.

Implantação
O GitHub permanece no comando

Um ambiente, nos próprios termos — normalmente, apenas na nuvem.

O GitLab é flexível

Execução no ambiente que sua conformidade e infraestrutura já exigem: SaaS, Self-managed ou Dedicated — em vez de forçar um novo.

Segurança e governança em grande escala para pessoas e agentes.

Migre do GitHub

Comece a desenvolver mais rápido hoje

Veja o que sua equipe pode fazer com a plataforma de orquestração inteligente para DevSecOps.

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