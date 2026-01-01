Mesmos ganhos de simultaneidade, sem sair do projeto, política e trilha de auditoria que sua equipe já utiliza.

Resolve a simultaneidade, mas apenas movendo o tráfego Git da sua equipe para fora da plataforma onde você já revisa, testa e governa o código. O resultado é velocidade em troca de um segundo sistema para gerenciar.

Governança e proveniência

Um segundo lar Git É difícil dizer qual agente fez uma alteração ou com qual aprovação antes de mesclar.