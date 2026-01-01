Gestione del codice sorgente per i team e i loro agenti
Garantisci la scalabilità sotto il carico degli agenti. Promuovi il lavoro degli agenti in produzione su GitLab.
Mantieni Git stabile anche sotto il carico degli agenti
Mantieni Git stabile anche sotto il carico degli agenti
Mantieni Git stabile anche sotto il carico degli agenti
Mantieni Git stabile anche sotto il carico degli agenti
Le persone clonano una volta e lavorano per ore. Un agente clona per attività, per sessione, per domanda e riprova lo stesso clone quando un'esecuzione non riesce. Con la gestione del codice sorgente di nuova generazione, i tuoi agenti di programmazione leggono solo ciò di cui hanno bisogno e mantengono la produttività quando migliaia di agenti vengono eseguiti contemporaneamente.
Evita il costo dei cloni
Gli agenti leggono i percorsi importanti sul server invece di scaricare l'intero repository a ogni nuovo tentativo.
Stabilità anche con carichi simultanei
La gestione del codice sorgente di nuova generazione è scalabile per supportare migliaia di sessioni di agenti.
Primi risultati interni
Fino a 2 volte meno token, tempi di esecuzione 50 volte più rapidi e traffico di rete ridotto di 1.000 volte.
Promuovi il lavoro degli agenti in produzione
Promuovi il lavoro degli agenti in produzione
Promuovi il lavoro degli agenti in produzione
Promuovi il lavoro degli agenti in produzione
Ricostruire il back-end Git è solo una parte del problema. GitLab inserisce un esperimento riuscito nel ciclo di vita già creato per fornire software affidabile.
Tieni traccia di cosa ha fatto ogni agente
Le azioni degli agenti seguono gli stessi controlli di autorizzazione e di intervento umano (human-in-the-loop) che già regolano il lavoro delle persone.
Isola finché non è tutto pronto
Ogni sessione ha il suo spazio. Il lavoro non riuscito può essere scartato. I rami predefiniti rimangono "puliti".
Quindi viene eseguita la distribuzione su GitLab
Una modifica riuscita diventa una richiesta di merge, una pipeline e un audit trail su GitLab.
Collaborazione e accelerazione in un unico posto
Collaborazione e accelerazione in un unico posto
Collaborazione e accelerazione in un unico posto
Collaborazione e accelerazione in un unico posto
Crea valore velocemente con una gestione del codice sorgente sicura e scalabile in cui molti team di software e i loro agenti IA lavorano già, su progetti con i propri cicli di rilascio.
Un sistema GitLab per tutti
Gli agenti clonano, creano rami ed eseguono il merge dei progetti su cui il team sta già lavorando.
Governance sulla richiesta di merge
Tieni traccia, rivedi e approva le modifiche degli agenti con controlli dell'accesso e audit trail già integrati in ogni progetto.
Esegui dove ti serve
Funziona in ambienti SaaS, cloud privato o con air gap, flessibile in base al modo in cui lavori.
Come GitLab si confronta con la gestione del codice sorgente su scala agente
Come GitLab si confronta con la gestione del codice sorgente su scala agente
Non tutta la gestione del codice sorgente è progettata per il futuro.
Host Git alternativi
GitLab
|Modello di simultaneità
Host Git autonomo
Risolve la simultaneità, ma solo spostando il traffico Git del tuo team dalla piattaforma in cui già rivedi, testi e gestisci il codice: velocità in cambio di un secondo sistema da gestire.
Piattaforma GitLab
Stessi vantaggi in termini di simultaneità, senza abbandonare il progetto, il criterio e l'audit trail su cui il tuo team sta già lavorando.
|Governance e provenienza
Git, ma su una seconda piattaforma
È difficile dire quale agente ha apportato una modifica o con quale approvazione prima del merge.
Stessa autorizzazione del progetto GitLab
Ogni azione dell'agente comporta la stessa attribuzione e revisione di qualsiasi altra modifica, quindi ciò che viene distribuito comporta la stessa responsabilità.
|Deployment
GitHub mantiene il controllo
Un unico ambiente, alle condizioni dei clienti: di norma solo nel loro cloud.
GitLab è flessibile
Viene eseguito nell'ambiente già richiesto dai requisiti di conformità e dalla tua infrastruttura: SaaS, Self-Managed o Dedicated, invece di forzarne uno nuovo.
Sicurezza e governance su larga scala per persone e agenti.Esegui la migrazione da GitHub
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