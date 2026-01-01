Gestión del código fuente para equipos y sus agentes
Escala con la carga de agentes. Lleva el trabajo a producción en GitLab.
Mantén Git estable aunque los agentes lo saturen
Mantén Git estable aunque los agentes lo saturen
Mantén Git estable aunque los agentes lo saturen
Mantén Git estable aunque los agentes lo saturen
Las personas clonan una vez y trabajan durante horas. Un agente clona el repositorio para cada tarea, sesión o consulta, y vuelve a clonarlo cuando falla una ejecución. Con la gestión del código fuente (SCM) de última generación, tus agentes de codificación leen solo lo que necesitan y mantienen el rendimiento incluso cuando se ejecutan miles a la vez.
Evita el costo de las clonaciones
Los agentes leen en el servidor solo las rutas que necesitan, en lugar de descargar todo el repositorio en cada reintento.
Mantén el rendimiento bajo cargas concurrentes
La gestión del código fuente de última generación escala para admitir miles de sesiones de agentes.
Resultados internos preliminares
Hasta 2 veces menos tokens, un tiempo total 50 veces menor y 1.000 veces menos tráfico de red.
Lleva el trabajo de los agentes a producción
Lleva el trabajo de los agentes a producción
Lleva el trabajo de los agentes a producción
Lleva el trabajo de los agentes a producción
Reconstruir el back-end de Git es solo la mitad del problema. GitLab reincorpora los experimentos que dan resultado al ciclo de vida ya diseñado para entregar software confiable.
Descubre qué hizo cada agente
Las acciones de los agentes usan los mismos controles de autorización y supervisión humana que ya rigen a las personas.
Mantén el trabajo aislado hasta que esté listo
Cada sesión tiene su propio espacio. Los intentos fallidos se pueden descartar. Las ramas predeterminadas se mantienen limpias.
Luego, se entrega con GitLab
Un cambio exitoso se convierte en una solicitud de fusión, un pipeline y un registro de auditoría en GitLab.
Colabora y acelera en un solo lugar
Colabora y acelera en un solo lugar
Colabora y acelera en un solo lugar
Colabora y acelera en un solo lugar
Entrega valor más rápido con una gestión del código fuente segura y escalable, donde numerosos equipos de software y sus agentes de IA ya trabajan en proyectos con sus propios ciclos de lanzamiento.
Un solo GitLab para todos
Los agentes clonan, crean ramas y fusionan cambios en los mismos proyectos en los que ya trabaja el equipo.
Gobernanza en la solicitud de fusión
Haz seguimiento, revisa y aprueba los cambios de los agentes con los controles de acceso y el registro de auditoría que ya tiene cada proyecto.
Ejecútalo donde lo necesites
Se ejecuta como Seguridad como servicio, en una nube privada o en entornos con espacio de aire, según cómo opere tu organización.
SCM a escala de agentes: comparación de GitLab
SCM a escala de agentes: comparación de GitLab
No todas las soluciones de gestión del código fuente están preparadas para lo que viene.
Otros hosts de Git
GitLab
|Modelo de concurrencia
Host de Git independiente
Resuelve la concurrencia, pero solo a costa de trasladar el tráfico Git del equipo fuera de la plataforma donde ya revisa, prueba y gobierna el código: más velocidad a cambio de administrar un segundo sistema.
Plataforma de GitLab
Las mismas mejoras de concurrencia, sin abandonar el proyecto, las políticas ni el registro de auditoría que ya usa tu equipo.
|Gobernanza y trazabilidad
Otro entorno para Git
Es difícil saber qué agente hizo un cambio o con qué aprobación antes de la fusión.
Las mismas autorizaciones de proyecto de GitLab
Cada acción de los agentes tiene la misma atribución y revisión que cualquier otro cambio, por lo que todo lo que se entrega mantiene el mismo nivel de responsabilidad.
|Implementación
GitHub mantiene el control
Un solo entorno, en las condiciones del proveedor: normalmente, solo en su nube.
GitLab ofrece flexibilidad
Se ejecuta en el entorno que ya exigen tus requisitos de cumplimiento e infraestructura: Seguridad como servicio, GitLab autogestionado o GitLab Dedicated, en lugar de obligarte a adoptar un entorno nuevo.
Seguridad y gobernanza a escala para personas y agentes.Migrar desde GitHub
Desarrolla más rápido, empieza ahora
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Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.