Las mismas mejoras de concurrencia, sin abandonar el proyecto, las políticas ni el registro de auditoría que ya usa tu equipo.

Resuelve la concurrencia, pero solo a costa de trasladar el tráfico Git del equipo fuera de la plataforma donde ya revisa, prueba y gobierna el código: más velocidad a cambio de administrar un segundo sistema.

Cada acción de los agentes tiene la misma atribución y revisión que cualquier otro cambio, por lo que todo lo que se entrega mantiene el mismo nivel de responsabilidad.

Es difícil saber qué agente hizo un cambio o con qué aprobación antes de la fusión.

Implementación

GitHub mantiene el control Un solo entorno, en las condiciones del proveedor: normalmente, solo en su nube.