Gestión del código fuente para equipos y sus agentes

Escala con la carga de agentes. Lleva el trabajo a producción en GitLab.

Solicitar acceso anticipado
Play video
Watch Demostración de la gestión del código fuente de última generación de GitLab Transcend
Solicitar acceso anticipado a la gestión del código fuente de última generaciónSolicitar acceso anticipadoSolicitar acceso anticipado

Mantén Git estable aunque los agentes lo saturen

Mantén Git estable aunque los agentes lo saturen

Las personas clonan una vez y trabajan durante horas. Un agente clona el repositorio para cada tarea, sesión o consulta, y vuelve a clonarlo cuando falla una ejecución. Con la gestión del código fuente (SCM) de última generación, tus agentes de codificación leen solo lo que necesitan y mantienen el rendimiento incluso cuando se ejecutan miles a la vez.

Solicitar acceso anticipado
Vista del producto que compara una clonación completa del repositorio con la lectura en el servidor de rutas de archivos seleccionadas

Evita el costo de las clonaciones

Los agentes leen en el servidor solo las rutas que necesitan, en lugar de descargar todo el repositorio en cada reintento.

Mantén el rendimiento bajo cargas concurrentes

La gestión del código fuente de última generación escala para admitir miles de sesiones de agentes.

Resultados internos preliminares

Hasta 2 veces menos tokens, un tiempo total 50 veces menor y 1.000 veces menos tráfico de red.

Lleva el trabajo de los agentes a producción

Lleva el trabajo de los agentes a producción

Reconstruir el back-end de Git es solo la mitad del problema. GitLab reincorpora los experimentos que dan resultado al ciclo de vida ya diseñado para entregar software confiable.

Más información sobre lo que estamos desarrollando
Cambio de un agente que avanza hacia producción mediante aprobaciones de solicitudes de fusión, comprobaciones de pipelines y una rama de producción protegida con registro de auditoría

Descubre qué hizo cada agente

Las acciones de los agentes usan los mismos controles de autorización y supervisión humana que ya rigen a las personas.

Mantén el trabajo aislado hasta que esté listo

Cada sesión tiene su propio espacio. Los intentos fallidos se pueden descartar. Las ramas predeterminadas se mantienen limpias.

Luego, se entrega con GitLab

Un cambio exitoso se convierte en una solicitud de fusión, un pipeline y un registro de auditoría en GitLab.

Colabora y acelera en un solo lugar

Colabora y acelera en un solo lugar

Entrega valor más rápido con una gestión del código fuente segura y escalable, donde numerosos equipos de software y sus agentes de IA ya trabajan en proyectos con sus propios ciclos de lanzamiento.

Explorar la gestión del código fuente
Resumen de las funcionalidades de los proyectos de GitLab, incluidos el repositorio, las solicitudes de fusión, los controles de seguridad y las integraciones con agentes de codificación

Un solo GitLab para todos

Los agentes clonan, crean ramas y fusionan cambios en los mismos proyectos en los que ya trabaja el equipo.

Gobernanza en la solicitud de fusión

Haz seguimiento, revisa y aprueba los cambios de los agentes con los controles de acceso y el registro de auditoría que ya tiene cada proyecto.

Ejecútalo donde lo necesites

Se ejecuta como Seguridad como servicio, en una nube privada o en entornos con espacio de aire, según cómo opere tu organización.

SCM a escala de agentes: comparación de GitLab

No todas las soluciones de gestión del código fuente están preparadas para lo que viene.

Otros hosts de Git

GitLab

Modelo de concurrencia
Host de Git independiente

Resuelve la concurrencia, pero solo a costa de trasladar el tráfico Git del equipo fuera de la plataforma donde ya revisa, prueba y gobierna el código: más velocidad a cambio de administrar un segundo sistema.

Plataforma de GitLab

Las mismas mejoras de concurrencia, sin abandonar el proyecto, las políticas ni el registro de auditoría que ya usa tu equipo.

Gobernanza y trazabilidad
Otro entorno para Git

Es difícil saber qué agente hizo un cambio o con qué aprobación antes de la fusión.

Las mismas autorizaciones de proyecto de GitLab

Cada acción de los agentes tiene la misma atribución y revisión que cualquier otro cambio, por lo que todo lo que se entrega mantiene el mismo nivel de responsabilidad.

Implementación
GitHub mantiene el control

Un solo entorno, en las condiciones del proveedor: normalmente, solo en su nube.

GitLab ofrece flexibilidad

Se ejecuta en el entorno que ya exigen tus requisitos de cumplimiento e infraestructura: Seguridad como servicio, GitLab autogestionado o GitLab Dedicated, en lugar de obligarte a adoptar un entorno nuevo.

Seguridad y gobernanza a escala para personas y agentes.

Migrar desde GitHub

Desarrolla más rápido, empieza ahora

Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.

Probar gratis Habla con ventas