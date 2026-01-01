チームがすでに運用しているプロジェクト、ポリシー、監査証跡をそのまま活用しながら、同等の同時並行処理向上を実現できます。

並行処理の課題を解決できます。ただし、そのためには、チームのGitトラフィックを、普段コードのレビュー、テスト、ガバナンスに使用しているプラットフォームから切り離す必要があります。つまり、高速化と引き換えに、管理するシステムが1つ増えます。

ガバナンスと来歴

2つ目のGitホーム マージ前に、どのエージェントが変更を行い、どのような承認を受けたのかを特定するのは困難です。