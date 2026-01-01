チームとエージェントのためのソースコード管理
エージェントの負荷に応じてスケール。GitLabで本番環境へ移行しましょう。
エージェントのアクセスが集中しても、Gitを安定稼働
エージェントのアクセスが集中しても、Gitを安定稼働
エージェントのアクセスが集中しても、Gitを安定稼働
エージェントのアクセスが集中しても、Gitを安定稼働
人間はリポジトリを一度クローンすれば、何時間も作業を続けられます。エージェントはタスクごと、セッションごと、質問ごとにクローンを作成し、実行が失敗すると同じクローン処理を再試行します。次世代のソースコード管理（SCM）では、コーディングエージェントは必要なものだけを読み込み、数千のエージェントが同時に実行されてもスループットを維持します。
クローンのオーバーヘッドを排除
エージェントは、再試行のたびにリポジトリ全体を取得するのではなく、サーバー上の重要なパスを読み取ります。
同時実行の負荷にも耐える
次世代のソースコード管理は、数千のエージェントセッションをサポートするように拡張可能です。
社内での初期検証結果
トークン数が最大2分の1、実行時間が最大50倍高速、ネットワークトラフィックが最大1,000分の1。
エージェントの作業を本番環境へ
エージェントの作業を本番環境へ
エージェントの作業を本番環境へ
エージェントの作業を本番環境へ
Gitバックエンドの再構築は、取り組むべき課題の半分にすぎません。GitLabは、成功した実験結果を、信頼できるソフトウェアをリリースするためにすでに確立されているライフサイクルへ組み込みます。
どのエージェントが何をしたかを認識
エージェントのアクションには、人間にすでに適用されているものと同じ認可と、人間による介入を組み込んだ制御が適用されます。
準備が整うまで隔離
各セッションには専用のスペースが用意されています。失敗した作業は破棄できます。デフォルトブランチをクリーンな状態に保てます。
その後、GitLab上でリリース
変更が成功すると、GitLab上でマージリクエスト、パイプライン、および監査証跡が作成されます。
一箇所でコラボレーションと加速を実現
一箇所でコラボレーションと加速を実現
一箇所でコラボレーションと加速を実現
一箇所でコラボレーションと加速を実現
多くのソフトウェアチームとそのAIエージェントが既に利用している、安全で拡張性の高いソースコード管理ツールを活用することで、独自のリリースサイクルを持つプロジェクト間で、価値を迅速に提供できます。
すべてを1つのGitLabで
エージェントは、チームがすでに作業しているプロジェクト上で、クローン、ブランチ作成、マージを行います。
マージリクエストに関するガバナンス
各プロジェクトに既に備わっているアクセス制御と監査証跡を使用して、エージェントの変更を追跡、確認、承認します。
必要な場所で実行
SaaS、プライベートクラウド、またはエアギャップ環境で動作し、お客様の運用方法に合わせて柔軟に対応します。
エージェント規模のSCMでGitLabはどう違うのか
エージェント規模のSCMでGitLabはどう違うのか
すべてのソースコード管理が、これからを見据えて設計されているわけではありません。
代替のGitホスト
GitLab
|並行処理モデル
スタンドアロンのGitホスト
並行処理の課題を解決できます。ただし、そのためには、チームのGitトラフィックを、普段コードのレビュー、テスト、ガバナンスに使用しているプラットフォームから切り離す必要があります。つまり、高速化と引き換えに、管理するシステムが1つ増えます。
GitLabプラットフォーム
チームがすでに運用しているプロジェクト、ポリシー、監査証跡をそのまま活用しながら、同等の同時並行処理向上を実現できます。
|ガバナンスと来歴
2つ目のGitホーム
マージ前に、どのエージェントが変更を行い、どのような承認を受けたのかを特定するのは困難です。
同じGitLabプロジェクトの認可
エージェントによるすべてのアクションにも、他の変更と同じように実行者の記録とレビューが適用されるため、リリースされるものにも同じ説明責任が伴います。
|デプロイ
GitHubが引き続き管理
GitHubの条件に従う単一の環境。通常はGitHubのクラウドに限られます。
GitLabなら柔軟に対応
コンプライアンス要件とインフラ要件ですでに指定されている環境で動作します。SaaS、Self-Managed、Dedicatedのいずれかを選択でき、新たな環境を強制されることはありません。
人とエージェントの大規模利用に対応するセキュリティとガバナンス。GitHubから移行する
今すぐ開発をスピードアップ
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DevSecOpsに特化したインテリジェントオーケストレーションプラットフォームで実現できることをご確認ください。