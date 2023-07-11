GitLabへの移行を検討し始めたとき、最初に浮かぶ疑問はたいてい同じです。 移行はどれくらい大変なのか 。多くの DevSecOpsチームにとって、「大がかりな作業になりそうだ」という不安こそが、AIネイティブな単一の DevSecOpsプラットフォームへ踏み出す最大の障壁になっています。

しかし、GitLabへの移行はかつてないほど簡単になりました。組み込みのインポーターが、プロジェクトデータの大半をバックグラウンドで自動的に移行してくれます。さらに、これまで人手を要してきたCI/CDパイプラインの書き換えも、いまやその多くを GitLab Duoが担当。AIネイティブアシスタントであるDuoが、GitHub ActionsのワークフローをGitLab CI/CDへ変換します。

本記事では、移行の全体像を最初から最後まで解説します。

GitHubからGitLabへ移行されるデータ： 自動 、 条件付き 、 手動 の区分

、 、 の区分 GitLab 18.xで実際に必要な前提要件（思っているより少なめ）

インポートの3つの方法：UI（OAuth）、パーソナルアクセストークン、一括移行向けのREST API

GitHub ActionsをGitLab CI/CDへ変換する方法：従来のやり方 と GitLab Duoを使った近道

GitLabがインポートに対応しているその他のプラットフォーム

さっそく始めましょう。

GitHubからGitLabへ移行されるデータ

GitLabの 組み込みGitHubインポーターは、 プロジェクト作成画面から直接利用できます。処理はバックグラウンドジョブとして実行されるため、インポートを開始したらあとは待つだけ。 プロジェクトデータの大半は自動で移ります。一部の項目はオプションの切り替えになっていたり、 事前に知っておきたい注意点があったりします。

移行対象と方式を、次の表にまとめました。

データ 状態 Gitリポジトリ、ブランチ、タグ、コミット履歴 ✅ 自動。オープンなプルリクエストのフォークブランチも含みます。 イシュー ✅ 自動 プルリクエスト（マージリクエストに変換） ✅ 自動。レビュー、レビューコメント、提案、アサインされたレビュアー、「マージした人」の情報も含みます。 イシューとプルリクエストのコメント ✅ 自動 ラベルとマイルストーン ✅ 自動 リリースノートの内容 ✅ 自動 Wikiページ ✅ 自動 ブランチ保護ルール ✅ 自動 イシューとプルリクエストのイベント ✅ 自動 コラボレーター（メンバー） ⚠️ 条件付き。オプションの切り替え（デフォルトでオン）。 read:org スコープが必要で、GitHubのロールはGitLabのロールにマッピングされます（下記参照）。GitHub Enterprise Cloudのカスタムロールは非対応のため、手動で追加します。 Markdownの添付ファイル（説明、コメント、リリース内） ⚠️ 条件付き。オプションの切り替え。プライベートリポジトリでは、2023年5月より前の添付ファイルはインポートできません（GitHub側の制限）。GitHub Enterprise Serverでは画像と動画のみが対象です。 大量のコメント（約30,000件以上） ⚠️ 条件付き。GitHubのイシューごとのAPI制限を回避するため、代替コメントインポートを有効にします。2017年より前のコメントは別スレッドとしてインポートされる場合があります。 Git LFSオブジェクト ⚠️ 条件付き。インポート実行 前 に、 移行先プロジェクトでLFSを有効にする必要があります。有効になっていないと、オブジェクトは通知なくスキップされます。 GitHub Actionsのワークフロー 🛠️ 手動（AI支援あり）。 .gitlab-ci.yml に変換します。大部分はGitLab Duoに任せられます。 シークレット → CI/CD変数 🛠️ 手動。パイプラインを実行する前に、シークレットを CI/CD変数として再作成します（マスク／保護の指定を忘れずに）。 必須ステータスチェック 🛠️ 手動。 外部ステータスチェックとして再作成します。 GitHubのOrganization／グループ構成 ❌ 移行対象外。同等の構造になるよう、GitLab側で グループとサブグループを作成します。

ロールのマッピング

GitHubとGitLabでは命名規則が異なるため、移行時にマッピングが行われます。コラボレーターをインポートすると、GitHubのロールは次のようにGitLabのロールへ対応づけられます。

GitHubのロール GitLabのロール Read ゲスト Triage レポーター Write デベロッパー Maintain メンテナー Admin オーナー

前提要件

前提要件は、年々 シンプル になっています。特に大きな変化は、GitHubのすべての作成者がGitLab上で一致する公開メールアドレスを持つ必要がなくなったこと。現在は ユーザーコントリビューションマッピング（GitLab 17.8以降）により、GitLabが帰属情報を自動的に処理します。詳しくは後述。

GitHub.comまたは GitHub Enterprise Serverから、 GitLab.comあるいは GitLab Self-Managedインスタンスへインポートするには、次のものが必要です。

インポート元となる GitHubプロジェクトへのアクセス権

移行先GitLabグループでの メンテナーまたはオーナーロール

GitHubインポートソースが有効になっていること 。GitLab.comではデフォルトで有効です。GitLab Self-Managedの場合は、管理者が インポートソースの設定から有効にします。

。GitLab.comではデフォルトで有効です。GitLab Self-Managedの場合は、管理者が インポートソースの設定から有効にします。 GitHubのOrganizationが サードパーティアプリケーションのアクセスを制限していないこと（制限している場合は、認可時にアクセスを許可します）

状況によっては、次の条件も加わります。

Git LFSオブジェクトを移行する場合 ：インポート 前 に、移行先プロジェクトでLFSを有効にします。

：インポート 前 に、移行先プロジェクトでLFSを有効にします。 コラボレーターを移行する場合：トークンに read:org スコープが必要です。あわせて、GitHubプロジェクトでWriteまたはMaintain以上の権限が求められます。

メールアドレスの一致はもう不要

以前は、GitHubユーザーの公開メールアドレスとGitLabのメールアドレスが一致している場合にのみ、コントリビューション履歴がきれいに引き継がれました。現在は、一致するGitLabアカウントを持たない作成者、担当者、レビュアーについて、GitLabが プレースホルダーユーザーを作成し、そのコントリビューションを保持します。

インポート後は、グループのオーナーまたはメンテナーが 「メンバー」→「プレースホルダー」 へ進み、各プレースホルダーを実際のGitLabユーザーへ再割り当てします。あとは対象ユーザーが承認するだけ。つまり、まず移行を済ませ、帰属情報の整理は後から進められます。

インポートの実行

インポートの方法は3つあります。移行元と規模に合わせて選んでください。

多くのチームにとって、これが最短ルートです。

オプションの切り替え

切り替え デフォルト 使うタイミング コラボレーターをインポート オン プロジェクトメンバーをロールマッピング付きで移行したいとき Markdown添付ファイルをインポート オフ 説明、コメント、リリースに埋め込まれた画像やファイルも移したいとき 代替コメントインポートを使用 オフ コメントが約30,000件以上あり、GitHubのAPI制限に達しているとき

OAuthが設定されていない環境では、トークンによる認証を使います。

github.com/settings/tokens/new で、 repo スコープを付与した クラシックパーソナルアクセストークンを作成します（コラボレーターやLFSを移行する場合は read:org も追加）。なお、Fine-grainedトークンには対応していません。 GitLabでグループを開き、 「プロジェクトを作成」→「プロジェクトをインポート」→「GitHub」 を選択します。 トークンを貼り付けて 「Authenticate」 を選び、あとはOAuthの場合と同じ手順でリポジトリの選択と設定を進めます。

多数のリポジトリをまとめて移行したい場合、移行作業をスクリプト化したい場合、あるいは自分が所有していないパブリックリポジトリをインポートしたい場合は、 インポートAPIを使います。

Copy curl --request POST \ --url "https://gitlab.com/api/v4/import/github" \ --header "PRIVATE-TOKEN: $GITLAB_TOKEN " \ --header "Content-Type: application/json" \ --data '{ "personal_access_token": "<github_classic_pat>", "repo_id": 12345678, "target_namespace": "my-group", "new_name": "imported-project", "optional_stages": { "single_endpoint_notes_import": true, "attachments_import": true, "collaborators_import": true } }'

進捗の確認はこちらです。

Copy curl --header "PRIVATE-TOKEN: $GITLAB_TOKEN " \ "https://gitlab.com/api/v4/projects/<project_id>/import"

repo スコープを持つGitHubのクラシックPATと、 api スコープを持つGitLabのPATが必要になります。

インポート結果の確認

インポートが完了したら、簡単な健全性チェックを行います。

新しいプロジェクトを開き、ステータスバナーが scheduled → started → finished と進むことを確認します。 partially completedと表示された場合は、どのエンティティが失敗したのかを掘り下げます。 ブランチ、タグ、コミットSHA、イシュー、マージリクエスト、ラベル、マイルストーンの件数を、移行元と突き合わせます。 インポートされた項目に 「Imported」 バッジが付いているかを確認します。

再インポートは新しいコピーの作成になります（既存プロジェクトへのインポートは不可）。気になる点があれば、削除してやり直すのが確実です。

移行は、ある日を境に一斉に切り替える必要はありません。多くのチームは段階的に進めています。GitHubを動かしたままGitLabを立ち上げ、 パイプラインを検証し、チーム単位でメンバーを移していく進め方。GitLabは移行期間中もGitHubと共存できるよう設計されているため、 一夜でスイッチを切り替えるのではなく、少しずつ導入していけます。

移行中に2つのプラットフォームを並行させる、主な方法は次のとおりです。

プルミラーリングでリポジトリを同期する。 GitLabはGitHubリポジトリを プルミラーし、新しいブランチやコミットをスケジュールに沿って自動で取り込みます。 デベロッパーはGitHubへプッシュを続けながら、GitLab側は常に最新の状態。読み取り専用の実データを使ってCI/CDやワークフローを検証できるため、 誰の日常業務も変えずに済みます。切り替えの準備が整ったら、 プッシュミラーリングに変更すれば、GitLabでの変更が GitHubへ戻り、まだGitHubで作業しているチームにも反映されます。

GitLabはGitHubリポジトリを プルミラーし、新しいブランチやコミットをスケジュールに沿って自動で取り込みます。 デベロッパーはGitHubへプッシュを続けながら、GitLab側は常に最新の状態。読み取り専用の実データを使ってCI/CDやワークフローを検証できるため、 誰の日常業務も変えずに済みます。切り替えの準備が整ったら、 プッシュミラーリングに変更すれば、GitLabでの変更が GitHubへ戻り、まだGitHubで作業しているチームにも反映されます。 外部リポジトリ向けCI/CDでGitHubリポジトリのパイプラインを実行する。 コードを移す前にGitLab CI/CDを評価したい場合の選択肢が、 外部リポジトリ向けCI/CD。 GitHubリポジトリをGitLabに接続し、プッシュとプルリクエストのたびにパイプラインを実行して、結果をGitHubへ返す仕組みです。 信頼できる情報源をGitHubに置いたまま、 .gitlab-ci.yml への変換を実際のコミットで検証できます。

コードを移す前にGitLab CI/CDを評価したい場合の選択肢が、 外部リポジトリ向けCI/CD。 GitHubリポジトリをGitLabに接続し、プッシュとプルリクエストのたびにパイプラインを実行して、結果をGitHubへ返す仕組みです。 信頼できる情報源をGitHubに置いたまま、 への変換を実際のコミットで検証できます。 CI/CDのステータスをGitHubへ返す。 GitHubインテグレーションを使うと、 GitLabがパイプラインとコミットのステータスをGitHubへ送信します。まだ移行していないデベロッパーも、使い慣れた画面でグリーンのチェックマークや ビルド結果を確認できます。

GitHubインテグレーションを使うと、 GitLabがパイプラインとコミットのステータスをGitHubへ送信します。まだ移行していないデベロッパーも、使い慣れた画面でグリーンのチェックマークや ビルド結果を確認できます。 チーム単位、リポジトリ単位で移行する。 インポーターはプロジェクト単位で動くため、まず1つのチームのリポジトリを移し、 定着を見届けてから次のグループへ進む、という順序が取れます。未移行のグループやサブグループは、その間GitHubを参照したままで問題ありません。

GitHub ActionsをGitLab CI/CDへ移行する

CI/CDは、移行の中で自動化されない数少ない領域です。とはいえ、パイプラインを見直す絶好の機会。 中心となる概念の多くは、2つのプラットフォーム間できれいに対応しています。

GitHub Actions GitLab CI/CD .github/workflows/*.yml .gitlab-ci.yml ワークフロー パイプライン ジョブ ジョブ ジョブ内のステップ script: 内の1行 イベントトリガー（ on: ） rules: ／ workflow: runs-on: ／ container: image: とRunnerの tags: Actions Marketplace CI/CDコンポーネント シークレット CI/CD変数 strategy.matrix parallel.matrix actions/checkout 組み込み（GitLabが自動でクローン） actions/cache cache: キーワード actions/upload-artifact artifacts: キーワード

押さえておきたい大きな違いが1つあります。GitLabでは ステージが順番に実行され、同一ステージ内のジョブは並列で実行されます。さらに needs: を使えば、明示的な有向非巡回グラフ（DAG）を組み立てられます。

近道：ワークフローの変換はGitLab Duoに任せる

GitLab Duo Agent Platformには、GitHub Actionsのワークフローを .gitlab-ci.yml へ書き換える GitLab CI/CD変換フローが用意されています。ゼロから書き直すのではなく、できあがったドラフトをレビューするところから始められます。

GitLab Duoが役立つのは、変換だけではありません。移行の全工程が対象です。

計画 ：ワークフローファイルをもとに、リポジトリごとの移行計画と複雑度の評価を生成

：ワークフローファイルをもとに、リポジトリごとの移行計画と複雑度の評価を生成 変換 ：GitLab CI/CD変換フローが、マトリクスビルド、ジョブの依存関係、アーティファクト、条件付きルールを保ったまま、ActionsのワークフローをGitLab CI/CDへ書き換え

：GitLab CI/CD変換フローが、マトリクスビルド、ジョブの依存関係、アーティファクト、条件付きルールを保ったまま、ActionsのワークフローをGitLab CI/CDへ書き換え ドキュメント ：README、バッジ、リンクを更新（例：「Pull Request」→「Merge Request」）

：README、バッジ、リンクを更新（例：「Pull Request」→「Merge Request」） 検証 ：インポートされた件数を突き合わせ、欠けているものを洗い出し

：インポートされた件数を突き合わせ、欠けているものを洗い出し デバッグ ： Fix CI/CD pipelineフロー が失敗したジョブを分析し、原因を特定して修正案を提示

： が失敗したジョブを分析し、原因を特定して修正案を提示 クリーンアップ：キャッシュ、 needs: によるDAG、CI/CDコンポーネントなど、GitLabらしい最適化を提案

GitLab Duo Agentic Chatは、イシュー、マージリクエスト、パイプラインからコンテキストを取り込み、プラットフォーム内で質問に答えます。Web IDEで .gitlab-ci.yml を編集する際は、 Duoコード提案も心強い味方に。

GitLab Duoを利用できない環境でも、構造化したプロンプトをフロンティアモデルに与えれば、同じ変換が十分に機能します。安定した結果が得られるプロンプトの例がこちらです。

このGitHub ActionsワークフローをGitLab CI/CDに変換してください。マトリクスビルド、ジョブの依存関係、アーティファクト、条件付きルールは保持すること。出力は有効な .gitlab-ci.yml とします。

移行でAIアシスタントを使うときは、いくつかのガードレールを設けておきます。シークレット、トークン、社内ホスト名は絶対に貼り付けない。生成されたYAMLは必ずGitLabの CI Lintツールで検証する。そして出力は最終的なコミットではなく、レビュー前提のドラフトとして扱う。この3点です。

GitLab Duoにドラフトを作らせるにせよ、自分の手で書くにせよ、対応関係を目で見ておくと理解が早まります。まずは典型的なGitHub Actionsのビルド＆テストワークフローです。

Copy name : CI on : [ push , pull_request ] jobs : build : runs-on : ubuntu-latest steps : - uses : actions/checkout@v4 - uses : actions/setup-node@v4 with : { node-version : '18' } - run : npm install - run : npm test - run : npm run build

続いて、同じ内容をGitLab CI/CDで書いたものです。checkoutが消え（GitLabが自動でクローンします）、 runs-on は image になり、各ステップは script: 内の1行に変わります。

Copy stages : [ test , build ] # GitLabが管理するSASTは、たった1行で追加できる # 移行のタイミングで導入すると効果的 include : - template : Jobs/SAST.gitlab-ci.yml test : stage : test image : node:18 script : - npm install - npm test build : stage : build image : node:18 script : - npm install - npm run build artifacts : paths : [ dist/ ]

マトリクスビルドの対応も同じくらい素直です。 strategy.matrix が parallel.matrix になります。

Copy test : image : node:${NODE_VERSION} parallel : matrix : - NODE_VERSION : [ '16' , '18' , '20' ] script : - npm install - npm test

条件付きデプロイは rules: へ対応します。

Copy deploy : stage : deploy script : ./deploy.sh rules : - if : $CI_COMMIT_BRANCH == "main"

.gitlab-ci.yml をコミットすれば、GitLabはすぐにパイプラインを実行します。 詳しくは GitLab CI/CDのドキュメントをご覧ください。

GitLabがインポートに対応しているその他のプラットフォーム

移行元はGitHubだけではありません。GitLabのインポーターは、次のプラットフォームからのワンクリック移行に対応しています。

次の移行元については、ドキュメントを用意しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。新しいプラットフォームを採用するうえで、移行は必ずしも恐れるべき工程ではありません。 データの移行はGitLabが自動で行い、CI/CDの変換はGitLab Duoが引き受けます。開発チームは、本来のリリース作業に集中できるはずです。 詳しくは以下のリンクをご覧ください。