GitLabへの移行を検討し始めたとき、最初に浮かぶ疑問はたいてい同じです。移行はどれくらい大変なのか。多くのDevSecOpsチームにとって、「大がかりな作業になりそうだ」という不安こそが、AIネイティブな単一のDevSecOpsプラットフォームへ踏み出す最大の障壁になっています。
しかし、GitLabへの移行はかつてないほど簡単になりました。組み込みのインポーターが、プロジェクトデータの大半をバックグラウンドで自動的に移行してくれます。さらに、これまで人手を要してきたCI/CDパイプラインの書き換えも、いまやその多くをGitLab Duoが担当。AIネイティブアシスタントであるDuoが、GitHub ActionsのワークフローをGitLab CI/CDへ変換します。
本記事では、移行の全体像を最初から最後まで解説します。
- GitHubからGitLabへ移行されるデータ：自動、条件付き、手動の区分
- GitLab 18.xで実際に必要な前提要件（思っているより少なめ）
- インポートの3つの方法：UI（OAuth）、パーソナルアクセストークン、一括移行向けのREST API
- GitHub ActionsをGitLab CI/CDへ変換する方法：従来のやり方とGitLab Duoを使った近道
- GitLabがインポートに対応しているその他のプラットフォーム
さっそく始めましょう。
GitHubからGitLabへ移行されるデータ
GitLabの組み込みGitHubインポーターは、 プロジェクト作成画面から直接利用できます。処理はバックグラウンドジョブとして実行されるため、インポートを開始したらあとは待つだけ。 プロジェクトデータの大半は自動で移ります。一部の項目はオプションの切り替えになっていたり、 事前に知っておきたい注意点があったりします。
移行対象と方式を、次の表にまとめました。
|データ
|状態
|Gitリポジトリ、ブランチ、タグ、コミット履歴
|✅ 自動。オープンなプルリクエストのフォークブランチも含みます。
|イシュー
|✅ 自動
|プルリクエスト（マージリクエストに変換）
|✅ 自動。レビュー、レビューコメント、提案、アサインされたレビュアー、「マージした人」の情報も含みます。
|イシューとプルリクエストのコメント
|✅ 自動
|ラベルとマイルストーン
|✅ 自動
|リリースノートの内容
|✅ 自動
|Wikiページ
|✅ 自動
|ブランチ保護ルール
|✅ 自動
|イシューとプルリクエストのイベント
|✅ 自動
|コラボレーター（メンバー）
|⚠️ 条件付き。オプションの切り替え（デフォルトでオン）。
read:orgスコープが必要で、GitHubのロールはGitLabのロールにマッピングされます（下記参照）。GitHub Enterprise Cloudのカスタムロールは非対応のため、手動で追加します。
|Markdownの添付ファイル（説明、コメント、リリース内）
|⚠️ 条件付き。オプションの切り替え。プライベートリポジトリでは、2023年5月より前の添付ファイルはインポートできません（GitHub側の制限）。GitHub Enterprise Serverでは画像と動画のみが対象です。
|大量のコメント（約30,000件以上）
|⚠️ 条件付き。GitHubのイシューごとのAPI制限を回避するため、代替コメントインポートを有効にします。2017年より前のコメントは別スレッドとしてインポートされる場合があります。
|Git LFSオブジェクト
|⚠️ 条件付き。インポート実行前に、移行先プロジェクトでLFSを有効にする必要があります。有効になっていないと、オブジェクトは通知なくスキップされます。
|GitHub Actionsのワークフロー
|🛠️ 手動（AI支援あり）。
.gitlab-ci.ymlに変換します。大部分はGitLab Duoに任せられます。
|シークレット → CI/CD変数
|🛠️ 手動。パイプラインを実行する前に、シークレットをCI/CD変数として再作成します（マスク／保護の指定を忘れずに）。
|必須ステータスチェック
|🛠️ 手動。外部ステータスチェックとして再作成します。
|GitHubのOrganization／グループ構成
|❌ 移行対象外。同等の構造になるよう、GitLab側でグループとサブグループを作成します。
ロールのマッピング
GitHubとGitLabでは命名規則が異なるため、移行時にマッピングが行われます。コラボレーターをインポートすると、GitHubのロールは次のようにGitLabのロールへ対応づけられます。
|GitHubのロール
|GitLabのロール
|Read
|ゲスト
|Triage
|レポーター
|Write
|デベロッパー
|Maintain
|メンテナー
|Admin
|オーナー
前提要件
前提要件は、年々シンプルになっています。特に大きな変化は、GitHubのすべての作成者がGitLab上で一致する公開メールアドレスを持つ必要がなくなったこと。現在はユーザーコントリビューションマッピング（GitLab 17.8以降）により、GitLabが帰属情報を自動的に処理します。詳しくは後述。
GitHub.comまたはGitHub Enterprise Serverから、GitLab.comあるいはGitLab Self-Managedインスタンスへインポートするには、次のものが必要です。
- インポート元となるGitHubプロジェクトへのアクセス権
- 移行先GitLabグループでのメンテナーまたはオーナーロール
- GitHubインポートソースが有効になっていること。GitLab.comではデフォルトで有効です。GitLab Self-Managedの場合は、管理者がインポートソースの設定から有効にします。
- GitHubのOrganizationがサードパーティアプリケーションのアクセスを制限していないこと（制限している場合は、認可時にアクセスを許可します）
状況によっては、次の条件も加わります。
- Git LFSオブジェクトを移行する場合：インポート前に、移行先プロジェクトでLFSを有効にします。
- コラボレーターを移行する場合：トークンに
read:orgスコープが必要です。あわせて、GitHubプロジェクトでWriteまたはMaintain以上の権限が求められます。
メールアドレスの一致はもう不要
以前は、GitHubユーザーの公開メールアドレスとGitLabのメールアドレスが一致している場合にのみ、コントリビューション履歴がきれいに引き継がれました。現在は、一致するGitLabアカウントを持たない作成者、担当者、レビュアーについて、GitLabがプレースホルダーユーザーを作成し、そのコントリビューションを保持します。
インポート後は、グループのオーナーまたはメンテナーが 「メンバー」→「プレースホルダー」 へ進み、各プレースホルダーを実際のGitLabユーザーへ再割り当てします。あとは対象ユーザーが承認するだけ。つまり、まず移行を済ませ、帰属情報の整理は後から進められます。
インポートの実行
インポートの方法は3つあります。移行元と規模に合わせて選んでください。
方法1：GitHub OAuthを使ったUI操作（GitLab.comにおすすめ）
多くのチームにとって、これが最短ルートです。
- グループを開き、「プロジェクトを作成」→「プロジェクトをインポート」→「GitHub」 を選択します（gitlab.com/projects/new#import_projectから直接開いても同じです）。
- 「Authenticate with GitHub」 ボタンを押し、OAuthアプリケーションを承認します。
- Organizationのリポジトリを扱う場合は、Organization名の横にある 「Grant」 をクリックしてアクセスを認可します。
- 「Owner／Collaborated／Organization」 タブでリポジトリを絞り込み、インポート対象を選択します。ここで名前の変更や、移行先GitLabネームスペースの指定も行えます。
- オプションの切り替え（下表を参照）を設定し、「Import」 をクリックします。処理はバックグラウンドジョブとして走るため、画面を離れて後から確認しても問題ありません。
オプションの切り替え
|切り替え
|デフォルト
|使うタイミング
|コラボレーターをインポート
|オン
|プロジェクトメンバーをロールマッピング付きで移行したいとき
|Markdown添付ファイルをインポート
|オフ
|説明、コメント、リリースに埋め込まれた画像やファイルも移したいとき
|代替コメントインポートを使用
|オフ
|コメントが約30,000件以上あり、GitHubのAPI制限に達しているとき
方法2：パーソナルアクセストークン（OAuth未設定の場合）
OAuthが設定されていない環境では、トークンによる認証を使います。
github.com/settings/tokens/newで、
repoスコープを付与したクラシックパーソナルアクセストークンを作成します（コラボレーターやLFSを移行する場合は
read:orgも追加）。なお、Fine-grainedトークンには対応していません。
- GitLabでグループを開き、 「プロジェクトを作成」→「プロジェクトをインポート」→「GitHub」 を選択します。
- トークンを貼り付けて 「Authenticate」 を選び、あとはOAuthの場合と同じ手順でリポジトリの選択と設定を進めます。
方法3：REST API（一括インポートとスクリプト化）
多数のリポジトリをまとめて移行したい場合、移行作業をスクリプト化したい場合、あるいは自分が所有していないパブリックリポジトリをインポートしたい場合は、インポートAPIを使います。
curl --request POST \
--url "https://gitlab.com/api/v4/import/github" \
--header "PRIVATE-TOKEN: $GITLAB_TOKEN" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{
"personal_access_token": "<github_classic_pat>",
"repo_id": 12345678,
"target_namespace": "my-group",
"new_name": "imported-project",
"optional_stages": {
"single_endpoint_notes_import": true,
"attachments_import": true,
"collaborators_import": true
}
}'
進捗の確認はこちらです。
curl --header "PRIVATE-TOKEN: $GITLAB_TOKEN" \
"https://gitlab.com/api/v4/projects/<project_id>/import"
repoスコープを持つGitHubのクラシックPATと、
apiスコープを持つGitLabのPATが必要になります。
インポート結果の確認
インポートが完了したら、簡単な健全性チェックを行います。
- 新しいプロジェクトを開き、ステータスバナーがscheduled → started → finishedと進むことを確認します。 partially completedと表示された場合は、どのエンティティが失敗したのかを掘り下げます。
- ブランチ、タグ、コミットSHA、イシュー、マージリクエスト、ラベル、マイルストーンの件数を、移行元と突き合わせます。
- インポートされた項目に 「Imported」 バッジが付いているかを確認します。
再インポートは新しいコピーの作成になります（既存プロジェクトへのインポートは不可）。気になる点があれば、削除してやり直すのが確実です。
段階的な移行：GitHubとGitLabを並行運用する
移行は、ある日を境に一斉に切り替える必要はありません。多くのチームは段階的に進めています。GitHubを動かしたままGitLabを立ち上げ、 パイプラインを検証し、チーム単位でメンバーを移していく進め方。GitLabは移行期間中もGitHubと共存できるよう設計されているため、 一夜でスイッチを切り替えるのではなく、少しずつ導入していけます。
移行中に2つのプラットフォームを並行させる、主な方法は次のとおりです。
- プルミラーリングでリポジトリを同期する。 GitLabはGitHubリポジトリを プルミラーし、新しいブランチやコミットをスケジュールに沿って自動で取り込みます。 デベロッパーはGitHubへプッシュを続けながら、GitLab側は常に最新の状態。読み取り専用の実データを使ってCI/CDやワークフローを検証できるため、 誰の日常業務も変えずに済みます。切り替えの準備が整ったら、 プッシュミラーリングに変更すれば、GitLabでの変更が GitHubへ戻り、まだGitHubで作業しているチームにも反映されます。
- 外部リポジトリ向けCI/CDでGitHubリポジトリのパイプラインを実行する。 コードを移す前にGitLab CI/CDを評価したい場合の選択肢が、
外部リポジトリ向けCI/CD。
GitHubリポジトリをGitLabに接続し、プッシュとプルリクエストのたびにパイプラインを実行して、結果をGitHubへ返す仕組みです。
信頼できる情報源をGitHubに置いたまま、
.gitlab-ci.ymlへの変換を実際のコミットで検証できます。
- CI/CDのステータスをGitHubへ返す。 GitHubインテグレーションを使うと、 GitLabがパイプラインとコミットのステータスをGitHubへ送信します。まだ移行していないデベロッパーも、使い慣れた画面でグリーンのチェックマークや ビルド結果を確認できます。
- チーム単位、リポジトリ単位で移行する。 インポーターはプロジェクト単位で動くため、まず1つのチームのリポジトリを移し、 定着を見届けてから次のグループへ進む、という順序が取れます。未移行のグループやサブグループは、その間GitHubを参照したままで問題ありません。
複数チーム・大規模リポジトリの移行を検討されている場合は、要件に合わせた移行計画をご相談いただけます。
GitHub ActionsをGitLab CI/CDへ移行する
CI/CDは、移行の中で自動化されない数少ない領域です。とはいえ、パイプラインを見直す絶好の機会。 中心となる概念の多くは、2つのプラットフォーム間できれいに対応しています。
|GitHub Actions
|GitLab CI/CD
.github/workflows/*.yml
.gitlab-ci.yml
|ワークフロー
|パイプライン
|ジョブ
|ジョブ
|ジョブ内のステップ
script:内の1行
|イベントトリガー（
on:）
rules:／
workflow:
runs-on:／
container:
image:とRunnerの
tags:
|Actions Marketplace
|CI/CDコンポーネント
|シークレット
|CI/CD変数
strategy.matrix
parallel.matrix
actions/checkout
|組み込み（GitLabが自動でクローン）
actions/cache
cache:キーワード
actions/upload-artifact
artifacts:キーワード
押さえておきたい大きな違いが1つあります。GitLabではステージが順番に実行され、同一ステージ内のジョブは並列で実行されます。さらに
needs:を使えば、明示的な有向非巡回グラフ（DAG）を組み立てられます。
近道：ワークフローの変換はGitLab Duoに任せる
GitLab Duo Agent Platformには、GitHub Actionsのワークフローを
.gitlab-ci.ymlへ書き換えるGitLab CI/CD変換フローが用意されています。ゼロから書き直すのではなく、できあがったドラフトをレビューするところから始められます。
GitLab Duoが役立つのは、変換だけではありません。移行の全工程が対象です。
- 計画：ワークフローファイルをもとに、リポジトリごとの移行計画と複雑度の評価を生成
- 変換：GitLab CI/CD変換フローが、マトリクスビルド、ジョブの依存関係、アーティファクト、条件付きルールを保ったまま、ActionsのワークフローをGitLab CI/CDへ書き換え
- ドキュメント：README、バッジ、リンクを更新（例：「Pull Request」→「Merge Request」）
- 検証：インポートされた件数を突き合わせ、欠けているものを洗い出し
- デバッグ：Fix CI/CD pipelineフローが失敗したジョブを分析し、原因を特定して修正案を提示
- クリーンアップ：キャッシュ、
needs:によるDAG、CI/CDコンポーネントなど、GitLabらしい最適化を提案
GitLab Duo Agentic Chatは、イシュー、マージリクエスト、パイプラインからコンテキストを取り込み、プラットフォーム内で質問に答えます。Web IDEで
.gitlab-ci.ymlを編集する際は、Duoコード提案も心強い味方に。
GitLab Duoを利用できない環境でも、構造化したプロンプトをフロンティアモデルに与えれば、同じ変換が十分に機能します。安定した結果が得られるプロンプトの例がこちらです。
このGitHub ActionsワークフローをGitLab CI/CDに変換してください。マトリクスビルド、ジョブの依存関係、アーティファクト、条件付きルールは保持すること。出力は有効な
.gitlab-ci.ymlとします。
移行でAIアシスタントを使うときは、いくつかのガードレールを設けておきます。シークレット、トークン、社内ホスト名は絶対に貼り付けない。生成されたYAMLは必ずGitLabのCI Lintツールで検証する。そして出力は最終的なコミットではなく、レビュー前提のドラフトとして扱う。この3点です。
手作業の場合：対比で見る書き換え例
GitLab Duoにドラフトを作らせるにせよ、自分の手で書くにせよ、対応関係を目で見ておくと理解が早まります。まずは典型的なGitHub Actionsのビルド＆テストワークフローです。
name: CI
on: [push, pull_request]
jobs:
build:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- uses: actions/setup-node@v4
with: { node-version: '18' }
- run: npm install
- run: npm test
- run: npm run build
続いて、同じ内容をGitLab CI/CDで書いたものです。checkoutが消え（GitLabが自動でクローンします）、
runs-onは
imageになり、各ステップは
script:内の1行に変わります。
stages: [test, build]
# GitLabが管理するSASTは、たった1行で追加できる
# 移行のタイミングで導入すると効果的
include:
- template: Jobs/SAST.gitlab-ci.yml
test:
stage: test
image: node:18
script:
- npm install
- npm test
build:
stage: build
image: node:18
script:
- npm install
- npm run build
artifacts:
paths: [dist/]
マトリクスビルドの対応も同じくらい素直です。
strategy.matrixが
parallel.matrixになります。
test:
image: node:${NODE_VERSION}
parallel:
matrix:
- NODE_VERSION: ['16', '18', '20']
script:
- npm install
- npm test
条件付きデプロイは
rules:へ対応します。
deploy:
stage: deploy
script: ./deploy.sh
rules:
- if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"
.gitlab-ci.ymlをコミットすれば、GitLabはすぐにパイプラインを実行します。
詳しくはGitLab CI/CDのドキュメントをご覧ください。
GitLabがインポートに対応しているその他のプラットフォーム
移行元はGitHubだけではありません。GitLabのインポーターは、次のプラットフォームからのワンクリック移行に対応しています。
次の移行元については、ドキュメントを用意しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。新しいプラットフォームを採用するうえで、移行は必ずしも恐れるべき工程ではありません。 データの移行はGitLabが自動で行い、CI/CDの変換はGitLab Duoが引き受けます。開発チームは、本来のリリース作業に集中できるはずです。 詳しくは以下のリンクをご覧ください。