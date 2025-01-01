BlogDevSecOps

DevSecOpsタグを含む記事を閲覧する

2024年グローバルDevSecOps調査で明らかになった、3つの注目すべき結果

今年の調査では、AIが台頭する中、組織における投資の優先分野が変化し、AIによりチームの働き方にどのような影響が生じているかが明らかになりました。
Author: Dave Steer記事を読む

最近の投稿

AIと機械学習

Claude Code × GitLab：AI活用を加速する、エージェンティックAIとGitLab CLIによる効率的なソフトウェア開発フロー

エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。

お客様事例

外部開発パートナーを含む開発プロセスを、GitLabによるオールインワン開発環境に統合し最適化

社内にあるECを含む最も大きなシステムの開発・運用プロジェクトにおいて、GitLabのすべての機能を有効に活用し、DevSecOpsを実現したソースネクスト株式会社様の事例をご紹介します。

DevSecOps

AI搭載のGitLab Duoチャットを使用するためのベストプラクティス【10選】 (1)

AI搭載のDevSecOpsワークフローにGitLab Duoチャットを統合するためのヒントとコツをご覧ください。さらに、最高の結果を得るためにチャットプロンプトを絞り込む方法に関する専門家のアドバイスもご紹介します。

DevSecOps

AI活用の鍵はGitLabの一貫したコンテクスト 【Developers Summit 2025 イベントレポート】

2025年2月、GitLabは「Developers Summit 2025」に出展しました。本イベントにてシニアソリューションアーキテクト 佐々木直晴が講演をおこないましたので、本記事にてその模様をレポートします。

AIと機械学習

GitLab Duo開発の現場から：AIと根本原因分析を併用したCI/CDパイプラインの修正

AIを活用したGitLabの根本原因分析が、破損したCI/CDパイプラインの修復にどのように役立つかについて、具体的なシナリオと実習問題を交えながら解説します。

AIと機械学習

GitLab Duo開発の現場から： AIモデルの大規模な検証とテスト方法

LLMをどのように評価し、ユースケースに適合させ、ユーザーにとってより良い回答が得られるように微調整しているのか。その舞台裏をご紹介します。

AIと機械学習

「GitLab Duo開発の現場から」シリーズ

プロダクトチームとエンジニアリングチームが執筆するこのブログシリーズでは、AIイノベーションの舞台裏をご紹介するとともに、DevSecOpsワークフローを支える最新のAI機能を詳しく解説します。

セキュリティ

GitLab + HackerOneでアプリケーションセキュリティを強化

GitLabとHackerOne社のパートナーシップの詳細と、組織のアプリケーションセキュリティ対策状況を強化するインテグレーションを簡単に導入する方法をご紹介します。

DevSecOps

GitLab with Amazon Qで開発スピードを高め、AI生成コードの品質を担保する【イベントレポート】

この記事ではAWS Summit Japan 2025に出展した際に「GitLab with Amazon Q」について語ったセッションの模様をお伝えします。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert