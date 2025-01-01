BlogDevSecOps

Rapport Global DevSecOps 2024 : ce qu’il faut retenir

Cette année, notre enquête montre comment les entreprises adaptent leurs priorités d'investissement face à la montée en puissance de l'IA.
Author: Dave Steer

Articles récents

IA/ML

GitLab Duo : l'IA combinée à l'analyse des causes profondes pour réparer les pipelines CI/CD

Découvrez comment nous avons associé une fonctionnalité d'analyse des causes profondes à l'IA pour vous aider à réparer les pipelines CI/CD défectueux.

IA/ML

GitLab Duo : comment nous validons et testons les modèles d'IA à grande échelle

Notre série d’articles de blog débute avec un aperçu de la façon dont nous évaluons les grands modèles de langage (LLM), les adaptons à des cas d'utilisation et les affinons pour fournir de meilleures réponses aux utilisateurs.

Ingénierie

Utiliser l'API python-gitlab pour améliorer vos workflows DevSecOps

Vous souhaitez améliorer vos workflows DevSecOps ? Découvrez dans ce tutoriel des exemples et bonnes pratiques d’utilisation de l’API python-gitlab.

IA/ML

Améliorer la qualité des applications avec la génération de tests alimentée par l'IA

Découvrez comment GitLab Duo combiné à Amazon Q améliore le processus d'assurance qualité en générant automatiquement des tests unitaires complets.

Sécurité

GitLab + HackerOne : pour une sécurité applicative renforcée

Découvrez le partenariat entre GitLab et HackerOne et comment cette intégration peut vous aider à renforcer la sécurité de vos applications.

IA/ML

GitLab Duo Agent Platform : le DevSecOps intelligent

La plateforme DevSecOps GitLab Duo Agent Platform orchestre la collaboration entre développeurs et agents d'IA tout au long du SDLC avec l'IA agentique.

IA/ML

GitLab Flow et GitLab Duo : le combo gagnant pour un workflow puissant

Tirez parti de workflows DevSecOps plus productifs et puissants en combinant GitLab Flow et GitLab Duo au sein de votre cycle de développement logiciel.

IA/ML

GitLab nommée Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié aux assistants IA pour le code

Dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner® applicable à cette catégorie, GitLab est reconnue pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision en matière de technologie d'assistant IA pour le code.

Actualités

GitLab nommée Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié aux plateformes DevOps

Notre approche DevOps innovante et le succès de nos clients ont permis à GitLab de figurer en tête du classement pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision.

