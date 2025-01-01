Découvrez comment nous avons associé une fonctionnalité d'analyse des causes profondes à l'IA pour vous aider à réparer les pipelines CI/CD défectueux.
Notre série d’articles de blog débute avec un aperçu de la façon dont nous évaluons les grands modèles de langage (LLM), les adaptons à des cas d'utilisation et les affinons pour fournir de meilleures réponses aux utilisateurs.
Vous souhaitez améliorer vos workflows DevSecOps ? Découvrez dans ce tutoriel des exemples et bonnes pratiques d’utilisation de l’API python-gitlab.
Découvrez comment GitLab Duo combiné à Amazon Q améliore le processus d'assurance qualité en générant automatiquement des tests unitaires complets.
Découvrez le partenariat entre GitLab et HackerOne et comment cette intégration peut vous aider à renforcer la sécurité de vos applications.
La plateforme DevSecOps GitLab Duo Agent Platform orchestre la collaboration entre développeurs et agents d'IA tout au long du SDLC avec l'IA agentique.
Tirez parti de workflows DevSecOps plus productifs et puissants en combinant GitLab Flow et GitLab Duo au sein de votre cycle de développement logiciel.
Dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner® applicable à cette catégorie, GitLab est reconnue pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision en matière de technologie d'assistant IA pour le code.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert