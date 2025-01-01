BlogDevSecOps

Drei überraschende Ergebnisse unserer Globalen DevSecOps-Umfrage 2024

Unsere Umfrage in diesem Jahr hat gezeigt, dass sich die Investitionsprioritäten der Unternehmen im Schatten der KI verändert haben – und wie KI die Arbeitsweise von Teams beeinflusst.
Beitrag lesen

Neueste Beiträge

KI/ML

Entwicklung von GitLab Duo: mit KI und Ursachenanalyse zur Problembehebung bei CI/CD-Pipelines

Entdecke, wie wir die Ursachenanalyse mit KI aufgepeppt haben, um fehlerhafte CI/CD-Pipelines wieder zum Laufen zu bringen. Dabei erwarten dich Beispiele und Übungen, die du selbst ausprobieren kannst.

KI/ML

Entwicklung von GitLab Duo: Wie wir KI-Modelle im großen Maßstab validieren und testen

Unsere Blog-Serie beginnt mit einem Blick hinter die Kulissen, wie wir LLMs evaluieren, sie an Anwendungsfälle anpassen und sie optimieren, um bessere Ergebnisse für die Benutzer(innen) zu erzielen.

Engineering

Effiziente DevSecOps-Workflows: Praktische python-gitlab-API-Automatisierung

Die Python-GitLab-Bibliothek ist eine nützliche Basis für die GitLab-API. In diesem Tutorial erfährst du mehr über praktische Beispiele und bewährte Verfahren.

KI/ML

Anwendungsqualität mit KI-gestützter Testgenerierung verbessern

Erfahre, wie GitLab Duo mit Amazon Q den QA-Prozess durch automatische Generierung umfassender Unit-Tests verbessert.

Sicherheit

Bessere Anwendungssicherheit mit GitLab und HackerOne

Erfahre mehr über die Zusammenarbeit zwischen GitLab und HackerOne und lerne, wie du eine Integration implementierst, die die Sicherheit der Anwendungen in deinem Unternehmen verbessert.

KI/ML

Die Zukunft ist da: GitLab Duo lässt dich mit 100+ KI-Agenten arbeiten

Die GitLab Duo Agent Platform ist eine DevSecOps-Orchestrierungsplattform für Menschen und KI-Agenten, die agentische KI für die Zusammenarbeit im SDLC nutzt.

KI/ML

Kombiniere GitLab Flow und GitLab Duo für starke Workflows

Erweitere GitLab Flow um die KI-basierten Funktionen von GitLab Duo, um deine DevSecOps-Workflows so effizient wie noch nie zuvor zu machen (Tutorial mit Video).

KI/ML

GitLab zum Leader im Gartner Magic Quadrant für KI-Programmierassistenten 2024 ernannt

Im ersten Gartner® Magic Quadrat™ in dieser Kategorie wurde GitLab für seine „Ability to execute sowie die „Completeness of vision“ im Bereich der KI-Programmierassistent-Technologie ausgezeichnet.

Neuheiten

GitLab ist ein Leader im Gartner Magic Quadrant für DevOps-Plattformen 2024

GitLab ist in den Bereichen „Ability to execute“ und „Completeness of vision“ am besten positioniert. Eine Anerkennung für unsere Kund(inn)en und GitLabs DevOps-Innovationen.

