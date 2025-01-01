Entdecke, wie wir die Ursachenanalyse mit KI aufgepeppt haben, um fehlerhafte CI/CD-Pipelines wieder zum Laufen zu bringen. Dabei erwarten dich Beispiele und Übungen, die du selbst ausprobieren kannst.
Unsere Blog-Serie beginnt mit einem Blick hinter die Kulissen, wie wir LLMs evaluieren, sie an Anwendungsfälle anpassen und sie optimieren, um bessere Ergebnisse für die Benutzer(innen) zu erzielen.
Die Python-GitLab-Bibliothek ist eine nützliche Basis für die GitLab-API. In diesem Tutorial erfährst du mehr über praktische Beispiele und bewährte Verfahren.
Erfahre, wie GitLab Duo mit Amazon Q den QA-Prozess durch automatische Generierung umfassender Unit-Tests verbessert.
Erfahre mehr über die Zusammenarbeit zwischen GitLab und HackerOne und lerne, wie du eine Integration implementierst, die die Sicherheit der Anwendungen in deinem Unternehmen verbessert.
Die GitLab Duo Agent Platform ist eine DevSecOps-Orchestrierungsplattform für Menschen und KI-Agenten, die agentische KI für die Zusammenarbeit im SDLC nutzt.
Erweitere GitLab Flow um die KI-basierten Funktionen von GitLab Duo, um deine DevSecOps-Workflows so effizient wie noch nie zuvor zu machen (Tutorial mit Video).
Im ersten Gartner® Magic Quadrat™ in dieser Kategorie wurde GitLab für seine „Ability to execute sowie die „Completeness of vision“ im Bereich der KI-Programmierassistent-Technologie ausgezeichnet.
