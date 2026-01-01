Quellcodeverwaltung für Teams und ihre Agenten

Skalieren unter Agenten-Last. Auf GitLab in die Produktion überführen.

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Halte Git stabil, wenn Agenten hinzukommen

Halte Git stabil, wenn Agenten hinzukommen

Menschen klonen einmal und arbeiten stundenlang. Ein Agent klont pro Aufgabe, pro Sitzung, pro Frage und wiederholt denselben Klon, wenn ein Durchlauf fehlschlägt. Mit der Quellcodeverwaltung (SCM) der nächsten Generation lesen Programmierungsagenten nur das, was sie benötigen, und halten den Durchsatz aufrecht, wenn Tausende gleichzeitig ausgeführt werden.

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Produktansicht zum Vergleich eines vollständigen Repository-Klons mit einem serverseitigen Lesen ausgewählter Dateipfade

Clone-Overhead eliminieren

Agenten lesen die relevanten Pfade auf dem Server, statt bei jedem erneuten Versuch das gesamte Repository abzurufen.

Bei gleichzeitiger Last standhalten

Die Quellcodeverwaltung der nächsten Generation skaliert, Tausender Agenten-Sitzungen zu unterstützen.

Erste interne Ergebnisse

Bis zu 2-mal weniger Tokens, 50-mal schnellere Ausführungszeit und 1.000-mal weniger Netzwerkverkehr.

Agenten-Arbeit in die Produktion überführen

Agenten-Arbeit in die Produktion überführen

Der Neuaufbau des Git-Backends ist nur die halbe Miete. GitLab integriert ein erfolgreiches Experiment zurück in den Lebenszyklus, der bereits für die Bereitstellung vertrauenswürdiger Software entwickelt wurde.

Lies, woran wir arbeiten
Agenten-Änderung, die durch Merge-Request-Genehmigungen, Pipeline-Prüfungen und einen geschützten Produktions-Branch mit einem Audit-Trail verläuft

Wissen, welcher Agent was gemacht hat

Agenten-Aktionen nutzen dieselben Autorisierungs- und Human-in-the-Loop-Kontrollen, die bereits für Menschen gelten.

Isolieren, bis es bereit ist

Jede Sitzung hat ihren eigenen Bereich. Fehlgeschlagene Arbeit kann verworfen werden. Standard-Branches bleiben sauber.

Dann erfolgt die Bereitstellung auf GitLab

Eine erfolgreiche Änderung wird zu einem Merge Request, einer Pipeline und einem Audit-Trail auf GitLab.

Zusammenarbeit und Beschleunigung an einem Ort

Zusammenarbeit und Beschleunigung an einem Ort

Liefere schnell Mehrwert mit einer sicheren, skalierbaren Quellcodeverwaltung, in der viele Softwareteams und ihre KI-Agenten bereits arbeiten, projektübergreifend mit eigenen Release-Zyklen.

Quellcodeverwaltung entdecken
Zusammenfassung der GitLab-Projektfunktionen, einschließlich Repository, Merge Requests, Sicherheitskontrollen und Integrationen für Programmierungsagenten

Ein GitLab für alle

Agenten klonen, erstellen Branches und führen Code in den Projekten zusammen, an denen das Team bereits arbeitet.

Governance beim Merge Request

Verfolge, überprüfe und genehmige Agenten-Änderungen mit den Zugriffskontrollen und dem Audit-Trail, die bereits für jedes Projekt vorhanden sind.

Führe es aus, wo du es brauchst

Läuft in SaaS-, Private-Cloud- oder Air-Gapped-Umgebungen, flexibel an deine Arbeitsweise angepasst.

Wie GitLab bei SCM im Agenten-Maßstab abschneidet

Nicht jede Quellcodeverwaltung ist für das gerüstet, was als Nächstes kommt.

Alternative Git-Hosts

GitLab

Modell mit gleichzeitigem Zugriff
Eigenständiger Git-Host

Löst den gleichzeitigen Zugriff, aber nur, indem der Git-Datenverkehr deines Teams von der Plattform verlagert wird, auf der du bereits Code überprüfst, testest und verwaltest – Geschwindigkeit im Austausch für ein zweites System, das verwaltet werden muss.

GitLab-Plattform

Dieselben Vorteile beim gleichzeitigen Zugriff, ohne das Projekt, die Richtlinien und den Audit-Trail zu verlassen, mit denen dein Team bereits arbeitet.

Governance und Herkunftsnachweis
Ein zweites Git-Zuhause

Es ist schwer zu sagen, welcher Agent eine Änderung vorgenommen hat oder unter welcher Genehmigung sie erfolgt ist, bevor sie zusammengeführt wird.

Dieselbe GitLab-Projektgenehmigung

Jede Agenten-Aktion trägt dieselbe Zuordnung und Überprüfung wie jede andere Änderung, sodass das, was ausgeliefert wird, dieselbe Verantwortlichkeit aufweist.

Bereitstellung
GitHub behält die Kontrolle

Eine Umgebung zu Anbieterbedingungen – typischerweise nur deren Cloud.

GitLab ist flexibel

Läuft in der Umgebung, die deine Compliance und Infrastruktur bereits vorschreiben: SaaS, Self-Managed oder Dedicated – statt eine neue zu erzwingen.

Sicherheit und Governance im großen Maßstab für Menschen und Agenten.

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