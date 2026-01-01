Quellcodeverwaltung für Teams und ihre Agenten
Skalieren unter Agenten-Last. Auf GitLab in die Produktion überführen.
Halte Git stabil, wenn Agenten hinzukommen
Halte Git stabil, wenn Agenten hinzukommen
Halte Git stabil, wenn Agenten hinzukommen
Halte Git stabil, wenn Agenten hinzukommen
Menschen klonen einmal und arbeiten stundenlang. Ein Agent klont pro Aufgabe, pro Sitzung, pro Frage und wiederholt denselben Klon, wenn ein Durchlauf fehlschlägt. Mit der Quellcodeverwaltung (SCM) der nächsten Generation lesen Programmierungsagenten nur das, was sie benötigen, und halten den Durchsatz aufrecht, wenn Tausende gleichzeitig ausgeführt werden.
Clone-Overhead eliminieren
Agenten lesen die relevanten Pfade auf dem Server, statt bei jedem erneuten Versuch das gesamte Repository abzurufen.
Bei gleichzeitiger Last standhalten
Die Quellcodeverwaltung der nächsten Generation skaliert, Tausender Agenten-Sitzungen zu unterstützen.
Erste interne Ergebnisse
Bis zu 2-mal weniger Tokens, 50-mal schnellere Ausführungszeit und 1.000-mal weniger Netzwerkverkehr.
Agenten-Arbeit in die Produktion überführen
Agenten-Arbeit in die Produktion überführen
Agenten-Arbeit in die Produktion überführen
Agenten-Arbeit in die Produktion überführen
Der Neuaufbau des Git-Backends ist nur die halbe Miete. GitLab integriert ein erfolgreiches Experiment zurück in den Lebenszyklus, der bereits für die Bereitstellung vertrauenswürdiger Software entwickelt wurde.
Wissen, welcher Agent was gemacht hat
Agenten-Aktionen nutzen dieselben Autorisierungs- und Human-in-the-Loop-Kontrollen, die bereits für Menschen gelten.
Isolieren, bis es bereit ist
Jede Sitzung hat ihren eigenen Bereich. Fehlgeschlagene Arbeit kann verworfen werden. Standard-Branches bleiben sauber.
Dann erfolgt die Bereitstellung auf GitLab
Eine erfolgreiche Änderung wird zu einem Merge Request, einer Pipeline und einem Audit-Trail auf GitLab.
Zusammenarbeit und Beschleunigung an einem Ort
Zusammenarbeit und Beschleunigung an einem Ort
Zusammenarbeit und Beschleunigung an einem Ort
Zusammenarbeit und Beschleunigung an einem Ort
Liefere schnell Mehrwert mit einer sicheren, skalierbaren Quellcodeverwaltung, in der viele Softwareteams und ihre KI-Agenten bereits arbeiten, projektübergreifend mit eigenen Release-Zyklen.
Ein GitLab für alle
Agenten klonen, erstellen Branches und führen Code in den Projekten zusammen, an denen das Team bereits arbeitet.
Governance beim Merge Request
Verfolge, überprüfe und genehmige Agenten-Änderungen mit den Zugriffskontrollen und dem Audit-Trail, die bereits für jedes Projekt vorhanden sind.
Führe es aus, wo du es brauchst
Läuft in SaaS-, Private-Cloud- oder Air-Gapped-Umgebungen, flexibel an deine Arbeitsweise angepasst.
Wie GitLab bei SCM im Agenten-Maßstab abschneidet
Wie GitLab bei SCM im Agenten-Maßstab abschneidet
Nicht jede Quellcodeverwaltung ist für das gerüstet, was als Nächstes kommt.
Alternative Git-Hosts
GitLab
|Modell mit gleichzeitigem Zugriff
Eigenständiger Git-Host
Löst den gleichzeitigen Zugriff, aber nur, indem der Git-Datenverkehr deines Teams von der Plattform verlagert wird, auf der du bereits Code überprüfst, testest und verwaltest – Geschwindigkeit im Austausch für ein zweites System, das verwaltet werden muss.
GitLab-Plattform
Dieselben Vorteile beim gleichzeitigen Zugriff, ohne das Projekt, die Richtlinien und den Audit-Trail zu verlassen, mit denen dein Team bereits arbeitet.
|Governance und Herkunftsnachweis
Ein zweites Git-Zuhause
Es ist schwer zu sagen, welcher Agent eine Änderung vorgenommen hat oder unter welcher Genehmigung sie erfolgt ist, bevor sie zusammengeführt wird.
Dieselbe GitLab-Projektgenehmigung
Jede Agenten-Aktion trägt dieselbe Zuordnung und Überprüfung wie jede andere Änderung, sodass das, was ausgeliefert wird, dieselbe Verantwortlichkeit aufweist.
|Bereitstellung
GitHub behält die Kontrolle
Eine Umgebung zu Anbieterbedingungen – typischerweise nur deren Cloud.
GitLab ist flexibel
Läuft in der Umgebung, die deine Compliance und Infrastruktur bereits vorschreiben: SaaS, Self-Managed oder Dedicated – statt eine neue zu erzwingen.
Sicherheit und Governance im großen Maßstab für Menschen und Agenten.Von GitHub migrieren
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
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Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.