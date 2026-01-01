Dieselben Vorteile beim gleichzeitigen Zugriff, ohne das Projekt, die Richtlinien und den Audit-Trail zu verlassen, mit denen dein Team bereits arbeitet.

Löst den gleichzeitigen Zugriff, aber nur, indem der Git-Datenverkehr deines Teams von der Plattform verlagert wird, auf der du bereits Code überprüfst, testest und verwaltest – Geschwindigkeit im Austausch für ein zweites System, das verwaltet werden muss.

Jede Agenten-Aktion trägt dieselbe Zuordnung und Überprüfung wie jede andere Änderung, sodass das, was ausgeliefert wird, dieselbe Verantwortlichkeit aufweist.

Es ist schwer zu sagen, welcher Agent eine Änderung vorgenommen hat oder unter welcher Genehmigung sie erfolgt ist, bevor sie zusammengeführt wird.

Bereitstellung

GitHub behält die Kontrolle Eine Umgebung zu Anbieterbedingungen – typischerweise nur deren Cloud.