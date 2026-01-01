Gestion du code source pour les équipes et leurs agents
Tenez la charge des agents. Passez en production sur GitLab.
Maintenez la stabilité de Git en cas de surcharge des agents
Maintenez la stabilité de Git en cas de surcharge des agents
Maintenez la stabilité de Git en cas de surcharge des agents
Maintenez la stabilité de Git en cas de surcharge des agents
Les développeurs effectuent un seul clonage et travaillent plusieurs heures. Un agent effectue un clonage pour chaque tâche, session, question et recommence le même clonage lorsqu'une exécution échoue. Avec la gestion du code source (SCM) de nouvelle génération, vos agents de codage lisent uniquement ce dont ils ont besoin et maintiennent le débit du pipeline lorsque des milliers d'entre eux sont utilisés simultanément.
Supprimez le coût des clonages
Les agents lisent les chemins importants sur le serveur au lieu de télécharger l'intégralité du dépôt à chaque nouvelle tentative.
Tenez une charge simultanée
La gestion du code source de nouvelle génération s'adapte pour prendre en charge des milliers de sessions d'agents.
Premiers résultats internes
Jusqu'à 2 fois moins de tokens, 50 fois plus rapide en temps réel et 1 000 fois moins de trafic réseau.
Faites passer le travail d'un agent en production
Faites passer le travail d'un agent en production
Faites passer le travail d'un agent en production
Faites passer le travail d'un agent en production
Créer à nouveau le backend Git ne règle que la moitié du problème. GitLab réintègre une expérimentation réussie dans le cycle de vie déjà conçu pour livrer des logiciels de confiance.
Suivez les actions des agents
Les actions des agents utilisent la même autorisation et les mêmes contrôles humains que ceux auxquels sont déjà soumis les développeurs.
Isolez les tâches jusqu'à ce qu'elles soient prêtes
Chaque session dispose de son propre espace. Toute tâche ayant échoué peut être rejetée. Les branches par défaut restent propres.
Livrez sur GitLab
Une modification réussie se transforme en merge request, pipeline et piste d'audit sur GitLab.
Collaborez et livrez plus rapidement sur une seule plateforme
Collaborez et livrez plus rapidement sur une seule plateforme
Collaborez et livrez plus rapidement sur une seule plateforme
Collaborez et livrez plus rapidement sur une seule plateforme
Livrez rapidement de la valeur grâce à une gestion du code source sécurisée et évolutive sur laquelle de nombreuses équipes logicielles et leurs agents d'IA travaillent déjà dans le cadre de projets avec leurs propres cycles de release.
Une seule plateforme GitLab pour tous
Les agents clonent, gèrent les branches et fusionnent dans des projets sur lesquels une équipe travaille déjà.
Gouvernance pour les merge requests
Suivez, examinez et approuvez les modifications d'agents grâce aux contrôles d'accès et à la piste d'audit déjà présents sur chaque projet.
Exécution flexible
Fonctionne avec les environnements SaaS, cloud privé ou air-gapped, et s'adapte à votre mode de fonctionnement.
Quelle est la différence entre GitLab et la SCM à l'échelle des agents ?
Quelle est la différence entre GitLab et la SCM à l'échelle des agents ?
La gestion du code source n'est pas toujours conçue pour les évolutions futures.
Hébergeurs Git alternatifs
GitLab
|Modèle de simultanéité
Hébergeur Git autonome
Résout les problèmes de simultanéité, mais uniquement en déplaçant le trafic Git de votre équipe hors de la plateforme sur laquelle vous révisez, testez et gérez déjà du code (rapidité accrue, mais un deuxième système à gérer).
Plateforme GitLab
Mêmes avantages en matière de simultanéité, sans quitter le projet, la politique et la piste d'audit qu'utilise déjà votre équipe.
|Gouvernance et origine
Deuxième environnement Git
Difficile d'identifier l'agent à l'origine d'une modification ou l'approbation l'ayant autorisé à le faire avant le merge.
Autorisation identique pour les projets GitLab
Chaque action d'un agent fait l'objet d'une attribution et d'une revue identiques comme pour toute autre modification, donc la responsabilité est la même à chaque livraison.
|Déploiement
GitHub reste aux commandes
Un environnement avec ses conditions propres (en règle générale sur son cloud uniquement).
Flexibilité de GitLab
S'exécute dans l'environnement que vos règles de conformité et votre infrastructure imposent déjà : SaaS, GitLab Self-Managed ou GitLab Dedicated, au lieu d'en imposer un nouveau.
Sécurité et gouvernance à grande échelle pour les équipes et les agents.Migrer depuis GitHub
Commencez à développer plus rapidement dès aujourd'hui
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Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.