Mêmes avantages en matière de simultanéité, sans quitter le projet, la politique et la piste d'audit qu'utilise déjà votre équipe.

Résout les problèmes de simultanéité, mais uniquement en déplaçant le trafic Git de votre équipe hors de la plateforme sur laquelle vous révisez, testez et gérez déjà du code (rapidité accrue, mais un deuxième système à gérer).

Chaque action d'un agent fait l'objet d'une attribution et d'une revue identiques comme pour toute autre modification, donc la responsabilité est la même à chaque livraison.

Difficile d'identifier l'agent à l'origine d'une modification ou l'approbation l'ayant autorisé à le faire avant le merge.

Déploiement

GitHub reste aux commandes Un environnement avec ses conditions propres (en règle générale sur son cloud uniquement).