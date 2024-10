Guida introduttiva per piccole imprese

In GitLab 15.1 (22 giugno 2022) e nelle versioni successive, gli spazi dei nomi in GitLab.com per il livello gratuito saranno limitati a cinque (5) membri per spazio dei nomi . Questo limite si applica ai gruppi di primo livello e agli spazi dei nomi personali. Se hai più utenti, ti consigliamo di iniziare con un livello a pagamento.