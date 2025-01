Comprendi e risolvi le vulnerabilità con GitLab Duo, una suite di funzionalità basate sull'IA

Nel mondo dinamico dello sviluppo software, le aziende si impegnano a fornire innovazioni rapide ed efficienti, e riconoscono l'importanza di fornire applicazioni sicure. GitLab, la piattaforma DevSecOps basata sull'IA più completa, offre già analisi integrate nella pipeline di CI e report dettagliati sui possibili problemi nel codice. Tuttavia, non tutti gli sviluppatori sono esperti di sicurezza informatica o hanno familiarità con ogni vulnerabilità esistente. Questo divario di conoscenze tecniche può generare confusione e ritardi nel gestire i problemi di integrità del codice.

Un esempio di vulnerabilità rilevata dai test statici di sicurezza delle applicazioni

Risolvere le vulnerabilità con GitLab Duo (IA)

GitLab Duo usa l'IA per aiutare gli sviluppatori a risolvere le vulnerabilità. Ecco come.

Comprendere le vulnerabilità

Le vulnerabilità critiche rilevate nel codice possono ritardare il merge, e spesso richiedono l'assistenza di esperti di sicurezza per risolvere i problemi tempestivamente. Di conseguenza le richieste di merge rimangono aperte a lungo, il che causa ritardi nel rilascio delle funzionalità. GitLab è consapevole di questo divario di conoscenze, perciò consente agli sviluppatori di comprendere le vulnerabilità della sicurezza individuate dalle analisi grazie alla funzione di spiegazione delle vulnerabilità, che offre approfondimenti chiari sulle vulnerabilità rilevate, sui possibili rischi con esempi di attacchi, oltre a soluzioni pratiche per la risoluzione, inclusi frammenti di codice di esempio.

La spiegazione delle vulnerabilità offre una panoramica dedicata dei punti deboli. Per accedervi è sufficiente fare clic sul pulsante "Spiegazione della vulnerabilità" all'interno di ogni report sulle vulnerabilità.

Esempio di spiegazione delle vulnerabilità

Gli sviluppatori possono seguire i vari passaggi della spiegazione per affrontare rapidamente le vulnerabilità. Questo approccio mette in luce l'importanza di mitigare le minacce esterne in prima persona. Inoltre, coinvolgere gli sviluppatori li tranquillizza e offre loro maggiore sicurezza, affinché possano gestire i problemi di sicurezza in modo più proattivo.### Risolvere le vulnerabilità

GitLab non spiega solo le vulnerabilità rilevate: ora, con la potenza dell'IA, può suggerire rapidamente una soluzione. Questa funzione genera automaticamente richieste di merge dettagliate con tutte le informazioni utili sulla vulnerabilità e sulla correzione prevista. Inoltre, suggerisce il codice necessario per affrontarla, consentendo agli sviluppatori di risparmiare tempo prezioso. I team dovranno solo rivedere la correzione, apportare le modifiche necessarie ed eseguire il merge.

L'immagine sopra mostra una richiesta di merge generata automaticamente dall'IA, con i dettagli sulla vulnerabilità e il codice suggerito per risolverla.

Scopri il prodotto

Abbiamo preparato un breve tour del prodotto per farti conoscere rapidamente la funzionalità e vederla in azione (fai clic sull'immagine e usa il pulsante "Avanti" per procedere con la demo).