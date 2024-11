Articles By

Joel Krooswyk CTO federale

Joel Krooswyk è il CTO federale di GitLab. Joel è attivamente coinvolto nella crescita di GitLab dal 2017. Nei suoi 25 anni di esperienza in posizioni di responsabilità ha operato sia nel settore pubblico degli Stati Uniti, che in piccole e medie imprese a livello internazionale. Joel combina una profonda esperienza nelle politiche governative con una vasta esperienza nei settori tecnologia, sviluppo software, intelligenza artificiale e sicurezza informatica. Viene spesso interpellato dalle aziende del settore e dalle agenzie per fornire commenti e risposte sulle politiche adottate.