Articles By

Josh Lemos Chief Information Security Officer

Con venti anni di esperienza alla guida di team di sicurezza delle informazioni, Josh Lemos è il Chief Information Security Officer di GitLab Inc. Il suo compito è definire e portare avanti la visione, le strategie e i programmi dell'azienda per fare in modo che le risorse e le tecnologie informative siano salvaguardate nel migliore dei modi, rafforzando la piattaforma DevSecOps di GitLab e offrendo ai clienti il massimo livello di sicurezza.