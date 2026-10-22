Publicado em: 22 de outubro de 2026
5 min de leitura
Veja como o Git Bash leva o terminal Bash e o Git ao Windows, como instalá-lo passo a passo e quais comandos usar no dia a dia.
Os comandos do Git permitem gerenciar diferentes versões do código e colaborar em equipe. Quem trabalha no Windows provavelmente já ouviu falar do Git Bash, um emulador de terminal Bash que inclui uma versão do Git adaptada ao Windows. Neste guia, veja tudo o que você precisa saber para instalar o Git Bash.
O Git Bash é uma aplicação instalada no Windows por meio do Git for Windows. Ela funciona como um emulador do terminal Bash e traz junto a ferramenta de controle de versão Git, para que os comandos do Git rodem nesse terminal.
Bash é a sigla de Bourne Again Shell. O termo shell designa a aplicação de terminal de comandos de um sistema operacional. O Bourne Again Shell é, na verdade, uma versão aprimorada do Bourne Shell (também chamado de sh), a interface de linha de comando do UNIX criada por Stephen Bourne em 1977.
O Bash é o shell padrão na maioria das distribuições Linux e foi também o padrão do macOS até 2019, quando a Apple passou a adotar o zsh. Com o Git Bash, quem usa Windows pode instalar o Bash, executar comandos do Bash e usar os comandos do Git.
Para ter o Git Bash, é preciso instalar o Git for Windows. Acesse o site oficial do Git for Windows e clique em Download para baixar o pacote completo do Git. Quando o download terminar, abra o arquivo .exe para iniciar a instalação.
Siga este passo a passo para instalar o Git Bash no Windows:
Alguns comandos ajudam a se orientar no terminal. O primeiro é o
pwd (Print Working Directory), que mostra o caminho absoluto, ou seja, o caminho da pasta atual no momento em que o comando é digitado.
Lembre-se: ao abrir o terminal do Git Bash, você já está em uma pasta do computador. Normalmente, é a pasta com o seu nome de usuário.
O comando
ls lista os arquivos da pasta atual. Também é possível adicionar opções ao
ls com um hífen (
-). Por exemplo, a opção
-l depois de
ls lista o conteúdo da pasta com mais informações sobre cada arquivo.
O Bash também tem o comando
cd (Change Directory), usado para navegar pelo computador. Para indicar o diretório de destino, informe o caminho relativo ou absoluto depois de
cd. O caminho relativo é a localização em relação ao diretório atual; o caminho absoluto é a localização em relação à pasta raiz.
Usar o Git Bash com o GitLab funciona como usar o emulador de terminal com qualquer outra plataforma de gerenciamento de código-fonte. Para fazer push das suas alterações para o GitLab e recuperá-las de lá, adicione a URL do seu repositório remoto no GitLab com o comando
git remote add origin <repository_url>.
Se o projeto for privado, o Git Bash pede autenticação. Informe suas credenciais quando o terminal solicitar o nome de usuário e a senha. Em caso de problemas para fazer login, verifique as configurações de autorização diretamente no GitLab.
Em seguida, use os comandos básicos do Git, como
git clone,
git commit,
git push,
git branch e
git checkout, entre outros. Para saber mais, consulte o nosso guia rápido de comandos do Git (em inglês).
O Git Bash é compatível com o GitLab?
Sim. Usar o Git Bash com o GitLab é semelhante a trabalhar com qualquer outra plataforma de gerenciamento de código-fonte. Não se esqueça de configurar o GitLab como repositório remoto e de se autenticar durante a configuração inicial.
Por que usar o Git Bash?
O Git Bash funciona como um emulador de terminal para usar os comandos do Git e do Bash no ambiente Windows.
Para que serve um shell?
Com um shell, é possível automatizar tarefas por meio de scripts, controlar o computador de forma eficaz e contar com acesso direto às funções do sistema.
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