Gitコマンドを使用することで、デベロッパーはコードの異なるバージョンを管理し、チームとして協力できます。Windows環境を使用している場合、Windows対応版のGitを含むBashターミナルエミュレーターであるGit Bashについて耳にしたことがあるかもしれません。このガイドでは、Git Bashのインストールに必要なすべてをご紹介します。

Git Bashの仕組み

Git BashはWindowsオペレーティングシステムにGit for Windowsを使用してインストールできるアプリケーションです。このアプリケーションは、Bashコマンドターミナル上で Gitバージョン管理ツールを使用するためのエミュレーターとして機能します。

BashはBourne Again SHellの略語です。SHellとは、オペレーティングシステム（OS）のコマンドターミナルアプリケーションを指します。Bourne Again SHellは実際には、1977年にStephen Bourneによって開発されたUNIX用コマンドラインインターフェースであるBourne SHell（Shell shとも呼ばれます）のアップグレード版です。

BashはLinuxおよびMacOSオペレーティングシステムのデフォルトShellです。Git Bashを使用することで、WindowsユーザーはBashをインストールし、BashコマンドとGitコマンドを実行できます。

Git Bashをインストールする方法

Git Bashをダウンロードするには、Git for Windowsをインストールする必要があります。これを行うには、公式の Git for Windowsウェブサイトにアクセスし、「Download」をクリックして完全なGitパッケージをインストールします。ダウンロードが完了したら、.exeファイルを開いてインストールを開始します。

WindowsにGit Bashをインストールするには、以下の手順に従ってください:

.exeファイルを開き、 Nextをクリックします。インストールに適切なフォルダーを選択します。 利用規約に同意し、 Nextをクリックしてインストールを開始します。 このステップでは、インストールするコンポーネントを選択します。事前に選択されている設定が適切ですが、好みに応じて変更することもできます。再度 Nextをクリックします。 次に、Gitで使用したいエディターを選択します。このツールは、コンピューターに既にインストールされているエディターを認識します。 PATH環境の3つの設定が表示されたウィンドウが表示されます。ニーズに応じて、GitをGit Bashのみで使用するか、他のサードパーティソフトウェアから使用するかを選択します。 最後に、 Nextをクリックしてデフォルト設定を維持し、 InstallをクリックしてGit Bashをインストールします。

Bashコマンドとは

まず、 pwd （Print Working Directory）コマンドを使用すると、絶対パスを表示できます。これは、コマンドを入力した時点で存在しているフォルダーのパスを表示することを意味します。

注: Git Bashターミナルを開くと、コンピューター上のフォルダー内にいます。通常、これはユーザー名と同じフォルダーです。

ls コマンドを使用すると、現在のフォルダーに存在するファイルのリストにアクセスできます。 ls コマンドにはダッシュ - を使用してオプションを追加することもできます。たとえば、 ls の後に -l オプションを追加すると、各ファイルに関する詳細情報を含むフォルダーの内容がリスト表示されます。

Bashには、コンピューター内を移動するための cd （Change Directory）コマンドもあります。移動したいディレクトリを指定するには、 cd の後に相対パスまたは絶対パスを指定してください。相対パスは現在のディレクトリに対する相対的な位置であり、絶対パスはルートフォルダーに対する相対的な位置です。

GitLabでGit Bashを使用する方法

GitLabでGit Bashを使用することは、他のソースコード管理プラットフォームでこのターミナルエミュレーターを使用することと同じです。GitLabから変更をプッシュしたり取得したりするには、次のコマンドを使用してGitLabのリモートリポジトリのURLを追加します: git remote add origin <repository_url>

プロジェクトが非公開の場合、Git Bashは認証を要求します。ターミナルがユーザー名とパスワードを要求したら、認証情報を入力してください。ログインに問題がある場合は、GitLabで直接認証設定を確認してください。

その後、 git clone 、 git commit 、 git push 、 git branch 、 git checkout などの基本的なGitコマンドを使用します。詳細については、 Git Cheat Sheetをご覧ください。

Git Bash FAQ

Git BashとGitLabは互換性がありますか?

はい。GitLabでGit Bashを使用することは、他のソースコード管理プラットフォームで作業することと同様です。GitLabをリモートリポジトリとして設定し、初期セットアップ時に認証を行うようにしてください。

なぜGit Bashを使うのですか?

Git Bashは、Windows環境でGitおよびBashコマンドを使用するためのターミナルエミュレーターとして機能します。

Shellの目的は何ですか?

Shellを使用することで、スクリプトを通じてタスクを自動化してコンピューターを効果的に制御し、システム機能への直接アクセスを活用できます。

