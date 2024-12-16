公開：2024年12月16日
5分で読めます
Git Bashの概要、動作の仕組み、インストール方法、知っておくべき主要なコマンドについて学びましょう。
Gitコマンドを使用することで、デベロッパーはコードの異なるバージョンを管理し、チームとして協力できます。Windows環境を使用している場合、Windows対応版のGitを含むBashターミナルエミュレーターであるGit Bashについて耳にしたことがあるかもしれません。このガイドでは、Git Bashのインストールに必要なすべてをご紹介します。
Git BashはWindowsオペレーティングシステムにGit for Windowsを使用してインストールできるアプリケーションです。このアプリケーションは、Bashコマンドターミナル上でGitバージョン管理ツールを使用するためのエミュレーターとして機能します。
BashはBourne Again SHellの略語です。SHellとは、オペレーティングシステム（OS）のコマンドターミナルアプリケーションを指します。Bourne Again SHellは実際には、1977年にStephen Bourneによって開発されたUNIX用コマンドラインインターフェースであるBourne SHell（Shell shとも呼ばれます）のアップグレード版です。
BashはLinuxおよびMacOSオペレーティングシステムのデフォルトShellです。Git Bashを使用することで、WindowsユーザーはBashをインストールし、BashコマンドとGitコマンドを実行できます。
Git Bashをダウンロードするには、Git for Windowsをインストールする必要があります。これを行うには、公式のGit for Windowsウェブサイトにアクセスし、「Download」をクリックして完全なGitパッケージをインストールします。ダウンロードが完了したら、.exeファイルを開いてインストールを開始します。
WindowsにGit Bashをインストールするには、以下の手順に従ってください:
まず、
pwd（Print Working Directory）コマンドを使用すると、絶対パスを表示できます。これは、コマンドを入力した時点で存在しているフォルダーのパスを表示することを意味します。
注: Git Bashターミナルを開くと、コンピューター上のフォルダー内にいます。通常、これはユーザー名と同じフォルダーです。
lsコマンドを使用すると、現在のフォルダーに存在するファイルのリストにアクセスできます。
lsコマンドにはダッシュ
-を使用してオプションを追加することもできます。たとえば、
lsの後に
-lオプションを追加すると、各ファイルに関する詳細情報を含むフォルダーの内容がリスト表示されます。
Bashには、コンピューター内を移動するための
cd（Change Directory）コマンドもあります。移動したいディレクトリを指定するには、
cdの後に相対パスまたは絶対パスを指定してください。相対パスは現在のディレクトリに対する相対的な位置であり、絶対パスはルートフォルダーに対する相対的な位置です。
GitLabでGit Bashを使用することは、他のソースコード管理プラットフォームでこのターミナルエミュレーターを使用することと同じです。GitLabから変更をプッシュしたり取得したりするには、次のコマンドを使用してGitLabのリモートリポジトリのURLを追加します:
git remote add origin <repository_url>
プロジェクトが非公開の場合、Git Bashは認証を要求します。ターミナルがユーザー名とパスワードを要求したら、認証情報を入力してください。ログインに問題がある場合は、GitLabで直接認証設定を確認してください。
その後、
git clone、
git commit、
git push、
git branch、
git checkoutなどの基本的なGitコマンドを使用します。詳細については、Git Cheat Sheetをご覧ください。
Git BashとGitLabは互換性がありますか?
はい。GitLabでGit Bashを使用することは、他のソースコード管理プラットフォームで作業することと同様です。GitLabをリモートリポジトリとして設定し、初期セットアップ時に認証を行うようにしてください。
なぜGit Bashを使うのですか?
Git Bashは、Windows環境でGitおよびBashコマンドを使用するためのターミナルエミュレーターとして機能します。
Shellの目的は何ですか?
Shellを使用することで、スクリプトを通じてタスクを自動化してコンピューターを効果的に制御し、システム機能への直接アクセスを活用できます。
このブログ記事を楽しんでいただけましたか？ご質問やフィードバックがあればお知らせください。GitLabコミュニティフォーラムで新しいトピックを作成してあなたの声を届けましょう。フィードバックを共有する
インテリジェントなDevSecOpsプラットフォームで
チームの可能性を広げましょう。