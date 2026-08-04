Linuxは、サーバーやクラウド、アプリケーション開発、IoT機器まで幅広く利用されているオープンソースのOSです。一方で、ディストリビューションの種類が多く、WindowsやMacなど他のOSとの違いも分かりにくいため、導入に迷う方は少なくありません。

本記事では、Linuxの仕組みやメリット・デメリット、主なディストリビューションの特徴、活用方法を分かりやすく解説します。目的に合ったLinux環境を選ぶ際の参考にしてください。

1. Linuxの基本情報

Linuxを活用するには、まずOSやオープンソースといった基本的な仕組みを理解することが重要です。ここでは、Linuxの概要や特徴、歴史について以下4つのポイントで分かりやすく解説します。

Linuxとは

OSとは

オープンソースとは

Linuxの歴史

1-1. Linuxとは

Linuxは、1991年に登場したオープンソースのOSです。厳密にはOSの中核を担う「カーネル」を指しますが、一般にはディストリビューションを含めたOS全体を意味する言葉として使われています。ディストリビューションは、Linuxカーネルにアプリケーションやライブラリ、各種ツールなどを組み合わせ、まとめたパッケージのことです（詳しくは後述）。

Linuxでは、多くのディストリビューションが無償で利用できる一方、企業向けにはサポートが付いた有償版も提供されています。サーバーやクラウド、組み込み機器、スーパーコンピューターなど幅広い分野で利用されており、自由に改良・再配布できるため、世界中の開発者によって継続的に進化を続けています。

1-2. OSとは

Linuxを理解する上では、そもそもOSとは何かを理解する必要があります。OS（Operating System）は、コンピューターのハードウェアとアプリケーションを仲介する基本ソフトウェアです。

キーボードやマウスからの入力を受け付けたり、CPUやメモリ、ストレージなどのハードウェア機能を管理したりする役割を担っています。OSがあることで、アプリケーションはハードウェアの違いを意識せずに動作できます。代表的なOSにはWindowsやMacがあり、Linuxもそれらと並ぶOSの一つです。

1-3. オープンソースとは

オープンソースとは、ソフトウェアの設計図にあたるソースコードが公開され、利用・改変・再配布を一定のライセンス条件のもとで自由に行える仕組みです。世界中の開発者が改善や機能追加に参加できるため、不具合や脆弱性が発見・修正されやすく、品質や安全性の向上につながっています。Linuxはオープンソースソフトウェアの代表例として知られ、多くの企業や開発者に利用・改良されながら発展してきました。

1-4. Linuxの歴史

Linuxは、1991年にフィンランドの大学生だったリーナス・トーバルズ氏が開発を開始したOSカーネルです。ソースコードがオープンソースとして公開されたことで、世界中の開発者が改良や機能追加に参加し、現在のLinuxへと発展しました。現在では、サーバーやクラウド環境をはじめ、Androidの基盤、スーパーコンピューター、IoT機器など幅広い分野で利用されており、現代のITインフラを支える重要な技術の一つとなっています。

2. Linuxの仕組み

Linuxを適切に活用するには、OSがどのような構成で動作しているのかを理解することも重要です。ここでは、Linuxを構成する要素や、ディストリビューションの仕組みについて解説します。

2-1. Linuxの構成要素

Linuxは、カーネルだけでなく、アプリケーションやユーザースペースなど複数の要素で構成されています。それぞれの役割を理解することで、Linuxの仕組みをより深く理解できます。以下3つの要素について、それぞれ見ていきましょう。

カーネル

アプリケーション

ユーザースペース

2-1-1. カーネル

カーネルは、OSの中核としてハードウェアを制御するソフトウェアです。CPUやメモリ、ストレージ、ネットワーク機器などのリソースを管理し、アプリケーションからの要求に応じて適切な処理を実行します。一般的にはOS全体を「Linux」と呼びますが、本来Linuxとは、このカーネルそのものを指す名称です。

2-1-2. アプリケーション

アプリケーションは、ユーザーが直接的に操作するソフトウェアのことです。Webブラウザやテキストエディター、メールソフト、データベースなど、用途に応じてさまざまなアプリケーションがLinux上で動作します。アプリケーションはユーザースペースで実行され、ハードウェアへの直接アクセスは行わず、システムコールを通じてカーネルに必要な処理を依頼する仕組みになっています。

2-1-3. ユーザースペース

ユーザースペースは、アプリケーションや各種サービスが動作する領域のことです。ハードウェアを直接制御するカーネル空間とは分離されているため、アプリケーションで問題が発生してもシステム全体には影響が及びにくい設計となっています。ハードウェアで必要な処理は、システムコールを通じてカーネルへ依頼されるため、安全性と安定性が確保されています。

2-2. ディストリビューションとは

Linuxを理解する上で欠かせないのが、ディストリビューションという概念です。ディストリビューションは、Linuxカーネルにアプリケーションやライブラリ、各種ツールなどを組み合わせ、すぐに利用できるようにまとめたOSパッケージのことです。

UbuntuやRed Hat Enterprise Linux、Debianなど多くの種類があり、それぞれ使いやすさやサポート体制、用途が異なります。利用目的や運用環境に合わせて選択できる点は、Linuxの大きな特徴の一つです。記事の後半ではLinuxディストリビューションの主な種類をご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

Linuxには多くのメリットがある一方で、導入前に理解しておきたい注意点もあります。ここでは、Linuxを利用するメリットとデメリットをそれぞれご紹介します。

3-1. Linuxを利用するメリット

Linuxはコストを抑えやすく、柔軟性や安定性にも優れていることから、個人利用から企業のシステムまで幅広く採用されています。ここでは、Linuxを利用する主なメリットとして以下の5点をご紹介します。

無料で使えるものが多い

情報が豊富である

幅広い用途に使える

セキュリティに優れている

スペックの低いPCでも使える

3-1-1. 無料で使えるものが多い

Linuxは、多くのディストリビューションを無償で利用できます。そのため、OSのライセンス費用を抑えながらサーバーや開発環境を構築できる点が大きなメリットです。個人での学習や検証環境の構築にも導入しやすく、必要に応じて有償サポート付きのディストリビューションを選択することもできます。

3-1-2. 情報が豊富である

Linuxは世界中で広く利用されているため、インターネット上に技術情報やトラブルの解決方法が数多く公開されています。公式ドキュメントやコミュニティ、技術ブログなども充実しており、エラーが発生した場合でも解決策を見つけやすい環境が整っています。そのため、学習を進めやすく、導入後の運用もしやすいOSだと言えるでしょう。

3-1-3. 幅広い用途に使える

Linuxは、Webサーバーやデータベースサーバー、クラウド環境だけでなく、デスクトップPCやIoT機器、組み込みシステムまで幅広い用途で利用されています。用途に応じて必要な機能だけを組み込めるため、シンプルな構成から大規模システムまで柔軟に対応できます。一つのOSでさまざまな用途に活用できることは、大きな魅力です。

3-1-4. セキュリティに優れている

Linuxはオープンソースであり、多くの開発者がソースコードを確認できることから、脆弱性の発見や修正が継続的に行われています。また、ユーザーやファイルごとの権限管理が充実しており、不正なアクセスや意図しない変更を防ぎやすい仕組みが備わっています。適切に運用すれば、安全性の高いシステム環境を構築しやすい点もLinuxの強みです。

3-1-5. スペックの低いPCでも使える

Linuxには軽量なディストリビューションが数多くあり、比較的古いPCや性能の高くない機器でも快適に動作する場合があります。そのため、使わなくなったPCをサーバーや学習用端末として再活用することも可能です。ハードウェアの性能を有効活用できるため、導入コストや運用コストの削減にもつながります。

3-2. Linuxを利用するデメリット

Linuxには多くのメリットがありますが、利用する環境や目的によっては注意すべき点もあります。導入後に困らないよう、事前に主なデメリットとして以下の4点も理解しておきましょう。

サポートを受けにくい

他OS向けのソフトウェアが使えない

システムへの慣れが必要である

周辺機器がうまく動作しないことがある

3-2-1. サポートを受けにくい

無償で利用できるLinuxディストリビューションでは、公式のサポートが提供されない場合があります。そのため、トラブルが発生した際は、公式ドキュメントやコミュニティの情報を参考にしながら、自分で解決する必要があります。企業で利用する場合は、有償サポート付きのディストリビューションを選択することで、安心して運用しやすくなります。

3-2-2. 他OS向けのソフトウェアが使えない

WindowsやMac専用に開発されたソフトウェアは、Linuxではそのまま動作しない可能性があります。業務で利用したいアプリケーションがLinuxに対応していない場合は、代替ソフトや互換レイヤーを利用する必要があります。そのため、導入前には必要なソフトウェアや業務システムがLinuxに対応しているかを確認しておくことが重要です。

3-2-3. システムへの慣れが必要である

LinuxはGUI（画面操作）でも利用できますが、設定変更やシステム管理ではコマンドラインを使う場面が少なくありません。WindowsやMacとは操作方法やファイル構成が異なるため、使い始めは戸惑うこともあります。実務で活用するには基本的なコマンドやLinux特有の仕組みを学ぶ必要があり、一定の学習コストを見込んでおくことが大切です。

3-2-4. 周辺機器がうまく動作しないことがある

Linuxでは、プリンターやスキャナーなど一部の周辺機器が正常に動作しない場合があります。これは、メーカーがLinux向けドライバーを提供していないことや、最新機器への対応が遅れることがあるためです。導入後のトラブルを避けるためにも、利用予定の周辺機器がLinuxに対応しているか事前に確認しておくことをおすすめします。

Linuxは高い柔軟性と安定性を備えており、サーバー運用からアプリケーション開発、IoT機器まで幅広い分野で活用されています。ここでは、Linuxの代表的な活用例として以下の4つをご紹介します。

サーバーの構築

アプリケーションの開発

IoT機器への組み込み

開発・学習環境の構築

4-1. サーバーの構築

Linuxは、Webサーバーやファイルサーバー、データベースサーバーなど、さまざまなサーバーの構築に利用されています。安定性が高く、長時間の連続稼働に適していることから、多くの企業やクラウドサービスで採用されているOSです。また、 Dockerや Kubernetesといったコンテナ技術の基盤でもあり、効率的なシステム運用やアプリケーションの実行環境として広く活用されています。

4-2. アプリケーションの開発

Linuxは、さまざまなプログラミング言語での開発が可能な上、コンパイラやライブラリなどの開発ツールも充実しており、アプリケーション開発に適した環境です。本番環境でもLinuxが採用されることが多いため、開発環境と運用環境を揃えやすく、動作検証を効率的に行えます。また、オープンソースフレームワークも豊富に利用できるため、開発の効率化につながります。

4-3. IoT機器への組み込み

Linuxは軽量かつ高いカスタマイズ性を備えたOSであるため、IoT機器や組み込みシステムでも広く利用されています。家電製品や産業機器、センサー機器、ネットワーク機器など、用途に合わせて必要な機能を組み込める点が特徴です。限られたハードウェア資源でも動作しやすく、柔軟に機能を追加・変更できることから、多様な製品開発に活用されています。

Linuxは、 仮想マシンやDockerなどのコンテナ環境を利用することで、手軽に開発・学習環境を構築できます。多くのディストリビューションを無償で利用できるため、コストを抑えながらプログラミングやサーバー構築を学ぶことが可能です。実務で利用される環境に近い構成を試せるため、スキル習得や技術検証に適しています。

5. Linuxの主なディストリビューションの種類

Linuxには、用途や目的に応じて選べるさまざまなディストリビューションがあります。それぞれ特徴やサポート体制が異なるため、利用シーンに合ったものを選ぶことが重要です。ここでは、主なディストリビューションとして以下の8つをご紹介します。

Ubuntu

Amazon Linux

Red Hat Enterprise Linux

CentOS Linux

MIRACLE LINUX

AlmaLinux

Rocky Linux

Debian

5-1. Ubuntu

Ubuntuは、初心者から開発者まで幅広いユーザーに利用されている人気のLinuxディストリビューションです。操作しやすいデスクトップ環境が用意されており、初めてLinuxを利用する方でも比較的扱いやすいのが特徴です。デスクトップ用途だけでなく、サーバー向けのエディションも提供されており、情報量やコミュニティが充実しているため、学習から実務まで幅広く活用されています。

5-2. Amazon Linux

Amazon Linuxは、Amazon Web Services（AWS）上での利用に最適化されたLinuxディストリビューションです。AWSの各種サービスとの親和性が高く、クラウド環境でサーバーやアプリケーションを構築・運用する際によく利用されています。もっとも利用者が多いLinuxディストリビューションの一つと言えるでしょう。

また、AWS環境向けに継続的なセキュリティ更新や性能改善が提供されるため、安定したクラウド運用を実現しやすい点も特徴です。

5-3. Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux（RHEL）は、企業向けに提供されている商用Linuxディストリビューションです。長期サポートやセキュリティアップデート、公式サポートが充実しており、業務システムや大規模なサーバー環境で広く採用されています。なお、個人開発者や学習用途向けには、一定条件のもとで利用できる無償のDeveloper Subscriptionも提供されています。

5-4. CentOS Linux

CentOS Linuxは、Red Hat Enterprise Linuxと高い互換性を持つ無償のディストリビューションとして、長年サーバー用途を中心に広く利用されてきました。しかし、従来のCentOS Linuxはサポートを終了しており、CentOS 8は2021年12月末、CentOS 7は2024年6月末にEOL（サポート終了）を迎えました。

一方で、Red Hatが提供する「CentOS Stream」（Red Hat Enterprise Linuxの開発版という位置づけ）は現在も継続しています。また、CentOSの移行先としては、この後ご紹介するMIRACLE LINUXやAlmaLinux、Rocky Linuxなど様々なディストリビューションが普及しています。

5-5. MIRACLE LINUX

MIRACLE LINUXは、日本企業の利用を想定して開発・提供されている国産のLinuxディストリビューションです。日本語によるサポートやドキュメントが充実しており、国内企業への導入のしやすさが特徴です。また、CentOS Linuxのサポート終了に伴う移行先としても人気があり、商用環境で利用しやすい無償のOSとして提供されています。

5-6. AlmaLinux

AlmaLinuxは、CentOS Linuxの後継候補として登場した無償のLinuxディストリビューションです。Red Hat Enterprise Linuxと高い互換性を持ち、既存のCentOS環境から比較的スムーズに移行できます。コミュニティ主導で開発・運営されており、安定した運用と継続的なアップデートが期待できることから、企業のサーバー環境でも広く採用されています。

5-7. Rocky Linux

Rocky Linuxは、CentOSの創設者であるグレゴリー・カーツァー氏によって立ち上げられたLinuxディストリビューションです。Red Hat Enterprise Linuxと高い互換性を備え、CentOS Linuxの移行先として多くの企業で利用されています。無償で利用できるほか、安定性や長期的な運用を重視して開発が進められており、企業システムにも適したディストリビューションです。

5-8. Debian

Debianは、安定性を重視して開発が続けられている歴史あるLinuxディストリビューションです。Ubuntuをはじめ、多くの派生ディストリビューションのベースとなっており、Linuxの発展にも大きく貢献しています。堅牢性の高さから、サーバー環境や開発環境を中心に幅広く利用されており、豊富なソフトウェアパッケージを利用できるのも特徴です。

6. Linuxでのソフトウェア開発にはGitLab

開発者の手元がWindowsやMacであっても、本番環境や CI/CDの実行基盤にLinuxを使うケースは少なくありません。そうしたLinux環境でのビルド・テスト・デプロイをGitLabと組み合わせることで、ソースコード管理からCI/CDやセキュリティチェック、コードレビューまでを一つのプラットフォームで完結でき、開発から運用までを効率化できます。

また、GitLab自体もLinux上で動作することを前提に設計されており、Linux環境との親和性の高さが特徴です。LinuxOSでの開発から運用まで一元的に管理できるため、開発チームの生産性向上に役立ちます。

参考： Install GitLab、 GitLab: The DevSecOps platform

Linux開発環境の構築や改善を検討されている企業担当者の方は、 GitLabの活用を選択肢の一つとしてぜひご検討ください。

7. Linuxを理解して用途に合った環境を選ぼう

Linuxは、オープンソースならではの高い柔軟性と安定性を備え、サーバーやクラウド、アプリケーション、IoT機器の開発など幅広い用途で利用されているOSです。一方で、ディストリビューションごとに特徴やサポート体制が異なるため、利用目的に合わせて選ぶことが重要です。

まずはUbuntuなど扱いやすいディストリビューションから試し、自分に合った環境を見つけてみましょう。開発環境として活用する場合は、DevSecOpsプラットフォームである GitLabと組み合わせて運用することで、ソースコード管理からCI/CDまでの開発業務を効率化できます。

監修：吉瀬 淳一 @jyoshise1

（GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 シニアソリューションアーキテクト）