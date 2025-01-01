トーバルズ氏がオープンソースのバージョン管理システムの開発にいたった経緯、数か月で手を引いた理由、そしてGitでの新しいプログラミング言語のサポートについてどう考えているかをご紹介します。
GitOpsワークフローの一環としてOpen Container Initiative（OCI）イメージを活用する利点、およびKubernetesへのデプロイを簡素化するためにGitLabが提供する多くの機能について詳しくご紹介します。
初めて行われたコミット、初期リリースのユニークな特徴、そしてgit-push(1)のデフォルト動作の変更によって生じた混乱について、一緒に振り返っていきましょう。
git コミット履歴は、煩雑になりがち。gitコミットのメッセージ履歴をクリーンに保ち、変更内容を把握する方法とその重要性をご紹介します。
GitLabのChangelog APIを使用すると、リリースアーティファクト、リリースノートなどの変更をまとめた、包括的な変更履歴の生成を自動化できます。
Gitとは？管理部門やオペレーション部門、初心者には知られていないGitの基礎知識を、仕組みから利点、基礎用語、よくある質問まで徹底的に解説。
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert