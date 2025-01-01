Linus Torvalds nous explique les origines de Git, pourquoi il en a confié la maintenance à Junio Hamano et ce qu'il pense de l'ajout de nouveaux langages de programmation à Git.
Dans cet article, découvrez Git Bash, son fonctionnement, son installation et les principales commandes à connaître.
Git pull est une commande Git qui exécute simultanément git fetch et git merge. Cet article décrit les caractéristiques et les utilisations de chaque commande.
Découvrez les avantages d'intégrer les images OCI (Open Container Initiative) dans vos workflows GitOps.
L'optimisation d'une fonction Git vieille de 15 ans a permis d'augmenter la productivité, de renforcer les stratégies de sauvegarde et de réduire les risques.
Revivez les débuts du projet Git, avec le tout premier commit, découvrez les particularités des premières versions et replongez dans la confusion qu'a provoquée le changement du comportement par défaut de git-push(1).
Le rebase interactif est l'un des outils les plus polyvalents de Git. Découvrez comment l'utiliser pour corriger vos messages de commit, réparer des erreurs et bien plus encore.
L’historique des commits Git peut rapidement devenir désorganisé. Dans cet article, vous découvrirez tous nos conseils pour y remédier.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert