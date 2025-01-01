Bloggit

Format reftable de Git : guide pour les débutants

Dans la version 2.45.0 de Git, GitLab a introduit le backend « reftable », révolutionnant ainsi le stockage des références. Découvrez en détail le fonctionnement de ce nouveau format.
Author: Patrick Steinhardt

Open source

Git fête ses 20 ans : entretien avec son créateur Linus Torvalds

Linus Torvalds nous explique les origines de Git, pourquoi il en a confié la maintenance à Junio Hamano et ce qu'il pense de l'ajout de nouveaux langages de programmation à Git.

Open source

Git en ligne de commande sous Windows avec Git Bash

Dans cet article, découvrez Git Bash, son fonctionnement, son installation et les principales commandes à connaître.

Open source

Git fetch vs git pull : quelle est la différence entre ces deux commandes Git ?

Git pull est une commande Git qui exécute simultanément git fetch et git merge. Cet article décrit les caractéristiques et les utilisations de chaque commande.

Open source

Comment utiliser les images OCI comme source unique de vérité pour vos déploiements continus

Découvrez les avantages d'intégrer les images OCI (Open Container Initiative) dans vos workflows GitOps.

Ingénierie

Dépôts GitLab : diminution du temps de sauvegarde de 48 h à 41 min

L'optimisation d'une fonction Git vieille de 15 ans a permis d'augmenter la productivité, de renforcer les stratégies de sauvegarde et de réduire les risques.

Open source

Git : 20 ans d'histoire

Revivez les débuts du projet Git, avec le tout premier commit, découvrez les particularités des premières versions et replongez dans la confusion qu'a provoquée le changement du comportement par défaut de git-push(1).

Ingénierie

Comment conserver un historique Git propre avec le rebase interactif

Le rebase interactif est l'un des outils les plus polyvalents de Git. Découvrez comment l'utiliser pour corriger vos messages de commit, réparer des erreurs et bien plus encore.

Ingénierie

Commits Git : comment et pourquoi maintenir un historique propre

L’historique des commits Git peut rapidement devenir désorganisé. Dans cet article, vous découvrirez tous nos conseils pour y remédier.

Ingénierie

Améliorez votre workflow avec Git rebase

Exploitez les fonctionnalités de Git rebase pour améliorer votre workflow.

