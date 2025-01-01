Bloggit

Der Anfängerleitfaden zum „reftable“-Format von Git

In Git 2.45.0 hat GitLab das reftable Backend in Git eingeführt – dies verändert die Art und Weise, wie Referenzen gespeichert werden, von Grund auf. Erhalte detaillierte Einblicke, wie dieses neue Format funktioniert.
Neueste Beiträge

Open Source

Wir feiern das 20-jährige Git-Jubiläum mit dessen Erfinder Linus Torvalds

Erfahre, wie das Open-Source-Versionskontrollsystem entstanden ist und was Linus davon hält, neue Programmiersprachen zu Git hinzuzufügen.

Open Source

git pull vs. git fetch: Die Unterschiede erklärt

Ein Befehl, zwei Aktionen: Was git pull wirklich macht und wann git fetch die bessere Wahl ist.

Open Source

OCI-Images als Quelle der Wahrheit für die kontinuierliche Lieferung

Die Vorteile der Verwendung von OCI-Images als Teil von GitOps-Workflows und die vielen Funktionen, die GitLab bietet, um die Bereitstellung in Kubernetes zu vereinfachen.

Open Source

20 Jahre GitLab: Begib dich mit uns auf eine Reise

Begib dich mit uns auf die Spuren des ersten Commits, die einzigartigen Aspekte der frühen Releases und die Verwirrung, die ein Update des Standardverhaltens von git-push(1) ausgelöst hat.

Engineering

Git-Historie mit Interactive Rebase bereinigen

Erfahre, was Git Rebase ist und wie du damit in ein paar Schritten eine Git-Historie bereinigen kannst.

Engineering

4 Situationen, in denen sich eine aufgeräumte Git-Commit-Historie lohnt

Erfahre, warum eine saubere Git-Commit-Historie die Nachvollziehbarkeit verbessert, Fehler behebt und die Codequalität steigert.

Open Source

Was ist Git? Der ultimative Leitfaden

Möchtest du deine Projekte mit Git umsetzen? Entdecke alle Vorteile und Funktionen von Git in unserem umfassenden Guide.

Open Source

Was ist GitFlow? Ein Leitfaden inkl. Beispiel

Wir stellen die Unterschiede zwischen GitFlow und GitLab Flow vor, erklären, was GitFlow ist, wie GitFlow funktioniert, welche Vorteile seine Verwendung bietet (inklusive FAQ)

Open Source

Was gibt es Neues in Git 2.50.0?

Beiträge des Git-Teams von GitLab und der Git-Community, inklusive der Befehl git-diff-pairs(1) und die Option git-rev-list(1) für gebündelte Referenz-Updates.

