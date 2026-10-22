No GitFlow, além da branch main (para operação), cria-se uma branch develop separada (para desenvolvimento), que passa a ser a branch padrão. Já no GitLab Flow, o trabalho pode começar diretamente na branch main . O GitLab Flow incorpora branches de pré-produção, o que permite corrigir bugs antes de fazer o merge das alterações na main e o deploy em produção. As equipes podem adicionar quantas branches de pré-produção forem necessárias, criando fluxos como de main para teste, de teste para aceitação e de aceitação para produção.

Neste artigo, você vai conhecer as diferenças entre o GitFlow e o GitLab Flow, entender o que é o GitFlow, como ele funciona e quais são seus benefícios, além de encontrar respostas para as perguntas mais frequentes.

Índice

O que é o GitFlow?

O GitFlow é um fluxo de trabalho do Git criado para gerenciar branches no Git (um sistema de controle de versão distribuído). Na prática, ele funciona como um modelo de branches para repositórios Git. Criado para simplificar o gerenciamento de releases em projetos de software complexos, foi apresentado por Vincent Driessen em 2010 e é especialmente popular entre equipes grandes.

Como o GitFlow funciona

Em comparação com o desenvolvimento baseado em trunk ( trunk-based development ), o GitFlow trabalha com branches persistentes e tende a envolver commits maiores. Ele pode ser usado em projetos com ciclos de release programados e pode ser combinado com as boas práticas de DevOps. O GitFlow oferece um fluxo de trabalho estruturado, em que cada branch tem uma finalidade definida: as branches de feature saem da develop , as branches de release preparam cada release e, por fim, o código chega à main . Já as correções urgentes saem da própria main , em branches de hotfix. Essa estrutura deixa mais claro para as equipes onde cada alteração deve ser integrada na pipeline de desenvolvimento.

Diferenças entre o GitFlow e o GitLab Flow

O GitFlow é um modelo de branches do Git que usa várias branches principais, além das branches de feature. O GitLab Flow busca reduzir parte da complexidade do GitFlow, permitindo que as equipes trabalhem com mais eficiência. A seguir, veja em detalhes as diferenças entre os dois fluxos de trabalho.

Fluxo de trabalho do GitFlow

O fluxo de trabalho do GitFlow envolve cinco tipos de branches:

main develop feature release hotfix

No desenvolvimento com GitFlow, o trabalho acontece na branch main e em várias branches de apoio. Há duas branches principais de longa duração: a main , com o código pronto para produção, e a develop , onde é integrado o código em desenvolvimento. O código é estabilizado na develop , preparado para a release e, quando está pronto, é incorporado à main por meio de um merge. As branches de apoio, como as de feature, release e hotfix, são criadas para tarefas específicas de desenvolvimento.

Fluxo de trabalho do GitLab Flow

O GitLab Flow simplifica o desenvolvimento ao evitar o overhead associado a releases, criação de tags, merges e outras atividades.

O GitLab Flow é uma alternativa simplificada ao GitFlow, que combina o desenvolvimento orientado a features com recursos de rastreamento de issues. Com ele, os fluxos de trabalho ficam simples, diretos e eficientes. O GitLab Flow incorpora boas práticas que ajudam as equipes de desenvolvimento de software a lançar features sem complicações.

O GitLab Flow é o fluxo de trabalho usado no próprio desenvolvimento do GitLab. Ele envolve branches como a main ; uma branch de testes antes da release, a pre-production ; uma branch para gerenciar o código já lançado, a production ; e branches para desenvolver features ou corrigir bugs, como feature e hotfix . As equipes podem adicionar quantas branches de pré-produção precisarem, criando fluxos como de main para teste, de teste para aceitação e de aceitação para produção.

Enquanto criam branches de feature, as equipes também gerenciam as branches de produção. Quando a main está pronta para o deploy, é feito o merge dela na branch production e a release é publicada. O GitLab Flow também pode ser usado com branches de release. Equipes que mantêm APIs públicas precisam gerenciar versões diferentes, e o GitLab Flow facilita isso ao permitir a criação de branches gerenciáveis de forma independente, como v1 e v2 . Assim, se a revisão de código encontrar bugs na v2 , é simples voltar para a v1 .

Benefícios e características do GitFlow

1: Correção rápida de bugs

Um dos benefícios do GitFlow é a possibilidade de corrigir bugs no ambiente de produção com rapidez. A correção é feita em uma branch de hotfix criada a partir da main e, depois de concluída, passa por merge tanto na main quanto na develop , sem esperar o próximo ciclo de release.

2: Tempo garantido para testes

Ao lançar software a partir de uma branch de release, é possível reservar um tempo para que os usuários testem em um ambiente de homologação. Isso pode acontecer de forma independente do desenvolvimento em andamento, que continua na develop . Além disso, como a branch de release recebe apenas correções, os testes acontecem sobre um código estável.

3: Processo de desenvolvimento de software mais enxuto

Com o GitFlow, é possível aproveitar todo o potencial do Git, o que ajuda a tornar o processo de desenvolvimento de software mais enxuto.

4: Colaboração mais eficiente e resolução de conflitos

Adotar o GitFlow torna a colaboração mais eficiente: como cada branch tem um papel definido, as equipes sabem onde integrar cada alteração e conseguem resolver os conflitos de merge com mais clareza.

Exemplo de GitFlow

O diagrama abaixo mostra um exemplo de configuração do GitFlow, com as diferentes branches e sua estrutura, para deixar o fluxo geral mais claro.

Perguntas frequentes sobre GitLab Flow e GitFlow

P: O que é o Git Feature Flow?

R: É um dos fluxos de trabalho propostos para o desenvolvimento com Git. O Git Feature Flow é indicado para necessidades de desenvolvimento mais simples.

P: Vale a pena usar o GitLab Flow?

R: Sim. O GitLab Flow reduz o overhead de atividades como releases, criação de tags e merges, que costumam ser problemas comuns em outros fluxos de trabalho do Git. Para saber mais, confira estas boas práticas do GitLab Flow.

P: Como escolher entre o GitLab Flow e o GitFlow?

R: Por causa da sua estrutura, o GitFlow é indicado para projetos grandes, com etapas de desenvolvimento bem definidas. Já o GitLab Flow, por ser mais ágil, é mais indicado para projetos que priorizam a entrega contínua e releases rápidas.

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