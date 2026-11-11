Open source e OSS: o que é e o que sua empresa ganha com isso

Poucos temas de tecnologia acumulam tantos mal-entendidos e contradições aparentes quanto o software de código aberto (OSS, do inglês open source software ).

De um lado, estão os números de adoção. Na Alemanha, o número de empresas que usam OSS cresceu quase 15% só entre 2019 e 2023, e hoje mais de três quartos delas usam software de código aberto ao menos em parte. Diante desse cenário, até a PwC, consultoria líder mundial, foi categórica: “O software de código aberto já é o estado da arte na economia alemã.”

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Do outro lado, muitas empresas têm dificuldade para integrar o OSS, na prática, à sua estrutura de TI e aos seus processos. A Computer Weekly deixou isso claro em uma edição especial sobre o tema: “Para empresas de médio porte, em especial, adotar OSS costuma ser um desafio considerável. Sem ... investimento inicial, todo projeto de código aberto fracassa antes mesmo de começar.”

À primeira vista, isso contradiz uma ideia bastante popular: a de que o OSS compensa justamente porque não custa nada.

Como conciliar as duas perspectivas? É isso que este artigo ajuda a responder. Vamos ver quais vantagens o OSS oferece, quanto ele custa na prática e como superar as dificuldades de implementação. Mas, antes, vale entender de onde vem a ideia.

O que significa open source?

Normalmente, tratamos open source e software de código aberto como sinônimos. Mas a ideia por trás dos dois, a troca livre de certas tecnologias, ideias e conceitos, é bem mais antiga.

Um dos exemplos mais antigos e mais citados vem dos primeiros anos da indústria automobilística americana. Durante um período, as montadoras decidiram não patentear novos desenvolvimentos. A lógica era que todos sairiam ganhando se o mercado como um todo crescesse. Ainda hoje, montadoras concorrentes trabalham juntas em projetos de código aberto.

Nos anos 1950 e 1960, a IBM também compartilhou seus segredos de software com o mundo. Na época, foi uma jogada extremamente inovadora. Mas, por honestidade, vale acrescentar: naquele tempo, o software era visto como algo quase sem valor, e a empresa ganhava dinheiro alugando seu hardware.

Esses primeiros exemplos têm algo em comum: em vez de proteger os resultados da própria pesquisa das outras empresas, quem os produziu decidiu colocá-los generosamente à disposição do público.

Software de código aberto: definição

No universo do software, a ideia do código aberto ganhou um alcance que foi muito além do próprio setor.

Ela segue viva até hoje em várias áreas, em projetos como as sementes de código aberto ( open source seeds ), sementes que, de propósito, não são patenteadas. Talvez porque códigos genéticos possam muito facilmente ser vistos como software.

Esta é a definição de software de código aberto:

Um software é de código aberto quando seu código-fonte é compartilhado abertamente e pode ser consultado e modificado. Outros programadores podem criar obras derivadas a partir dele ou incorporá-lo aos próprios projetos.

Essa definição ainda não cobre todos os detalhes. A questão das licenças, por exemplo, tem algumas sutilezas, que vamos detalhar mais adiante. Como ponto de partida, porém, ela já é bastante precisa e abrangente.

O OSS é sempre gratuito?

Não. Esse mal-entendido acompanha o tema até hoje. E foi justamente por isso que se escolheu o nome open source : o nome original, free software , já tinha se mostrado ambíguo demais. Em inglês, free significa tanto “livre” quanto “gratuito”.

Ou seja, é perfeitamente possível vender um produto de código aberto a um preço premium. Desde que o código-fonte seja aberto, o critério mais importante está atendido.

É verdade que, na maioria dos casos, o software de código aberto é oferecido gratuitamente. Hoje, a maior parte dos fornecedores profissionais não baseia sua receita na venda de licenças, e sim em serviços em torno do produto.

O software de código aberto se entende como um instrumento de transparência e inovação. Nesse papel, continua seguindo os princípios do software livre, mesmo que já não leve esse nome.

Vale olhar com um pouco mais de atenção para esse caminho: do software proprietário ao software livre e, de lá, à filosofia do código aberto.

Do software proprietário ao software livre

O termo software livre ( free software ) surgiu no início dos anos 1980. Na época, um número crescente de desenvolvedores passou a considerar antiético que grandes empresas, e até instituições de ensino como universidades, explorassem comercialmente o trabalho deles.

Quando a IBM compartilhou seus sistemas operacionais com o mundo, não havia ali nem idealismo nem busca de lucro. Foi uma decisão tomada quase de passagem, à qual poucos dos envolvidos devem ter dado muita importância. Mas logo surgiu uma indústria movimentada em torno da venda de licenças de software, às vezes a preços extremamente altos. Essas soluções pagas, cujo código-fonte era guardado como segredo comercial e protegido por patentes, são chamadas de software fechado ( closed software ) ou software proprietário: software sobre o qual alguém detém a propriedade.

Com os melhores softwares proprietários do mercado, empresas com mais recursos muitas vezes conquistavam uma vantagem competitiva clara. Já concorrentes menores, com boas ideias mas pouco orçamento, ficavam para trás.

O software livre deveria estar disponível para todos. Com o código-fonte aberto, passou a ser possível incorporar suas funcionalidades às próprias soluções e, assim, tornar o desenvolvimento de software mais eficiente.

Do software livre ao software de código aberto

O nome free software foi um problema desde o início. Free deveria se referir à liberdade de uso, não à gratuidade. Para deixar essa ideia mais clara, optou-se, por fim, por um novo nome.

Open source , código aberto, expressa exatamente o que está em jogo: o código-fonte, que é a base de toda a funcionalidade.

Hoje, os dois conceitos coexistem, e a diferença de foco entre eles é pequena. A comunidade do software livre, por exemplo, se vê como a base filosófica e política de todo o setor, sobre a qual se apoiam, em última instância, conceitos mais concretos como o OSS.

Software de código aberto: exemplos

Hoje há inúmeros exemplos de uso do código aberto no desenvolvimento de novos softwares.

O primeiro com que a maioria dos usuários domésticos teve contato foi, sem dúvida, o navegador Firefox. Antes de sua chegada, o mercado tinha sido dominado primeiro por um navegador gratuito, mas que não era de código aberto (o Netscape Navigator), e depois por um navegador integrado ao sistema operacional proprietário Microsoft Windows (o Internet Explorer). O Firefox trouxe uma excelente alternativa de código aberto, elogiada por suas muitas extensões.

Desde então, o código aberto se tornou o modelo dominante de distribuição e licenciamento. A revista alemã on-line Deutsche Startups montou uma ótima visão geral por setor:

Ferramentas de desenvolvimento: Python, Ruby e OGC são exemplos de ferramentas de código aberto à disposição dos desenvolvedores.

Bancos de dados: o MySQL, a principal solução de banco de dados do mundo, é de código aberto. O mesmo vale para concorrentes como PostgreSQL e MongoDB.

Infraestrutura: o Kubernetes, plataforma de orquestração de contêineres, também é software de código aberto.

Design gráfico e multimídia: GIMP e Blender são excelentes ferramentas para quem acha caros demais os produtos proprietários e pagos. O player VLC deixa no chinelo a maioria dos players que não são de código aberto.

Tecnologias web: algumas tecnologias fundamentais, como o PHP, atendem aos critérios do código aberto.

Outros: LibreOffice e OpenOffice são aplicações inteiramente de código aberto. O cliente de e-mail Thunderbird também usa uma licença de código aberto, assim como o gerenciador de arquivos FreeCommander.

O que as empresas esperam do software de código aberto?

Talvez você também esteja pensando em levar a TI da sua empresa, tanto quanto possível, para uma base de código aberto. Como vimos, não seria uma decisão isolada: as empresas que apostam apenas em soluções proprietárias já são minoria.

Para a maioria das empresas, estes pontos pesam na decisão:

O software de código aberto pode ajudar a reduzir os custos de TI.

O software de código aberto é flexível e, por isso, mais fácil de adaptar a necessidades específicas.

O software de código aberto tem fama de consumir menos capacidade de armazenamento e, com isso, melhorar o desempenho do sistema.

O software de código aberto é visto como mais inovador e mais adaptável às mudanças do mercado. Como essas supostas vantagens se comportam na prática? Vamos olhar mais de perto o papel do OSS dentro da empresa, começando por um ponto que nunca é demais reforçar.

OSS não é um modelo de negócio

Como dissemos, as empresas esperam muito do OSS e se decepcionam quando essas expectativas não se cumprem. O impacto financeiro, principalmente, muitas vezes fica bem longe do que se imaginava.

Vamos detalhar os motivos mais adiante. Mas uma coisa precisa ficar sempre clara: o código aberto, por si só, nunca é um modelo de negócio, nem mesmo para as empresas que distribuem software sob uma licença de código aberto!

O software de código aberto é um conceito que nasceu do movimento pela liberdade de informação e de dados. Ele facilita certos métodos e práticas, mas pode tornar outros mais complexos e trabalhosos.

O código aberto pode, sim, impulsionar os resultados do negócio. Mas a estratégia para chegar lá continua sendo trabalho da própria empresa.

Por que algumas empresas ainda preferem soluções proprietárias

A ascensão do código aberto é inegável. Em boa parte, ela se explica pelo fato de que software gratuito quase sempre exerce uma atração irresistível, mesmo quando está claro que esse “preço zero” às vezes sai caro.

Ainda assim, o software proprietário continua vivo. Por quê?

Primeiro, porque é extremamente satisfatório ter um pacote de software tão completo que não só funciona de imediato como já traz todos os componentes necessários. Em muitas áreas, os produtos proprietários são simplesmente mais profissionais e completos. LibreOffice e OpenOffice são excelentes, mas ainda não estão à altura do Office.

Mais importante ainda: com OSS, problemas de compatibilidade aparecem com mais facilidade. Em documentos do Word, isso ainda é tolerável. Em casos mais complexos, porém, pode deixar o processo de desenvolvimento mais lento, mais sujeito a erros ou até inviável.

Além disso, embora alguns fornecedores de software proprietário respondam aos clientes mais devagar que seus concorrentes de código aberto, outros se destacam por respostas rápidas e atualizações frequentes. De todo modo, é sempre tranquilizador ter um contato direto quando surgem problemas, e é por isso que muitos produtos de OSS também passaram a oferecer esse tipo de atendimento.

As verdadeiras vantagens do software de código aberto

Algumas das vantagens que as empresas esperam do código aberto são, de fato, reais. O OSS aumenta a transparência do software em uso: como o código-fonte está aberto, é possível adaptá-lo, ampliá-lo ou enxugá-lo conforme a necessidade. Também é possível incorporá-lo a pacotes de software desenvolvidos internamente, o que reduz bastante o esforço.

Muitos programas de código aberto também se destacam pela capacidade de inovação. As comunidades por trás deles são dinâmicas, abertas e, em geral, recebem bem quem está chegando.

Além disso, vale citar estas vantagens:

Feedback contínuo: como o software é testado na prática o tempo todo por outros usuários, os desenvolvedores recebem um fluxo constante de feedback, que serve de ponto de partida para atualizações e novas versões.

como o software é testado na prática o tempo todo por outros usuários, os desenvolvedores recebem um fluxo constante de feedback, que serve de ponto de partida para atualizações e novas versões. Longevidade: o software comercial proprietário muitas vezes sai do mercado tão rápido quanto uma série de TV que não emplaca, quando as vendas não decolam. Os projetos de código aberto não estão presos a esse tipo de cálculo e podem continuar existindo mesmo depois que os desenvolvedores originais saem de cena. O OSS é mesmo mais barato? Na nossa avaliação, depende do caso, mas, em geral, sim.

O OSS gera custos adicionais com treinamentos, com uma seleção mais criteriosa dos componentes e com o ajuste fino entre eles. Mas, especialmente quando as licenças por usuário são muito caras, o OSS continua sendo a alternativa mais econômica.

Os três modelos de licença do software de código aberto

Aqui cabe, na nossa visão, um pequeno parêntese. A essa altura, pode ter ficado a impressão de que o OSS, por ser aberto e muitas vezes gratuito, é incompatível com modelos de licença.

Não é o caso. Na prática, o software de código aberto também está quase sempre ligado a uma licença específica. São essas licenças que regulam o reúso do software, e elas são essenciais para garantir que os princípios do movimento de código aberto sejam de fato respeitados.

Estas são as três licenças mais comuns:

Licença copyleft: é a mais rígida. Protege as liberdades originais do software e obriga todos os usuários a distribuir ou oferecer qualquer obra derivada sob as mesmas condições de licença.

Licenças de copyleft fraco: em alguns produtos, a licença das modificações pode ser parcialmente diferente. Isso dá mais liberdade a usuários e desenvolvedores.

Licenças permissivas: impõem poucas condições, em geral manter o aviso de direitos autorais e o texto da licença. Para o OSS, isso significa que quem modifica o software decide livremente quais condições de licença valem para o resultado do próprio trabalho.

Com qualquer uma dessas licenças, é possível cobrar pelos produtos e pelo trabalho.

Código aberto e metodologia ágil

Um dos principais motivos pelos quais o código aberto teve uma recepção tão ampla e positiva no desenvolvimento de software, quase de imediato, é sua proximidade com a metodologia ágil.

Na entrega ágil, o foco está em um processo em que protótipos funcionais são desenvolvidos de forma rápida e regular, com coleta contínua de dados e uma troca estruturada dentro da equipe. Esses protótipos servem, por sua vez, de base para novas melhorias.

Nas duas abordagens, o centro é o mesmo: transparência, abertura, agilidade, trabalho em equipe, foco no cliente e um caminho rápido até o produto final. E, ao contrário das soluções proprietárias, os produtos de código aberto nunca ficam prontos de verdade: são sempre uma versão intermediária.

Para quem já tem experiência com métodos ágeis, introduzir o OSS na empresa fica bem mais fácil.

Estudo de caso 1: Linux

Talvez o software de código aberto mais conhecido de todos seja o Linux.

O Linux é 100% de código aberto, e seu código-fonte pode ser consultado livremente. Disso surgiu, num desenvolvimento fascinante, uma grande variedade das chamadas “distribuições”: configurações específicas do Linux, cada uma com sua própria interface e um conjunto de ferramentas associadas.

Em relação ao Windows, o Linux tem várias das vantagens citadas acima: é bem mais eficiente e rápido, mais flexível e mais barato. Foi justamente sua capacidade única de adaptação que o levou à liderança no mercado de servidores.

Ao mesmo tempo, é mais complicado, tanto na instalação quanto no uso no dia a dia, e depende de uma equipe de TI bem preparada.

O que o Linux tem de especial é que suas distribuições são oferecidas sob licenças diferentes. Há versões totalmente gratuitas e bem minimalistas; variantes pensadas para desenvolvedores inovadores; e, por fim, pacotes completos, tão práticos e completos quanto o software proprietário comercial (e, por isso mesmo, bem mais caros).

O Linux é um exemplo clássico de como o código aberto pode ser versátil na prática.

Estudo de caso 2: GitLab

O GitLab também nasceu, desde o início e por convicção, como um projeto de código aberto.

O que o código aberto significa para nós, na prática?

O núcleo aberto ( open core ) do GitLab é publicado sob a licença de código aberto MIT, e seu código-fonte pode ser consultado livremente. O restante tem o código-fonte disponível para consulta ( source-available ).

Ficamos sempre felizes em receber sugestões de melhorias ou de novos recursos. No Fórum do GitLab, também é possível encontrar outros desenvolvedores para trocar ideias especificamente sobre código aberto.

Com o GitLab Development Kit, oferecemos uma forma de adaptar o código-fonte por conta própria a preferências e necessidades específicas.

Nossos repositórios abrigam inúmeros projetos de código aberto.

Com o programa GitLab para Open Source, apoiamos a criação de novos projetos de OSS que beneficiam toda a comunidade. No GitLab, o código aberto não fica só na teoria. Um exemplo marcante é o do Drupal, plataforma de gestão de conteúdo, que se reinventou ao completar 20 anos e, com o GitLab, abriu seus serviços a novos públicos. Saiba mais no estudo de caso da Drupal Association (em inglês).

Se quiser experimentar, a avaliação gratuita do GitLab está à sua disposição.

OSS: desafios na implementação

Na visão da Computer Weekly, o principal motivo pelo qual muitos projetos de código aberto fracassam na implementação é a falta de conhecimento técnico dentro da empresa.

Segundo a publicação, “as empresas precisam investir tempo e recursos já de antemão para desenvolver as habilidades e os conhecimentos necessários ou buscar apoio externo, seja por meio de um parceiro, seja contratando novos profissionais”.

A Computer Weekly também ressalta que uma das possíveis vantagens do OSS, o dinamismo da comunidade e a grande quantidade de soluções que surgem quase todos os dias, pode virar desvantagem para algumas empresas. É o que acontece, por exemplo, quando as opções deixam de ser administráveis e, principalmente, quando montar a combinação certa de componentes se torna complexo e trabalhoso demais.

Por isso, a especialista Marieke Merkle recomenda um mapeamento de riscos:

“Nele, são identificados os riscos ligados ao uso de software de código aberto que a empresa já faz ou planeja fazer. Com base nisso, é possível estruturar um processo de compliance começando pela área de uso com os maiores riscos. Em seguida, a estrutura de compliance pode ser ampliada para as demais áreas em que o software de código aberto é usado.”

Qual é o futuro do OSS?

Fazer previsões em TI costuma ser difícil. Neste caso, porém, algumas tendências claras já se desenham.

O OSS vai continuar avançando por todos os setores da indústria. Sergio Vemic, Chief Visionary Officer da Telmekom, afirma: “Acredito que o código aberto vai ganhar cada vez mais importância no futuro. Cada vez mais pessoas vão se dedicar a ele, desenvolvê-lo e impulsioná-lo. Até empresas que hoje oferecem software proprietário vão avaliar se vale a pena publicá-lo como código aberto no futuro.”

O OSS também deve ganhar um impulso considerável com a preferência, no mundo todo, por produtos de código aberto no setor público. A União Europeia já assume um papel pioneiro nesse sentido.

Em alguns setores-chave, o OSS vai se firmar como uma alternativa séria ao software proprietário. Entre eles estão edge computing, DevOps, orquestração de contêineres e, claro, inteligência artificial (IA).

Ao mesmo tempo, alguns especialistas observam um ceticismo crescente entre investidores quanto à capacidade desses projetos de gerar um retorno relevante. Já dissemos: código aberto não é modelo de negócio e, às vezes, pode até atrapalhar um negócio rentável! Ou seja, o jogo continua aberto.

OSS e IA: qual é o potencial?

A IA e o software de código aberto talvez sejam as tendências mais fortes do desenvolvimento de software hoje. Não surpreende, então, que valha a pena olhar para os dois juntos.

O Institut für Innovation und Technik, de Berlim, faz a pergunta central: “O que o código aberto significa para a inteligência artificial (IA)?” A análise discute alguns casos fascinantes em que a IA, no desenvolvimento de software de código aberto, viabilizou projetos que simplesmente não teriam saído do papel em um ambiente comercial e proprietário. Entre eles, uma ferramenta de tradução para diversas línguas africanas.

Para desenvolvedores, também já existem diversas soluções de OSS com um componente relevante de IA. Entre elas estão o FauxPilot (ferramenta de desenvolvimento), o Diffusers, da Hugging Face (biblioteca de geração de imagens a partir de texto), e o PaddleNLP (biblioteca de processamento de linguagem natural). Outros exemplos de IA e OSS aparecem em um artigo da revista alemã Computerwoche.

Mas também cabe a pergunta inversa: o que a IA significa para o código aberto? Avi Press, CEO da Scarf, empresa especializada em análise de uso de software de código aberto, responde:

“Uma parcela cada vez maior do código (de código aberto e de outros tipos) em que confiamos vai ser escrita por IA, e não por pessoas... e ainda não sabemos como lidar com todas as consequências de um mundo em que as pessoas não são os únicos protagonistas.”

E esse movimento já aparece nos números. Em uma pesquisa da McKinsey com mais de 700 líderes de tecnologia de 41 países, 63% das empresas disseram usar regularmente modelos de IA de código aberto. No Brasil, a proporção é de 50%, como mostrou Rafael Siqueira, sócio da McKinsey em São Paulo, na Exame.

Uma coisa é certa: IA e OSS vão crescer, e vão crescer juntos. E os resultados, ao menos em parte, vão superar em muito o que hoje conseguimos imaginar.

Será que um dia vamos dispensar de vez o software proprietário?

Diante das tendências descritas acima, a hipótese parece quase óbvia.

O que é certo: o OSS vai ganhar importância, seja como produto independente, seja como componente de uma arquitetura de software maior. Mas é igualmente certo que, no futuro, ainda haverá áreas em que as empresas vão apostar no software proprietário: