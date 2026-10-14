Orquestación de agentes
Descubre el potencial de la ingeniería de software con IA agente gracias a Agent Platform de GitLab Duo.
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Flujo de recomendación de revisores
En esta demostración, recorrerás el flujo de recomendación de revisores: un activador que se ejecuta automáticamente cuando una solicitud de fusión se marca como lista y recomienda a la persona más adecuada para revisarla, que puedes asignar con un solo clic.
Last updated Oct 14, 2026
Un día con Agent Platform de GitLab Duo
En esta demostración, pasarás un día entero trabajando junto a un equipo de agentes de IA en Agent Platform de GitLab Duo: corregirás un pipeline fallido, optimizarás la configuración de CI/CD, refinarás el backlog, entregarás una funcionalidad con desarrollo y revisión asistidos por agentes, clasificarás vulnerabilidades de seguridad y crearás un panel de informes en tiempo real.
Last updated Aug 10, 2026
GitLab Orbit
En esta demostración, descubre cómo GitLab Orbit proporciona a los agentes de IA datos fiables para razonar y actuar más rápido y con menos tokens. Orbit es el gráfico de contexto del ciclo de vida de Agent Platform de GitLab Duo, que reúne el código, las solicitudes de fusión, los pipelines, las implementaciones, las vulnerabilidades y sus responsables en un único gráfico en tiempo real consultable.
Last updated Jun 30, 2026
Resolución de vulnerabilidades SAST con IA agente
En esta demostración, verás cómo Agent Platform de GitLab Duo analiza y corrige automáticamente vulnerabilidades SAST mediante el flujo de resolución de vulnerabilidades SAST con IA agente.
Last updated Mar 5, 2026
Flujo de detección de falsos positivos de SAST
En esta demostración, recorrerás el flujo de detección de falsos positivos de SAST de GitLab Duo. Los equipos ahora pueden clasificar las vulnerabilidades más rápido al identificar falsos positivos en vulnerabilidades de seguridad críticas y de gravedad alta.
Last updated Feb 17, 2026
Agentes externos gestionados por GitLab
En esta demostración, verás cómo integrar en tu proyecto agentes externos gestionados por GitLab: Claude y Codex, y cómo usarlos.
Last updated Feb 5, 2026
Panel de GitLab CREDITS
En esta demostración, verás cómo comprar GitLab CREDITS para usarlos en Agent Platform de GitLab Duo.
Last updated Feb 3, 2026
Duo Agentic Chat
Descubre las funcionalidades interactivas de Duo Agentic Chat, que ofrece asistencia inteligente y contextual para tus tareas de desarrollo con orientación en tiempo real.
Last updated Dec 25, 2025
Flujos personalizados
Flujos de trabajo multiagente que orquestan agentes de IA con conocimientos especializados para completar de forma autónoma tareas complejas de principio a fin.
Last updated Dec 23, 2025
Agentes personalizados
Descubre cómo crear agentes personalizados adaptados a las necesidades específicas de tu equipo y usarlos en Agentic Chat.
Last updated Dec 16, 2025
Agentes externos: Amazon Q Developer
Los agentes externos ejecutan herramientas externas de IA mediante runners y se activan con eventos de GitLab, como menciones o asignaciones de tickets o solicitudes de fusión.
Last updated Oct 29, 2025
Servidor MCP
Descubre cómo el servidor MCP de GitLab permite que herramientas como Cursor o Windsurf accedan de forma segura a los datos de GitLab, para que los equipos de desarrollo sigan trabajando en su flujo habitual sin tener que cambiar de contexto.
Last updated Sep 10, 2025
Cliente MCP
Descubre cómo Duo, mediante su cliente MCP, se conecta a servidores MCP externos para integrarse con herramientas como Slack, Jira, Grafana y la consola de AWS, agilizando los flujos de trabajo y evitando cambios de contexto.
Last updated Aug 5, 2025
Catálogo de IA
Descubre el catálogo de IA de Agent Platform de GitLab Duo.
Flujos fundamentales
Explora flujos fundamentales prediseñados que agilizan tareas y flujos de trabajo de desarrollo habituales.
Desarrolla más rápido, empieza ahora
Desarrolla más rápido, empieza ahora
Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.