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GitLab Orbit

En esta demostración, descubre cómo GitLab Orbit proporciona a los agentes de IA datos fiables para razonar y actuar más rápido y con menos tokens. Orbit es el gráfico de contexto del ciclo de vida de Agent Platform de GitLab Duo, que reúne el código, las solicitudes de fusión, los pipelines, las implementaciones, las vulnerabilidades y sus responsables en un único gráfico en tiempo real consultable.