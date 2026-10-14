Novità

GitLab Orbit

In questa demo, scopri come GitLab Orbit fornisce agli agenti IA dati verificati per ragionare e agire più velocemente, con meno token. Orbit è il grafo del contesto del ciclo di vita per GitLab Duo Agent Platform, che trasforma codice, richieste di merge, pipeline, deployment, vulnerabilità e proprietà in un unico grafo dinamico e interrogabile.