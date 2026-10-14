Orchestrazione degli agenti
Scopri la potenza dell'ingegneria del software agentica con GitLab Duo Agent Platform.
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Flusso Revisore consigliato
In questa demo, vedrai il flusso Revisore consigliato: un trigger che viene eseguito automaticamente quando una richiesta di merge viene contrassegnata come pronta e che consiglia il revisore più adatto, così puoi assegnarlo con un clic.
Last updated Oct 14, 2026
Una giornata con GitLab Duo Agent Platform
In questa demo, seguirai un'intera giornata di lavoro al fianco di un team di agenti IA in GitLab Duo Agent Platform: correzione di una pipeline non riuscita, ottimizzazione della configurazione CI/CD, gestione del backlog, rilascio di una funzionalità con sviluppo e revisione assistiti da agenti, triage delle vulnerabilità della sicurezza e creazione di una dashboard di reportistica in tempo reale.
Last updated Aug 10, 2026
GitLab Orbit
In questa demo, scopri come GitLab Orbit fornisce agli agenti IA dati verificati per ragionare e agire più velocemente, con meno token. Orbit è il grafo del contesto del ciclo di vita per GitLab Duo Agent Platform, che trasforma codice, richieste di merge, pipeline, deployment, vulnerabilità e proprietà in un unico grafo dinamico e interrogabile.
Last updated Jun 30, 2026
Risoluzione agentica delle vulnerabilità SAST
In questa demo, ti verrà illustrato come GitLab Duo Agent Platform analizza e corregge automaticamente le vulnerabilità SAST con il flusso di Risoluzione agentica delle vulnerabilità SAST.
Last updated Mar 5, 2026
Flusso di Rilevamento dei falsi positivi SAST
In questa demo, scoprirai il flusso di Rilevamento dei falsi positivi SAST di GitLab Duo. I team possono ora valutare più rapidamente le vulnerabilità identificando i falsi positivi per le vulnerabilità della sicurezza di gravità critica ed elevata.
Last updated Feb 17, 2026
Agenti esterni: gestiti da GitLab
In questa demo, ti mostreremo come integrare nel tuo progetto agenti esterni gestiti da GitLab, come Claude e Codex, e come utilizzarli.
Last updated Feb 5, 2026
Dashboard di Crediti GitLab
In questa demo, vedrai come acquistare i crediti GitLab da utilizzare in GitLab Duo Agent Platform.
Last updated Feb 3, 2026
Chat agentica di GitLab Duo
Scopri le funzionalità interattive della Chat agentica di GitLab Duo che forniscono assistenza intelligente e sensibile al contesto per le tue attività di sviluppo con una guida in tempo reale.
Last updated Dec 25, 2025
Flussi personalizzati
Flussi di lavoro multi-agente che orchestrano agenti IA specializzati con competenze specifiche per completare autonomamente attività complesse end-to-end.
Last updated Dec 23, 2025
Agenti personalizzati
Scopri come creare agenti personalizzati e specializzati in base alle esigenze specifiche del tuo team e come utilizzarli nella Chat agentica di GitLab Duo.
Last updated Dec 16, 2025
Agenti esterni: Sviluppatore Amazon Q
Gli agenti esterni eseguono strumenti IA esterni tramite l'esecuzione di runner, attivati da eventi GitLab come menzioni o assegnazioni di ticket/RM.
Last updated Oct 29, 2025
Server MCP
Scopri come il server MCP di GitLab consente a strumenti come Cursor o Windsurf di accedere in modo sicuro ai dati di GitLab, così chi sviluppa può restare nel proprio flusso di lavoro, riducendo il cambio di contesto.
Last updated Sep 10, 2025
Client MCP
Scopri come GitLab Duo, tramite il suo client MCP, si connette a server MCP esterni per integrarsi con strumenti come Slack, Jira, Grafana e AWS Console, ottimizzando i flussi di lavoro ed eliminando il cambio di contesto.
Last updated Aug 5, 2025
Catalogo IA
Scopri il catalogo IA di GitLab Duo Agent Platform.
Flussi preintegrati
Esplora i flussi preintegrati che ottimizzano le attività e i flussi di lavoro di sviluppo comuni.
Inizia a sviluppare più velocemente oggi
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Scopri cosa può fare il tuo team con la piattaforma di orchestrazione intelligente per DevSecOps.