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Orchestrazione degli agenti

Scopri la potenza dell'ingegneria del software agentica con GitLab Duo Agent Platform.

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Novità

Flusso Revisore consigliato

In questa demo, vedrai il flusso Revisore consigliato: un trigger che viene eseguito automaticamente quando una richiesta di merge viene contrassegnata come pronta e che consiglia il revisore più adatto, così puoi assegnarlo con un clic.

Last updated Oct 14, 2026

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Novità

Una giornata con GitLab Duo Agent Platform

In questa demo, seguirai un'intera giornata di lavoro al fianco di un team di agenti IA in GitLab Duo Agent Platform: correzione di una pipeline non riuscita, ottimizzazione della configurazione CI/CD, gestione del backlog, rilascio di una funzionalità con sviluppo e revisione assistiti da agenti, triage delle vulnerabilità della sicurezza e creazione di una dashboard di reportistica in tempo reale.

Last updated Aug 10, 2026

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Novità

GitLab Orbit

In questa demo, scopri come GitLab Orbit fornisce agli agenti IA dati verificati per ragionare e agire più velocemente, con meno token. Orbit è il grafo del contesto del ciclo di vita per GitLab Duo Agent Platform, che trasforma codice, richieste di merge, pipeline, deployment, vulnerabilità e proprietà in un unico grafo dinamico e interrogabile.

Last updated Jun 30, 2026

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Novità

Risoluzione agentica delle vulnerabilità SAST

In questa demo, ti verrà illustrato come GitLab Duo Agent Platform analizza e corregge automaticamente le vulnerabilità SAST con il flusso di Risoluzione agentica delle vulnerabilità SAST.

Last updated Mar 5, 2026

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Novità

Flusso di Rilevamento dei falsi positivi SAST

In questa demo, scoprirai il flusso di Rilevamento dei falsi positivi SAST di GitLab Duo. I team possono ora valutare più rapidamente le vulnerabilità identificando i falsi positivi per le vulnerabilità della sicurezza di gravità critica ed elevata.

Last updated Feb 17, 2026

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Novità

Agenti esterni: gestiti da GitLab

In questa demo, ti mostreremo come integrare nel tuo progetto agenti esterni gestiti da GitLab, come Claude e Codex, e come utilizzarli.

Last updated Feb 5, 2026

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Novità

Dashboard di Crediti GitLab

In questa demo, vedrai come acquistare i crediti GitLab da utilizzare in GitLab Duo Agent Platform.

Last updated Feb 3, 2026

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Novità

Chat agentica di GitLab Duo

Scopri le funzionalità interattive della Chat agentica di GitLab Duo che forniscono assistenza intelligente e sensibile al contesto per le tue attività di sviluppo con una guida in tempo reale.

Last updated Dec 25, 2025

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Novità

Flussi personalizzati

Flussi di lavoro multi-agente che orchestrano agenti IA specializzati con competenze specifiche per completare autonomamente attività complesse end-to-end.

Last updated Dec 23, 2025

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Novità

Agenti personalizzati

Scopri come creare agenti personalizzati e specializzati in base alle esigenze specifiche del tuo team e come utilizzarli nella Chat agentica di GitLab Duo.

Last updated Dec 16, 2025

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Novità

Agenti esterni: Sviluppatore Amazon Q

Gli agenti esterni eseguono strumenti IA esterni tramite l'esecuzione di runner, attivati da eventi GitLab come menzioni o assegnazioni di ticket/RM.

Last updated Oct 29, 2025

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Novità

Server MCP

Scopri come il server MCP di GitLab consente a strumenti come Cursor o Windsurf di accedere in modo sicuro ai dati di GitLab, così chi sviluppa può restare nel proprio flusso di lavoro, riducendo il cambio di contesto.

Last updated Sep 10, 2025

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Novità

Client MCP

Scopri come GitLab Duo, tramite il suo client MCP, si connette a server MCP esterni per integrarsi con strumenti come Slack, Jira, Grafana e AWS Console, ottimizzando i flussi di lavoro ed eliminando il cambio di contesto.

Last updated Aug 5, 2025

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Catalogo IA

Scopri il catalogo IA di GitLab Duo Agent Platform.

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Flussi preintegrati

Esplora i flussi preintegrati che ottimizzano le attività e i flussi di lavoro di sviluppo comuni.

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