Seguridad y gobernanza
Protege el ciclo de vida de tu software con análisis de seguridad en tiempo real, gestión de vulnerabilidades y corrección automática.
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Cobertura de escáneres a escala y flujo de trabajo de corrección automatizada
En esta demostración, verás cómo cerrar en masa las brechas de cobertura de los escáneres de seguridad en proyectos críticos para la empresa, filtrar el ruido con la detección de falsos positivos mediante IA y dejar que GitLab Duo corrija automáticamente vulnerabilidades reales con soluciones listas para fusionar.
Last updated Jul 9, 2026
Activa la detección de falsos positivos y la resolución de vulnerabilidades de SAST
Este tutorial te muestra cómo activar la detección de falsos positivos de SAST y la resolución de vulnerabilidades de SAST. La detección de falsos positivos reduce el ruido para que tu equipo se centre en los problemas reales, y la resolución de vulnerabilidades corrige automáticamente las vulnerabilidades críticas y de gravedad alta. Este breve recorrido muestra exactamente dónde activarlas.
Last updated Jun 17, 2026
Gestor de secretos de GitLab
En esta demostración, descubre el Gestor de secretos de GitLab (beta pública) en acción. Las variables CI/CD son sencillas, pero carecen de controles de acceso y registros de auditoría; las bóvedas independientes agregan sobrecarga operativa. El Gestor de secretos de GitLab te ofrece seguridad y simplicidad.
Last updated May 25, 2026
Resolución de vulnerabilidades SAST con IA agente
En esta demostración, verás cómo Agent Platform de GitLab Duo analiza y corrige automáticamente vulnerabilidades SAST mediante el flujo de resolución de vulnerabilidades SAST con IA agente.
Last updated Mar 5, 2026
Flujo de detección de falsos positivos de SAST
En esta demostración, recorrerás el flujo de detección de falsos positivos de SAST de GitLab Duo. Los equipos ahora pueden clasificar las vulnerabilidades más rápido al identificar falsos positivos en vulnerabilidades de seguridad críticas y de gravedad alta.
Last updated Feb 17, 2026
Cumplimiento personalizado
Transforma el cumplimiento: pasa de una carga manual a un proceso continuo y automatizado que te mantiene listo para auditorías en todo momento con los marcos de cumplimiento personalizados de GitLab.
Last updated Oct 9, 2025
Políticas de seguridad
Implementa y administra políticas de seguridad en toda tu organización con aplicación automatizada y seguimiento del cumplimiento.
Last updated Jan 27, 2025
Pruebas avanzadas de seguridad de aplicaciones estáticas
Descubre las pruebas avanzadas de seguridad de aplicaciones estáticas de GitLab, nuestro analizador propio de seguridad estática de aplicaciones, que reduce considerablemente los falsos positivos y mejora la precisión de la detección mediante análisis entre funciones y archivos.
Last updated Sep 22, 2024
Análisis de seguridad en el pipeline de CI/CD
Integra sin problemas los análisis de seguridad en tu pipeline de CI/CD para ofrecer a los desarrolladores información temprana sobre posibles riesgos y vulnerabilidades y ayudarles a entregar código más seguro.
Last updated Jan 24, 2024
Funcionalidades de seguridad de GitLab Ultimate
Explora las capacidades de seguridad integrales de GitLab Ultimate, como SAST, DAST, análisis de dependencias y gestión de vulnerabilidades.
Desarrolla más rápido, empieza ahora
Desarrolla más rápido, empieza ahora
Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.