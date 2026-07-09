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Activa la detección de falsos positivos y la resolución de vulnerabilidades de SAST

Este tutorial te muestra cómo activar la detección de falsos positivos de SAST y la resolución de vulnerabilidades de SAST. La detección de falsos positivos reduce el ruido para que tu equipo se centre en los problemas reales, y la resolución de vulnerabilidades corrige automáticamente las vulnerabilidades críticas y de gravedad alta. Este breve recorrido muestra exactamente dónde activarlas.